熾烈な上位リーグ進出争い、湘南ベルマーレが再び6位に浮上！第18節｜12月6日～8日 試合結果＆ベスト5【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを

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一般社団法人日本フットサルトップリーグ


12月6日（金）～12月8日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第18節の6試合について結果をお知らせいたします。


■第18節 今週の試合結果（全6試合）


詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
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＜12月6日（金）＞


「Y．S．C．C．横浜 2-1 フウガドールすみだ」


会場：横浜武道館


得点者（横浜）：高橋 健、安井 嶺芽


得点者（すみだ）：福田 亮


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89594



「湘南ベルマーレ 4-4 ボルクバレット北九州」


会場：小田原アリーナ


得点者（湘南）：前川 尚志、内村 俊太×2、萩原 真夏


得点者（北九州）：津田 京一郎、クシヤマ イザケ、玉井 勇輝、川上 翼


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89595



＜12月7日（土）＞


「バサジィ大分 2-3 立川アスレティックFC」


会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ


得点者（大分）：レオ、陣川 凌、上村 充哉、横山 巧、ウンゴール


得点者（立川）：上村 充哉、横山 巧、オウンゴール


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89596



「しながわシティ 4-2 名古屋オーシャンズ」


会場：日環アリーナ栃木


得点者（しながわ）：山田 凱斗、カイオ×2、新井 裕生


得点者（名古屋）：清水 和也、水谷 颯真


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89599



「シュライカー大阪 1-1 ペスカドーラ町田」


会場：岸和田市総合体育館


得点者（大阪）：田村 友貴


得点者（町田）：原 辰介


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89597



＜12月8日（日）＞


「ヴォスクオーレ仙台 2-9 バルドラール浦安」


会場：本山製作所青葉アリーナ


得点者（仙台）：丸山 将輝、柴田 孝平


得点者（浦安）：ロドリゴ、吉田 圭吾、本石 猛裕、レアンドロ、本石 猛裕×2、菅谷 知寿×2、長坂 拓海


公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89598


■現在の順位表※第18節終了｜12月9日時点


詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html



[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/783_1_22becff9cb01df0d2f855bcd3ff8a937.jpg ]

■達成された記録


●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算

＜通算200試合出場＞
石田 健太郎（バルドラール浦安）


＜通算100試合出場＞
南雲 颯太（立川アスレティックFC）


■直近誕生日の選手※12/9(月)～12/20(日)


北野 聖夜（Y．S．C．C．横浜）1996年12月9日生まれ
中嶋 脩太郎（ボルクバレット北九州）1998年12月10日生まれ
仁部屋 和弘（バサジィ大分）1987年12月13日生まれ
森谷 寅太（しながわシティ）2003年12月13日生まれ
浦上 浩生（ボルクバレット北九州）1989年12月14日生まれ
宮崎 岳（ボルクバレット北九州）1993年12月14日生まれ
伊藤 諄哉（フウガドールすみだ）2003年12月15日生まれ
田村 龍太郎（しながわシティ）1988年12月16日生まれ
加藤 未渚実（シュライカー大阪）1992年12月20日生まれ
松谷 健吾（フウガドールすみだ）2003年12月20日生まれ


■放送情報


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