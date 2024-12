日本最大級のフィギュアショップ「あみあみ」が選出。『あみあみフィギュア大賞2024』が決定！

大網株式会社

大網株式会社(本社・東京都文京区)は、「あみあみフィギュア大賞2024」を発表いたします。“2024年に1番売れたフィギュア”を算出。

4回目となった今回は、思わずため息がでるカッコよさの「特撮・ヒーローフィギュア部門」を新設。

さらに、フィギュアの楽しさをさらに拡げてくれる新機軸の製品を「特別賞」として表彰いたします。

「スケール美少女フィギュア部門」「ミニフィギュア部門」「特撮・ヒーローフィギュア部門」「美少女プラキット部門」の4部門、それぞれの1位を「あみあみフィギュア大賞」として選定いたしました。

各受賞・入賞商品は、12月19日(木)~12月29日(日)の期間中「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて展示される予定です。



【あみあみ大賞 特設ページはこちら】(https://special.amiami.jp/aft2024/jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=release&utm_campaign=AFT2024)



※2024年内に発売または発売予定のフィギュアを対象として、自社独自の販売データ(販売数・金額など)を元にランキングを構成しています。

※ご紹介する製品はすでに完売のものが含まれる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※発表時点で未発売の商品は、発売日が延期になる場合があります。

【大賞フィギュアとランキング入りしたフィギュアはこちら!】

■スケール美少女フィギュア部門

デフォルメをしない元キャラクターそのままの姿を、細部まで縮小再現した精巧さにくわえて、豪華な背景や可動ギミック、50cm超のビッグサイズなどのこだわりをつめこんだ、高価格帯だから可能なハイクオリティフィギュアの部門です。

■ミニフィギュア部門

手のひらサイズの手ごろさや、デフォルメのかわいさ、作品やキャラクターラインナップの豊富さにくわえて、初めてのフィギュア購入の方にも手を出しやすい、リーズナブルな価格設定も嬉しいフィギュアの部門です。

■特撮・ヒーローフィギュア部門

格闘、怪獣、ヒーロー…子どものころに憧れたカッコよさが見事に再現!新設のフィギュア・造形部門です。

■美少女プラキット部門

高度なプラスチックモデルの設計と、フィギュアらしいかわいらしさを組み合わせた新ジャンルの部門です。ポーズを付けて飾るも良し、パーツを付け替えて遊ぶも良し!

■特別賞

カテゴリには属さないけど、「面白くて新しい」フィギュアの可能性を拡げた商品をピックアップ!

■各フィギュアについて詳しくは特設サイトをご覧ください。

■各受賞・入賞商品は、「あみあみ秋葉原フィギュアタワー店」にて展示される予定です。

展示期間:12月19日(木)~12月29日(日)

※画像は2023年12月に開催した展示イベントのものです。

【あみあみフィギュア大賞とは】

1999年からホビー商品のネット通販を開始し、国内最大級のフィギュア取り扱い数と販売数を誇るホビーショップあみあみが、その年に最も売れたフィギュアを表彰する目的で2021年に創設。

年内に発売されたフィギュアを対象とし、自社独自の国内販売データ(販売数・金額など)を元に順位づけしている。

コピーライト:

※本件に関する記事制作時には必ず、リリースに表記されているすべての版権表記の記載をお願いいたします。

