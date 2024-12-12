NACK5冬のキャンペーン「Winter Aloha 2025」今年のキャンペーンソングが決定！

株式会社エフエムナックファイブ

NACK5冬のステーションキャンペーン「Winter Aloha 2025」が今年もスタートしました。本キャンペーンでは、関東甲信越のスキー場を中心に、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツはもちろん、おすすめの温泉、ちょっと贅沢な憧れの宿、カルチャー、グルメ、娯楽施設、イベントなど冬を思いっきり楽しむための役立つ情報をまとめて発信しています。さらにスキー場リフト券が当たるプレゼント企画もご用意、ウィンターシーズンを今年も盛り上げていきます。

そして、2025年のキャンペーンソングも決定！数々のアーティストによる書き下ろしで制作してきた「Winter Aloha キャンペーンソング」。今シーズンは国内外問わず精力的に活動中の4人組ロックバンド「WENDY」の新曲「WILD」に決定しました！

キャンペーン期間中は、NACK5の様々な番組でオンエアします。

是非、チェックしてください！

【Winter Aloha 2025について】

詳しくは下記URLをご確認ください。

https://nack5.biz/

【WENDY PROFILE】

2023年、全員10代で「世田谷から世界へ！」を掲げて結成。

東京・世田谷をベースに国内外問わず活動する平均年齢20 歳の4 ピース・ロックバンド。

メンバーはSkye（Vo. & G.）、Paul（G.）、Sena（Dr.）、2024 年10 月に新加入のTheo(Ba.)。2020 年10 月にバンド結成。1970～80’ s のルーツロックやハードロックに影響を強く受けつつ、ヒップホップやカントリーなど、様々な音楽ジャンルを独自にクロスオーバーさせるソングライティングとメロディラインがROCK シーンの中で異彩を放つ。今最も注目の新世代のロックバンド。

・HP

https://wendy-official.com/

・X(Twitter)

https://twitter.com/WENDYofficial04

・Instagram

https://www.instagram.com/wendy_official4/

・TikTok

www.tiktok.com/@wendy_official_4

・YouTube

https://www.youtube.com/@WENDYofficial04

【WENDY RELEASE INFO】

2024.12.11 Digital Release

New Single「WILD」

https://wendy.lnk.to/wild

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、mora など主要ダウンロードサービスにて配信中

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、Pandora、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC

Lyric Video

https://youtu.be/hXrShLGDI0s

【WENDY LIVE INFO】

One-man Live『WILD ONES』

日程：2025年2月7日(金）

会場：Spotify O-nest

時間：OPEN 18:30/START 19:00

料金：前売 \3,500 / 当日\4,000 ※別途1D 必要

https://eplus.jp/sf/detail/3626660001