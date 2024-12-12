LED投光器を発売。

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株式会社ヤザワコーポレーション


【LED投光器】　　　　　　　　　　　　　　　　■付属品


　本体寸法：W280×H355×D55　　　　　　　　・固定用アーム角度調整用六角レンチ


　電源：AC100-240V　　　　　　　　　　　　　・落下防止ワイヤー＋固定用カラビナ


　色温度：5000K


　防水等級：IP66


　設計寿命：50,000時間



[表: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/294_1_b67bddf86955e1bbd4359d8216124c11.jpg ]


株式会社ヤザワコーポレーション

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