仕事と育児・介護の両立を支援！【初開催】育児・介護支援フェア＜出展社募集中＞
総務・人事・経理 Week（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は2025年6月25日（水）～27（金）の3日間、働き方改革EXPOの新フェアとして、「育児・介護支援フェア」を開催いたします。
多くの企業が人手不足に悩む中、仕事と育児・介護の両立支援が注目されています
少子高齢化が進む日本で、人材不足は避けられない課題です。
仕事と育児・介護の両立支援に積極的に取り組む企業に対し、この課題を解決する場として、
『育児・介護支援フェア』を立ち上げることとなりました。
2025年6月、東京ビッグサイトで初開催！現在、出展企業を募集中です。
育児・介護支援関連のソリューションを広くアピールするまたとない機会です。
フェア詳細を見る ＞ :
https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes
フェア概要
日本最大級のバックオフィス向け展示会【東京】総務・人事・経理 Week春 内、
【働き方改革EXPO】の新フェアとして開催いたします。
＜出展対象製品＞
●ベビーシッター ●家事代行 ●保育施設 ●離職防止サービス
●オフィス内託児所 ●セミナー・eラーニング ●研修サービス ●コンサルティング
●相談窓口・コンシェルジュ ●男性の育業支援 など
＜来場対象者＞
企業・官公庁・自治体などの、
●人事部 ●総務部 ●経営者・経営幹部 ●経営企画部 など
＜開催概要＞
イベント名：働き方改革 EXPO 内、「育児・介護支援フェア」
会期：2025年6月25日（水）～27（金）
会場：東京ビッグサイト
フェア詳細を見る ＞ :
https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes
【出展社募集中】本フェアへの出展で得られる3つのメリット
事務局では現在、育児・介護支援フェアへの出展企業を募集しています。
本フェアに出展することで、以下の3つのメリットが得られます。
１）新規顧客を開拓できる
日本最大級のバックオフィス向け展示会だからこそ、新規顧客にも出会える絶好の機会。
明確な課題を持つ企業と直接商談が可能です。
２）導入決定権を持ったキーマンが来場
来場している約58％は役職者。その場で導入に向けた具体的な商談が可能です。
３）企業のプレゼンスを高め、課題解決に貢献
育児・介護に課題を抱える企業に自社ソリューションを効果的にアピールできます。
ぜひ、この機会に育児・介護支援フェアへの出展をご検討ください！
フェア詳細・出展資料のダウンロードはこちら ＞(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
出展までの流れ
１）まずは無料で資料請求
出展検討用パンフレット、会場レイアウト図・料金表などをお送りします
出展資料のダウンロードはこちら ＞(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
２）ブースの選択
会場レイアウト図をもとに、貴社に最適な場所を選べます
３）お申込み
申込み後は事務局がサポートしますので、展示会出展が初めての方も安心ください
開催概要・問合せ
【東京】総務・人事・経理 Week春
会期：2025年6月25日（水）～27（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan 株式会社
公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html
＜問合せ先＞
総務・人事・経理 Week事務局
TEL：03-6739-4113
E-mail：office-expo.jp@rxglobal.com