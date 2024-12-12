ジェフェルソン バイアーノ選手　契約満了のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

ジェフェルソン バイアーノ / Jefferson Silva dos Santos プロフィール

■ポジション

FW



■生年月日

1995年5月10日



■出身地

ブラジル



■身長/体重

188cm/84kg



■チーム歴

ガリシア - ジャクイペンセ - ECヴィト - リアーサンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - CAブラガンチーノ - サンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - ヘルシオ ルス - サンタリタ - 水戸ホーリーホック - サンタリタ - モンテディオ山形 - アル モゼル - 富川FC - アル ハーラSC - ホアンアイン・ザライFC - アライアル ド カボ - ツエーゲン金沢





■Jリーグ出場記録J2リーグ 80試合(18得点)

J3リーグ 2試合(0得点)

◼️コメント

本当に在籍してよかったと思えるクラブです。

一人一人のクラブ関係者にお世話になりました。本当にありがとうございました。

難しい期間ではありましたが、皆様のおかげでやり切ることができました。

ツエーゲン金沢、心からありがとうございました🙏⚫️

Agradeço a todos pela chance e pela confiança que depositaram em mim. Foi um grande desafio que não teria dado certo sem o esforço de cada um".

Obrigado Kanazawa .