ジェフェルソン バイアーノ選手　契約満了のお知らせ

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株式会社石川ツエーゲン

ジェフェルソン バイアーノ / Jefferson Silva dos Santos プロフィール







■ポジション
FW

■生年月日
1995年5月10日

■出身地
ブラジル

■身長/体重
188cm/84kg

■チーム歴
ガリシア - ジャクイペンセ - ECヴィト - リアーサンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - CAブラガンチーノ - サンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - ヘルシオ ルス - サンタリタ - 水戸ホーリーホック - サンタリタ - モンテディオ山形 - アル モゼル - 富川FC - アル ハーラSC - ホアンアイン・ザライFC - アライアル ド カボ - ツエーゲン金沢

■Jリーグ出場記録
J2リーグ　80試合(18得点)


J3リーグ　2試合(0得点)







◼️コメント


本当に在籍してよかったと思えるクラブです。


一人一人のクラブ関係者にお世話になりました。本当にありがとうございました。


難しい期間ではありましたが、皆様のおかげでやり切ることができました。


ツエーゲン金沢、心からありがとうございました🙏⚫️



Agradeço a todos pela chance e pela confiança que depositaram em mim. Foi um grande desafio que não teria dado certo sem o esforço de cada um".


Obrigado Kanazawa .