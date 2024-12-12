アンテナ混合分波器を発売。
株式会社ヤザワコーポレーション
【アンテナ混合分波器】
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１.
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株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
■地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに
地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。
■新4K8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。
■ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
■BSアンテナ電源供給可能
■屋内用混合器としても使用可能
入力周波数：10～3224（MHz）
U/V出力周波数：10～770 MHz
BS/CS出力周波数：1000～3224 MHz
インピーダンス：75Ω
【アンテナ混合分波器】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/297_1_af26d1d17bf632e4f166184304954f34.jpg ]
１.
アンテナ混合分波器 OUT50CM ×2本ケーブル付白
２.
アンテナ混合分波器 OUT50CM ×2本ケーブル付黒
３.
アンテナ混合分波器 IN1.5M×1本 OUT50CM×2本
４.
アンテナ混合分波器 IN1.5M×1本 OUT50CM×2本
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/297_2_f974eeae3bd81592810120c1216ed180.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
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【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。