ガンプ鈴木、人力車アフリカ縦断の旅を「au」と共に挑戦！ ～新たな旅を支える動画配信＆ランニングプロジェクト始動～

Just For Fun株式会社

Just For Fun株式会社(代表取締役社長 CEO:鈴木悠司、以下 ガンプ鈴木)は、KDDI株式会社(以下、KDDI)の協力のもと、人力車の旅人ガンプ鈴木が挑戦する「人力車アフリカ縦断の旅」の特別プロジェクトを開始します。本プロジェクトでは、ガンプ鈴木の壮大な挑戦を記録した動画配信や、ランニングを通じてプロジェクトを応援する「auウェルネス × RUN FOR FUNプロジェクト」を展開します。

2024年12月12日より配信される動画コンテンツ「人力車アフリカ縦断の旅 supported by au」では、旅の裏側や非日常的な挑戦をリアルタイムで視聴者にお届けします。さらに、2024年12月20日からは、ランニングなどの歩数で集めたコインをガンプ鈴木の旅を支援する寄付に変えることができる画期的なプロジェクトも実施。誰もがガンプ鈴木の旅を応援できる新たな形に。

ガンプ鈴木とJust For Funの挑戦

人力車の旅人ガンプ鈴木は、2016年から「JUST FOR FUN」をスローガンに掲げ、世界初の人力車による世界一周に挑戦しています。本プロジェクトは、「挑戦する楽しさ」「人とのつながり」「未来への希望」をテーマに、世界中の人々と感動を共有することを目指しています。

Just For Funは、ガンプ鈴木の挑戦を通じて、新しい価値を提供し続けます。

プロジェクト概要

1. 動画コンテンツ「人力車アフリカ縦断の旅 supported by au」

配信開始日: 2024年12月12日

配信内容:

・ガンプ鈴木の旅の裏側や日常を描いた特別動画(YouTube、Instagram、TikTok)

・非日常的な旅の瞬間を届けるライブ配信(InstagramまたはTikTok)

配信スケジュール:

・動画配信: 月曜日16時頃(YouTube)、火曜日~金曜日16時頃(Instagram, TikTok, YouTube)

・ライブ配信: 月曜日~金曜日16時頃(InstagramまたはTikTok)

※通信状況により配信できない場合があります。

SNSアカウント一覧:

TikTok: @rickshaws(https://www.tiktok.com/@rickshaws)

YouTube: ガンプ鈴木公式チャンネル(https://youtu.be/zg_iBtXNbhU?si=jlY1EnGNWz4d_3ru)

ガンプ鈴木公式サイト: https://gump.fun/(https://gump.fun/)

X (旧Twitter): @rickshawsgump(https://x.com/rickshawsgump)

Instagram: @gumpsuzuki(https://www.instagram.com/gumpsuzuki/)

LINE公式アカウント: 友だち追加はこちら(https://line.me/R/ti/p/@719gsfii?oat_content=url&ts=10011656)

2. auウェルネス × RUN FOR FUNプロジェクト

期間: 2024年12月20日10:00~2025年1月26日23:59

内容:

・auウェルネスアプリをダウンロードいただき、期間中にチャレンジメニューの「auウェルネス × RUN FOR FUNプロジェクト」からエントリーいただくことで、ランニング初心者から上級者まで、どなたでも参加できます。

・エントリー後、ランニングなどの歩数でチャレンジを達成するとコインが貯まり、ガンプ鈴木に寄付することができます。

詳細はauウェルネスアプリのチャレンジページよりご確認ください。

参加方法:

・auウェルネスアプリをダウンロード&ログイン

・アプリ下部のメニューの「チャレンジ」をタップ

・チャレンジページ一覧の「auウェルネス × RUN FOR FUNプロジェクト」をタップ

詳細: auウェルネス公式サイト(https://wellness.auone.jp/?medid=press&serial=jffside&srcid=2412&url=https://app.adjust.com/1ji9mqzk?deeplink=auwellness%3A%2F%2Fauwellness)

SNSアカウント

RUN FOR FUN インスタグラム:https://www.instagram.com/rff.japan/(https://www.instagram.com/rff.japan/)

RUN FOR FUN 公式サイト:https://runforfun.studio.site/(https://runforfun.studio.site/)

「人生は一歩踏み出すところから始まります。ピンチもチャンスも全部前にある。僕が挑戦を続けられるのは、世界中の人々とのつながりと支えがあるからです。今回のプロジェクトでは、皆さんが旅の配信や動画をもっと見れるように。そしてRUNを楽しみながら僕の旅を応援できる仕組みをKDDI様のサポートのもとつくりました。一緒に新しい挑戦を楽しみましょう!」

Just For Fun株式会社について

Just For Funは、「JUST FOR FUNな世界を創造する」をビジョンに掲げ、挑戦を通じて人々の心をつなぐ活動を展開しています。ガンプ鈴木の人力車世界一周の旅の挑戦を中心に、旅やRUNを通じて、世界中の人々に「FUN」を届けています。

公式ウェブサイト: https://gump.fun/(https://gump.fun/)

本リリースに関するお問い合わせ先

Just For Fun株式会社 広報担当

Email: support@justforfun.co.jp

TEL: 080-7302-1110