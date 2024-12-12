【茨城県境町】物価高騰対策！ミドル・シニアに向け「天然温泉御老公の湯」入場券割引率62％で販売！
境町役場
【茨城県境町】物価高騰対策！ミドル・シニアに向け「天然温泉御老公の湯」入場券割引率62％で販売！
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、物価高騰対策として、50歳以上の境町民の方に対し、「天然温泉御老公の湯(https://5650-sakai.jp/)」（茨城県猿島郡境町1327-1）入場券の割引販売を行います。
ミドル・シニア感謝祭「御老公の湯」入場券割引販売詳細
【茨城県境町】物価高騰対策！ミドル・シニアに向け「天然温泉御老公の湯」入場券割引率62％で販売！
今年は対象を５０歳以上に拡大！ミドル・シニア感謝祭「御老公の湯」入場券割引販売
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、物価高騰対策として、50歳以上の境町民の方に対し、「天然温泉御老公の湯(https://5650-sakai.jp/)」（茨城県猿島郡境町1327-1）入場券の割引販売を行います。
昨年は６５歳以上が対象でしたが、令和６年度は対象を５０歳以上に拡大！５枚１組で、通常価格８０００円のところ割引率62%３の０００円の割引価格にて販売、６００組分をご用意いたしました。
ミドル・シニア感謝祭「御老公の湯」入場券割引販売詳細
日時：令和６年12月14日（土） 9:00販売開始
場所：MGMパワーセンター境店 東側入口（茨城県猿島郡境町1327-1）
対象:50歳以上の境町民
価格:入場券5枚（通常価格8,000円→割引価格3,000円）
販売数：先着3,000枚（600組）で1世帯1セット（5枚１組）のみ購入l可