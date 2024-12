ハートモチーフとホログラムシールがかがやく！「キラキラひかる！　まほうのステッキふうペンセット」がふろくの『らぶキャラvol.52』好評発売中！！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:南條達也)は、2024年12月12日(木)に『らぶキャラvol.52』を発売いたしました。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに、シールあそび、ちえあそびなどをたっぷり楽しめる雑誌です。

今回の別冊ふろくは、軸を回すとハートモチーフがキラキラかがやくペンと、ホログラムシールがついた「キラキラひかる! まほうのステッキふうペンセット」!

ほかにも、ミニてちょうやポップアップカードなどのふろくがいっぱいです。

●別冊ふろくは「キラキラひかる! まほうのステッキふうペンセット」

ペンは、軸を回すとキラっとかがやくハートモチーフがポイント!

ハローキティ・マイメロディ・クロミのイラストがとってもキュートな、キラキラステショセットです。

▲動かすとかがやき方が変化するホログラムシールで、ペンをかわいくできます

★とじこみふろく★

●ミニてちょう

自分で折ってつくれる工作ミニてちょうです。

片面はハローキティのミニてちょう、もう片面はマイメロディ&クロミのミニおえかきちょうという、リバーシブル仕様になっています。

ふろくのペンとおそろいのデザインで、一緒に使うととってもキュート !

●ポップアップカード

切って貼って作れるポップアップカード!

カードを開くとマイメロディとクロミが乗っているまほうのばしゃが飛び出します。

お友達へのお手紙やクリスマスカードにも。

●えあわせカード

えあわせゲームができる24枚のカードです。

12星座のサンリオキャラクターズがかかれたデザインがとってもかわいい!

年末年始のお休みに、家族であそんでみてください。

★本誌の注目特集★

●マイメロディといっしょに、ぬりえでメイクアップ

新連載!

サンリオキャラクターズと女の子のお揃いメイクを、ぬりえで完成させよう!

ぬりえのポイントを見ながら自由に色をぬって、あなただけのかわいい冬のメイクを楽しめます。

●サンリオキャラクターズとおいしく学ぼう! リトルツインスターズのほしがたホットケーキ

キキの好きなホットケーキを親子で作ってみよう!

かわいいデコレーションが楽しめるお料理企画です。

●ウィッシュミーメルといっしょに、ふわふわモコモココーデきせかえ

かわいい洋服やおしゃれ小物のシールを使って、きせかえあそびが楽しめる人気連載!

ウィッシュミーメルたちを、リボンとファーたっぷりの冬コーデにきせかえよう。

★ほかにも楽しい企画がいっぱい!★

・クリスマスツリーの飾りつけ<シールあそび>

・読者プレゼント

・冬のまちがいさがし

・シールでクロミのおへやデザイン

・連載マンガ『Go Go! シナモロール』

・おほしさまつなぎ

・榊原洋一先生監修のちえあそび<数え方・色のアルファベット>

……ほか

『らぶキャラvol.52』は、全国の書店やネット書店で、絶賛発売中です!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L655924

[商品概要]

『らぶキャラvol.52』

価格:1,320円(税込)

発売日:2024年12月12日

判型:AB判/38ページ

電子版:なし

雑誌JANコード:4910021100152

発行所:株式会社 Gakken

学研出版サイト:https://hon.gakken.jp/book/3702110015(https://hon.gakken.jp/book/3702110015)

