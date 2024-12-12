DigiKeyがMediaTekとのグローバル販売提携を発表

DigikeyDigiKeyは世界最大のファブレス半導体企業の1つであるMediaTekと提携し、製品ポートフォリオをさらに拡大し続けています。

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)は世界第5位のファブレス半導体企業であるMediaTek(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/mediatek?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)とグローバル販売提携を結び、製品ポートフォリオを拡大したと発表しました。

MediaTekは組み込みシステム、モバイルデバイス、ホームエンターテイメント、ネットワークおよびコネクティビティ、自動運転、IoT向けの、電力効率の高い高集積システムオンチップ（SoC）の開発におけるリーダー企業です。

DigiKeyのグローバルビジネス開発担当副社長のMike Slaterは「MediaTekがDigiKeyの製品カタログに加わったことは大変素晴らしいことです。今回のグローバル提携により、業界トップクラスの豊富な在庫と即納可能な品揃えをエンジニアに提供するという当社の取り組みがさらに強化されることになります」と述べ、さらに「MediaTek製品が加わることで、DigiKeyのお客様は世界のさまざまな重要産業において、次世代の電力効率に優れた技術を推進できるようになります」と語りました。

MediaTekのIoT担当アシスタントバイスプレジデントのSameer Sharma氏は「高集積で機能が豊富なMediaTek Genio製品ポートフォリオは幅広いIoTアプリケーションにおいてエッジAIとコネクティビティを強化します」と述べ、さらに「今回の販売契約により、DigiKeyと緊密に協力しながらIoT産業のお客様にIoTビジネスの成功に必要な製品とサービスを提供できることを嬉しく思います」と語りました。

DigiKeyは今回のグローバル販売契約を通じてシームレスなロジスティクスと上質な顧客サービスを活用し、MediaTekの製品を世界中に即時出荷できるようになります。

MediaTek(https://www.digikey.jp/ja/supplier-centers/mediatek?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)の製品の詳細とその製品ラインナップからの注文についてはDigiKeyのウェブサイト(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,590万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

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