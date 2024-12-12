橋本町長が韓国世宗市特別自治市で講演を行います

境町役場【茨城県境町】橋本正裕町長が、韓国大統領所属諮問委員会「地方時代委員会」より招聘を受け、韓国世宗市特別自治市で講演を行います

令和６年11月27日に、ウ・ドンギ委員長（地方創生大臣）をはじめとする、韓国の各省大臣等により構成される「大韓民国地方時代委員会」の皆様が、子育て施策や移住促進施策など、地方創生に向けた茨城県境町（町長：橋本正裕）の先進的な政策を視察いたしました。

令和６年11月27日来町時に握手を交わす橋本町長（左）とウ・ドンギ委員長（右）全国自治体初の公道で定常運行を開始した自動運転バスに試乗



これをきっかけに、この度、地方時代委員会の依頼により、橋本町長が韓国に赴き、境町の各種施策について講演を行うことになりました。

地方時代委員会は、橋本町長の講演会を実施し、政府が目指す「全国どこでも住みやすい地方時代」の実現に向け、境町の先進的な政策を取り入れることを目的としています。

また、韓国保寧（ポリョン）市より、令和６年12月25日、同市で毎年開催されているイベント「2024大川冬の海 愛のフェスティバル」への招待を受け、境町と保寧市との両都市間の交流発展を目的に訪問してまいります。

講演会概要

日時：

令和６年12月24日（火）10時20分から11時40分（予定）

場所：

地方時代委員会大会議室（世宗市特別自治市ハンヌリ通り411 KT&G 世宗タワーA 8階）

登壇者：

茨城県境町長 橋本 正裕

出席者

【韓国側】

■地方時代委員会

ウ・ドンギ委員長

ジョ・ボンオゥプ企画団長

ソン・ウンギ地方戦略局長

ジョ・ウンファン地方産業局長

ナム・ホソン地方分権局長

イ・ミョンソプ地方活力局長

キム・ジンス対外協力官 ほか 全職員参加

■地方自治体

忠清圏自治体（保寧市、大田市、世宗市、忠清北道、忠清南道等）等、周辺自治体に幅広く呼びかけ

【境町側】

境町長 橋本 正裕

境町議会議長 倉持 功

境町観光協会会長 野口 富太郎 ほか

内容：

子育て施策、移住促進施策、英語教育、スポーツを核としたまちづくり等、茨城県境町の地方創生に向けた先進的な政策について橋本町長が講演

目的：

地方創生に向けた茨城県境町の先進的な政策を韓国に取り入れ、「地方時代委員会」の目的である地域の特性に応じた自立的な発展と地方自治の地方分権化により、「全国どこでも住みやすい地方時代」を実現する。

保寧市訪問概要

令和６年12月24日（火）

保寧市関連施設視察

保寧市 金東一（キム・ドンイル）市長 表敬訪問 等

令和６年12月25日（水）

保寧市の各種施設視察

「2024大川冬の海 愛のフェスティバル」参加