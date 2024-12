「Azura’s Crystals」：アズラと一緒にクリスタルを集める魅力的な旅に出発しよう！

SOFTSOURCE PTE LTD[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lMfSF_kE1Dw ]

シンガポール拠点のパブリッシャーSoft Source Publishingは、Cranky Alien Gamesと提携し、2024年12月12日に「Azura's Crystals」をNintendo Switch、PlayStation 4/5、PC(Steam)向けに世界同時発売することを発表しました。

「Azura’s Crystals」について

「Azura’s Crystals」で、魅力的な冒険の旅に出かけましょう。自然を愛し、好奇心旺盛な冒険者アズラと共に、謎めいたヴェスペリア人の秘密と彼らが持つプライマリスクリスタルとの関係を解き明かしていきます。さまざまな風景を探索し、クリーチャーと出会い、パズルを解きながら、あなたの運命を形作る選択をしていきます。

ゲームの特徴

ストーリー重視な探索: アズラの旅を続けながら、古代の伝承を解き明かし、プライマリスの謎を解いていきましょう。

ダイナミックな戦闘: エレメンタルクリスタルの力を組み合わせて敵を倒し、戦闘をサポートする強力なヴェスペリアンを召喚しましょう。

クラフト&リソース管理: 周囲の資源を集めて、道具やポーション、アップグレードを作成し、旅をサポートします。

パズル解決: 環境に隠されたパズルを解きながら知恵を試しましょう。

美しい環境: 穏やかな森から危険な洞窟や遺跡まで、さまざまな風景を探索。各環境には独自の植物や動物が生息しています。

ヴェスペリアン: 戦闘、調査、探索をサポートする強力なヴェスペリアンの力を使いましょう。各ヴェスペリアンは、時間と共にアップグレードできるユニークな能力を持っています。



ゲームタイトル: Azura's Crystals

プラットフォーム: PC/Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4/5

価格 Steam: 税込み 2800円

PS4/5: 税込み 3960円

NS: 税込み 3980円

ジャンル: アクションアドベンチャー, RPG, ファミリー向け

プレイ人数: 1人

対応言語: 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語

(C) Azura's Crystals 2024. Cranky Alien Games S.R.L.S. All Rights Reserved. Licensed to and published by Soft Source Pte Ltd

Cranky Alien Gamesについて

Cranky Alien Gamesは、イタリアに拠点を置くインディーゲームスタジオで、2021年にGiuseppe Licataによって設立されました。Cranky Alien Gamesは、ユニークで魅力的なゲームを通じて喜びとエンターテイメントを提供し、すべての年齢層のプレイヤーに忘れられない体験を提供することを目指しています。

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltdはシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『The Sun Shines Over Us』や『Blazing Strike』、そして『GRIME』や『ANNO: Mutationem Complete Edition』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

