LED投光器を発売。
株式会社ヤザワコーポレーション
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/294_1_b67bddf86955e1bbd4359d8216124c11.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
【LED投光器】 ■付属品
本体寸法：W280×H355×D55 ・固定用アーム角度調整用六角レンチ
電源：AC100-240V ・落下防止ワイヤー＋固定用カラビナ
色温度：5000K
防水等級：IP66
設計寿命：50,000時間
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〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。