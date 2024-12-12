仕事と育児・介護の両立を支援！【初開催】育児・介護支援フェア＜出展社募集中＞

RX Japan 株式会社

総務・人事・経理 Week（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は2025年6月25日（水）～27（金）の3日間、働き方改革EXPOの新フェアとして、「育児・介護支援フェア」を開催いたします。

多くの企業が人手不足に悩む中、仕事と育児・介護の両立支援が注目されています

少子高齢化が進む日本で、人材不足は避けられない課題です。

仕事と育児・介護の両立支援に積極的に取り組む企業に対し、この課題を解決する場として、

『育児・介護支援フェア』を立ち上げることとなりました。

2025年6月、東京ビッグサイトで初開催！現在、出展企業を募集中です。

育児・介護支援関連のソリューションを広くアピールするまたとない機会です。

フェア概要

フェア詳細を見る ＞ :https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

日本最大級のバックオフィス向け展示会【東京】総務・人事・経理 Week春 内、

【働き方改革EXPO】の新フェアとして開催いたします。

＜出展対象製品＞

●ベビーシッター ●家事代行 ●保育施設 ●離職防止サービス

●オフィス内託児所 ●セミナー・eラーニング ●研修サービス ●コンサルティング

●相談窓口・コンシェルジュ ●男性の育業支援 など

＜来場対象者＞

企業・官公庁・自治体などの、

●人事部 ●総務部 ●経営者・経営幹部 ●経営企画部 など

＜開催概要＞

イベント名：働き方改革 EXPO 内、「育児・介護支援フェア」

会期：2025年6月25日（水）～27（金）

会場：東京ビッグサイト

【出展社募集中】本フェアへの出展で得られる3つのメリット

フェア詳細を見る ＞ :https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

事務局では現在、育児・介護支援フェアへの出展企業を募集しています。

本フェアに出展することで、以下の3つのメリットが得られます。

１）新規顧客を開拓できる

日本最大級のバックオフィス向け展示会だからこそ、新規顧客にも出会える絶好の機会。

明確な課題を持つ企業と直接商談が可能です。

２）導入決定権を持ったキーマンが来場

来場している約58％は役職者。その場で導入に向けた具体的な商談が可能です。

３）企業のプレゼンスを高め、課題解決に貢献

育児・介護に課題を抱える企業に自社ソリューションを効果的にアピールできます。

ぜひ、この機会に育児・介護支援フェアへの出展をご検討ください！

フェア詳細・出展資料のダウンロードはこちら ＞(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/ex/child-family-care.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

出展までの流れ

１）まずは無料で資料請求

出展検討用パンフレット、会場レイアウト図・料金表などをお送りします

出展資料のダウンロードはこちら ＞(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

２）ブースの選択

会場レイアウト図をもとに、貴社に最適な場所を選べます

３）お申込み

申込み後は事務局がサポートしますので、展示会出展が初めての方も安心ください

開催概要・問合せ

【東京】総務・人事・経理 Week春

会期：2025年6月25日（水）～27（金）

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan 株式会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

＜問合せ先＞

総務・人事・経理 Week事務局

TEL：03-6739-4113

E-mail：office-expo.jp@rxglobal.com