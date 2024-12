リフレッシュレート240Hz・49インチQD-OLED搭載ゲーミングモニター 次世代の映像美と圧倒的な没入感を32：9のウルトラワイドで体験 「MPG 491CQPX QD-OLED」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2024年12月19日(木)よりスーパーウルトラワイドゲーミングモニターの新モデルを発売いたします。優れたゲーミング性能と豊富な機能を併せ持つ『MPG』シリーズより、有機EL・量子ドットを組み合わせた革新的なQD-OLEDパネル搭載で高コントラストのメリハリある映像と高速応答を両立し、1,800Rの湾曲率と32:9のアスペクト比により極めて高い没入感を得られるハイスペックゲーミングモニター「MPG 491CQPX QD-OLED」が新たにラインナップに加わります。

「MPG 491CQPX QD-OLED」は49インチDQHD(5,120 × 1,440)解像度、量子ドットと有機ELを組み合わせた次世代のQD-OLEDパネルを搭載し、16:9の湾曲モニター2台分の表示領域を持ち、通常のモニターでは体験できない圧倒的な没入感を体験できます。「MPG 491CQP QD-OLED」からはリフレッシュレートが大幅に向上し、240Hz・応答速度0.03ms(GTG)の高いゲーミング性能も兼ね備えています。また、VESAが定める映像の鮮明度を示す最上位の認証規格「ClearMR 13000」の取得や、DisplayHDR True Black 400認証により鮮明かつリアルな映像を表示可能です。その他の機能として、映像シーンに合わせて画面の明るさ・コントラスト・彩度を自動で調整するAIビジョンのほか、Adaptive-Syncの機能に対応し、ストレスフリーでゲームプレイを楽しむことができ、USB Type-C Power Delivery(98W)やデスクトップPCとノートPC間で最大2台までのUSB機器を共有できるKVMスイッチにも対応しています。「MPG 491CQPX QD-OLED」は工場出荷時にキャリブレーションを実施しており、色精度をΔE≤2に抑えた高品質モニターで、製品にはテストレポートが同梱され品質が保証されるため色再現性を求められる現場においても活躍します。

【MPG 491CQPX QD-OLED】

■ MPG 491CQPX QD-OLED

製品ページ: https://jp.msi.com/Monitor/MPG-491CQPX-QD-OLED

