LEDナツメ球・ローソク球を発売。

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株式会社ヤザワコーポレーション


●ナツメ球



LEDナツメ球電球色　　E12ホワイト

１.




LEDナツメ球電球色　　E12クリア

２.




LEDナツメ球電球色　　E17ホワイト

３.




LEDナツメ球電球色　　E17クリア

４.




[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_1_2913ea7e1a58ff576a9307f4ee64e2f9.jpg ]


●ローソク球



LEDローソク球電球色　E12ホワイト

５.




LEDローソク球電球色　E12クリア

６.




[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_2_c78620e096af1367bc18ba53184436c2.jpg ]


株式会社ヤザワコーポレーション

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