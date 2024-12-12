イーロン・マスクのxAIが60億ドルの資金調達！海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年12月2日～12月8日）

株式会社EmolutionCreative

イーロン・マスクが設立したAI企業xAIが60億ドルの資金調達を実施。国内最大級のスタートアップメディア「Uniqorns」（運営：株式会社エモリューションクリエイティブ 本社：福岡市、代表取締役：松石 圭介）が発表した2024年12月第1週の海外スタートアップ資金調達額ランキングでは、データ管理ソリューションを提供するVeeamの20億ドル調達や、AI関連企業のTenstorrentとNebiusがそれぞれ7億ドルの大型調達を実現するなど、AI関連企業の存在感が際立ちました。

概要

【調査概要】

タイトル：【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年12月2日～12月8日）

集計期間：本レポートでは、2024年12月2日から2024年12月8日までのデータを集計しています。（2024年12月9日時点）

データの独自性：本レポートに掲載されている情報は、当社が独自に収集したデータに基づいており、各種集計はすべて当社のデータベースから行われています。

情報源：集計にあたり、主にプレスリリースやニュース記事を情報源として使用しています。

免責事項：本資料に掲載されている情報は、信頼できる情報源から作成されていますが、その内容の正確性や完全性について保証するものではありません。また、本資料に基づいて生じたいかなる損害に対しても責任を負いません。

本資料は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や推奨を意図したものではありません。記載内容は予告なく変更されることがあります。

1位:xAI（US）

事業内容：人間の科学的発見を加速するプラットフォームを開発するAI企業

資金調達額：60億ドル

2位:Veeam（US）

事業内容：クラウド、仮想、物理環境向けのデータ回復力とデータ管理ソリューションを提供

資金調達額：20億ドル

3位:Tenstorrent（US）

事業内容：データ処理や機械学習アプリケーションのための高度なAIハードウェアおよびソフトウェアソリューションを開発

資金調達額：7億ドル

投資家：AFW Partners、韓国のSamsung Securities、LG Electronics、Fidelity、Bezos Expeditions、イノベーション・エンジン株式会社

3位:Nebius（オランダ）

事業内容：GPUクラスター、クラウドプラットフォーム、AI開発者向けのその他のツール

資金調達額：7億ドル

投資家：Nvidia、Accel、Orbis Investments

5位:Heirloom Carbon Technologies, Inc（US）

事業内容：DAC技術を開発

資金調達額：1.5億ドル

投資家：MOL Switch LLC、三菱商事株式会社

6位:Upwind（イスラエル）

事業内容：デジタル上の脅威や脆弱性から組織を守るサイバーセキュリティ・ソリューションを提供

資金調達額：1億ドル

投資家：Craft Venture、TCV、Alta Park Capital、Greylock、Cyberstarts、Leaders Fund、Cerca、Sheva

7位:KKday（台湾）

事業内容：アジア最大級のオプショナルツアー予約サイトを運営

資金調達額：0.7億ドル

投資家：株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）、台湾「国家発展基金」、ZUU & De Capital Fund (ZUU & De Capitalターゲットファンド for KKday 投資事業組合)、彰銀創投、ダーウィン・ベンチャーズ

8位:KPay（中国）

事業内容：中小企業 (SMB) 向けの金融サービスを提供

資金調達額：0.55億ドル

投資家：Apis Partners

9位:usdx.moneyz（中国）

事業内容：安全で分散型のバンクレス合成ステーブルコインの発行

資金調達額：0.45億ドル

投資家：NGC、BAI Capital、Generative Ventures、UOB Venture Management、Dragonfly Capital、Jeneration Capital

10位:Droxi（イスラエル）

事業内容：医療プロファイルAIプラットフォーム

資金調達額：0.21億ドル

投資家：Drive Capital, Verissimo, AirAngels, Lurie Consultong, Elad Litman

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【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年12月2日～12月8日）(https://uniqorns.jp/article/weekly-international-startup-funding-ranking-dec-2-dec-8-2024/)

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