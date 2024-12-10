熾烈な上位リーグ進出争い、湘南ベルマーレが再び6位に浮上！第18節｜12月6日～8日 試合結果＆ベスト5【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
12月6日（金）～12月8日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第18節の6試合について結果をお知らせいたします。
■第18節 今週の試合結果（全6試合）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
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＜12月6日（金）＞
「Y．S．C．C．横浜 2-1 フウガドールすみだ」
会場：横浜武道館
得点者（横浜）：高橋 健、安井 嶺芽
得点者（すみだ）：福田 亮
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89594
「湘南ベルマーレ 4-4 ボルクバレット北九州」
会場：小田原アリーナ
得点者（湘南）：前川 尚志、内村 俊太×2、萩原 真夏
得点者（北九州）：津田 京一郎、クシヤマ イザケ、玉井 勇輝、川上 翼
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89595
＜12月7日（土）＞
「バサジィ大分 2-3 立川アスレティックFC」
会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ
得点者（大分）：レオ、陣川 凌、上村 充哉、横山 巧、ウンゴール
得点者（立川）：上村 充哉、横山 巧、オウンゴール
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89596
「しながわシティ 4-2 名古屋オーシャンズ」
会場：日環アリーナ栃木
得点者（しながわ）：山田 凱斗、カイオ×2、新井 裕生
得点者（名古屋）：清水 和也、水谷 颯真
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89599
「シュライカー大阪 1-1 ペスカドーラ町田」
会場：岸和田市総合体育館
得点者（大阪）：田村 友貴
得点者（町田）：原 辰介
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89597
＜12月8日（日）＞
「ヴォスクオーレ仙台 2-9 バルドラール浦安」
会場：本山製作所青葉アリーナ
得点者（仙台）：丸山 将輝、柴田 孝平
得点者（浦安）：ロドリゴ、吉田 圭吾、本石 猛裕、レアンドロ、本石 猛裕×2、菅谷 知寿×2、長坂 拓海
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89598
■現在の順位表※第18節終了｜12月9日時点
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/783_1_22becff9cb01df0d2f855bcd3ff8a937.jpg ]
■達成された記録
●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算
＜通算200試合出場＞
石田 健太郎（バルドラール浦安）
＜通算100試合出場＞
南雲 颯太（立川アスレティックFC）
■直近誕生日の選手※12/9(月)～12/20(日)
北野 聖夜（Y．S．C．C．横浜）1996年12月9日生まれ
中嶋 脩太郎（ボルクバレット北九州）1998年12月10日生まれ
仁部屋 和弘（バサジィ大分）1987年12月13日生まれ
森谷 寅太（しながわシティ）2003年12月13日生まれ
浦上 浩生（ボルクバレット北九州）1989年12月14日生まれ
宮崎 岳（ボルクバレット北九州）1993年12月14日生まれ
伊藤 諄哉（フウガドールすみだ）2003年12月15日生まれ
田村 龍太郎（しながわシティ）1988年12月16日生まれ
加藤 未渚実（シュライカー大阪）1992年12月20日生まれ
松谷 健吾（フウガドールすみだ）2003年12月20日生まれ
■放送情報
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