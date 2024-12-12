ジェフェルソン バイアーノ選手 契約満了のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■ポジション■Jリーグ出場記録
J2リーグ 80試合(18得点)
ジェフェルソン バイアーノ / Jefferson Silva dos Santos プロフィール
■ポジション
FW
■生年月日
1995年5月10日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
188cm/84kg
■チーム歴
ガリシア - ジャクイペンセ - ECヴィト - リアーサンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - CAブラガンチーノ - サンタリタ - ASA デ アラピラカ - サンタリタ - ヘルシオ ルス - サンタリタ - 水戸ホーリーホック - サンタリタ - モンテディオ山形 - アル モゼル - 富川FC - アル ハーラSC - ホアンアイン・ザライFC - アライアル ド カボ - ツエーゲン金沢
J2リーグ 80試合(18得点)
J3リーグ 2試合(0得点)
◼️コメント
本当に在籍してよかったと思えるクラブです。
一人一人のクラブ関係者にお世話になりました。本当にありがとうございました。
難しい期間ではありましたが、皆様のおかげでやり切ることができました。
ツエーゲン金沢、心からありがとうございました🙏⚫️
Agradeço a todos pela chance e pela confiança que depositaram em mim. Foi um grande desafio que não teria dado certo sem o esforço de cada um".
Obrigado Kanazawa .