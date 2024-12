災害対策にも！コンパクトな収納と暖かさを高次元で実現したサーマルフリースブランケット2種を発売

BOC JAPAN株式会社

BROOKLYN OUTDOOR COMPANYから、暖かさと質感にこだわったブランケットが登場。細かな起毛によるしっとりと上質な質感の表地に加え、裏面のフリースも毛足の長いものを採用し、キャンプだけでなくインテリアにも映える大人の雰囲気のブランケットです。

The Eco Down Thermal Fleece Blanket (サーマルフリースブランケット) / The Eco Down Thermal Fleece Blanket Zip-Up (サーマルフリースブランケット ジップアップ)

ポンチョの様に着用頂け両手が空いて便利なケープクリップや、引っ掛けて目隠しにしたり干すことも可能な四隅のコーナーループを備えたThe Eco Down Thermal Fleece Blanket (サーマルフリースブランケット)。寝袋にもなるダブルファスナーを装備した2WAY仕様が可能なThe Eco Down Thermal Fleece Blanket Zip-Up (サーマルフリースブランケット ジップアップ)の2種が登場致しました。

ブランケットの内部には蒸気を逃す保温性抜群のサーマルアルミシートを採用しました。厚くかさばり、もはや布団の様なフリースブランケットもある中、アウトドアや災害対策にも適したコンパクトな収納と暖かさを高次元で実現しています。

表地には撥水加工済みなので、キャンプだけでなくスポーツ観戦やピクニックでも大活躍してくれます。

〈製品情報〉

The Eco Down Thermal Fleece Blanket ( サーマルフリースブランケット )

価格:\9,980

サイズ:

約H180 x W130cm

約35 x φ20cm (収納時)

素材:

表地(フリースを除く) / リサイクルポリエステル

中綿 /リサイクルポリエステル

インテリアに映える毛足の長い上品なフリースポンチョの様に着用頂け両手が空いて便利なケープクリップ撥水加工が施された細かな起毛が上質なポリエステルの表地 / 四隅のコーナーループ商品を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-eco-down-thermal-fleece-blanket

The Eco Down Thermal Fleece Blanket Zip-Up ( サーマルフリースブランケット ジップアップ )

価格:\13,980

サイズ:

約H200 x W150cm (ブランケット時)

約H200 x W75cm (寝袋時)

約35 x φ20cm (収納時)

素材:

表地(フリースを除く) / リサイクルポリエステル

中綿 /リサイクルポリエステル

封筒型寝袋にもなるダブルファスナーを装備インテリアに映える毛足の長い上品なフリース撥水加工が施された細かな起毛が上質なポリエステルの表地商品を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-eco-down-thermal-fleece-blanket-zip-up

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)

2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの2人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。



私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY 公式サイト(https://brooklynoutdoorcompany.jp/)