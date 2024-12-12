アンテナ混合分波器を発売。

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株式会社ヤザワコーポレーション


■地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに


地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。


■新4K8K衛星放送対応


従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。


■ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース


■BSアンテナ電源供給可能


■屋内用混合器としても使用可能



入力周波数：10～3224（MHz）


U/V出力周波数：10～770 MHz


BS/CS出力周波数：1000～3224 MHz


インピーダンス：75Ω




【アンテナ混合分波器】





[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/297_1_af26d1d17bf632e4f166184304954f34.jpg ]



１.

アンテナ混合分波器　　　　OUT50CM　　　　　　　　×2本ケーブル付白




２.

アンテナ混合分波器　　　　OUT50CM　　　　　　　　×2本ケーブル付黒




３.

アンテナ混合分波器　　　　IN1.5M×1本　　　　　　　OUT50CM×2本




４.

アンテナ混合分波器　　　　IN1.5M×1本　　　　　　　OUT50CM×2本




[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/297_2_f974eeae3bd81592810120c1216ed180.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション

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