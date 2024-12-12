【日本初＊】固定翼機(VTOL)でレベル3.5(貨物有)、伊勢湾・三河湾を２機同時往復する実証実験に成功

株式会社空解伊勢市～豊橋までが約60km、南知多～豊橋までが約40km、それぞれペイロード約3kgを往復で飛行

花王株式会社、株式会社Le Ciel DRONE（ルシエルドローン）、株式会社空解は2024年11月25日、花王の豊橋工場から伊勢(往復約120km)間と豊橋工場から南知多(往復約80km)間の２ルートを２機の物流ドローンで同時往復飛行（貨物有）する実証実験を行なった。伊勢湾・三河湾を横断するレベル3.5での固定翼機による長距離飛行は日本初の取り組み。本実証は花王の「かおぞら」プロジェクトによって社会実装を目指した取り組みの一環として実施。空解が開発した日本製の垂直離着陸型（VTOL）固定翼無人航空機『QUKAI MEGA FUSION 3.5』を使用し、高速長距離物資輸送の連続性を確認した。

飛行概要

・飛行形態：レベル3.5

・使用ドローン：固定翼機（VTOL機）

QUKAI MEGA FUSION 3.5

全長: 2480mm 全幅: 3500mm

重量: 12kg (バッテリー無)

最大積載重量: 10kg 最大航続距離: 400km 最大航続時間: 350分

最高速度: 150km/h 最低速度: 40km/h

・飛行ルート：花王豊橋工場～伊勢市の二見グラウンド（片道約60km）、花王豊橋工場～南知多町の羽豆岬（片道約40km）

・総飛行時間：豊橋市～伊勢市 約４５分、豊橋市～南知多 約３０分

・積載物：伊勢市のお酒、南知多町のお刺身、花王の災害時に役立つ製品

・天候：晴れ、風速地上2~4m/s、気温16℃

豊橋側

２機のドローンが伊勢市と南知多からそれぞれ着陸し、離陸に向けて準備している様子豊橋から伊勢および南知多へ、災害時に役立つ花王製品を運搬した

伊勢側

伊勢側、着陸直後の様子

豊橋側からドローンで運んだ荷物を取り出している様子。伊勢から豊橋までは伊勢市の地元名産のお酒を届けた。

南知多側

南知多側、着陸直後の様子

豊橋側からドローンで運んだ災害時に役立つ花王製品を取り出している様子。南知多から豊橋までは船盛でお刺身を届けた。

■株式会社空解（東京都）

機体提供/オペレーション/運航管理

https://www.qu-kai.jp/(https://www.qu-kai.jp)

【会社概要】

本社所在地：東京都町田市つくし４ー２８－１４

代表取締役：森田直樹

事業内容：画期的なドローンの研究開発・製造販売

設立：2021年4月

■株式会社Le Ciel DRONE（愛知県）

電波調査/プロジェクト管理/オペレーション/空撮

https://leciel-drone.com/

【会社概要】

本社所在地：愛知県名古屋市緑区上旭１ー６０５

営業所：愛知県愛知郡東郷町春木西羽根穴2246番地7 ロイヤルビル3階H号室

代表取締役：鵜飼大樹

事業内容：ドローン運航オペレーション事業・物流・散布・測量・点検・調査・空撮・産業用ドローン販売・登録講習機関（ルシエルドローンスクール）運営

https://leciel-drone.com/school.html

設立：2021年6月

■花王株式会社（東京都）

プロジェクト全体統括

https://www.kao.com/jp/

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号

設立：1940年5月（昭和15年）