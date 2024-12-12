LEDナツメ球・ローソク球を発売。
株式会社ヤザワコーポレーション
LEDナツメ球電球色 E12ホワイト
LEDナツメ球電球色 E12クリア
LEDナツメ球電球色 E17ホワイト
LEDナツメ球電球色 E17クリア
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_1_2913ea7e1a58ff576a9307f4ee64e2f9.jpg ]
LEDローソク球電球色 E12ホワイト
LEDローソク球電球色 E12クリア
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_2_c78620e096af1367bc18ba53184436c2.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
●ナツメ球
LEDナツメ球電球色 E12ホワイト
１.
LEDナツメ球電球色 E12クリア
２.
LEDナツメ球電球色 E17ホワイト
３.
LEDナツメ球電球色 E17クリア
４.
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_1_2913ea7e1a58ff576a9307f4ee64e2f9.jpg ]
●ローソク球
LEDローソク球電球色 E12ホワイト
５.
LEDローソク球電球色 E12クリア
６.
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5615/table/293_2_c78620e096af1367bc18ba53184436c2.jpg ]
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。