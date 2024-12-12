【阪神梅田本店】日本画から世界画へ。フランス芸術文化勲章受章の現代日本画家・平松礼二の個展を開催いたします
「赤富士図」 10号 5,500,000円
■阪神梅田本店8階 ハローカルチャー1「-ジャポニスムへの旅- 平松礼二 日本画展」
■12月18日（水）→ 24日（火）※最終日は午後5時終了
■「美術散歩」公式URL：https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//(https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//)
身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー「ハローカルチャー」。
今回は、「-ジャポニスムへの旅- 平松礼二 日本画展」をご紹介いたします。
2021年にフランス芸術文化勲章ジュバリエ受章し、フランス・ドイツの国公立美術館での展覧会開催など、国際的評価も高い平松礼二。今展では、クロード・モネの睡蓮との出会いから生まれた“ジャポニスムシリーズ”の新作を展観いたします。
伝統的な日本画を継承しながらも常に新しい画風への挑戦を試み、国内外で「現代の琳派」と称され高く評価されている平松礼二。その独自の画風を心ゆくまでお楽しみください。
＜作品紹介＞
「 花の岳 」3号 1,650,000円
「花不二」3号S 1,925,000円
「水の庭彩夢」6号 3,300,000円
「三春の夢」20号 8,800,000円
＜作家紹介＞
平松礼二
1941年 東京都生まれ
2000年『文藝春秋』1月号より表紙画を担当
2002年 奈良県薬師寺の天井画を制作
2013年 フランスのジヴェルニー印象派美術館にて、『平松礼二展・睡蓮の池・モネへのオマージュ』（ 出品作品全点を美術館買上・収蔵）
2018年『 平松礼二 イン ジヴェルニー展』を開催
主な受賞歴は、
1979年 『第1回中日大賞展』大賞
1989年 『第10回山種美術館賞展』大賞など
2021年 フランス芸術文化勲章シュヴァリエ受章
現在、公益財団法人美術文化振興協会評議員
■詳しくは下記のハローカルチャーコラムブログよりご覧いただけます。
https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/11/post_340.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/hlc/hlc01/detail/2024/11/post_340.html)
■阪神梅田本店8階 ハローカルチャー1「-ジャポニスムへの旅- 平松礼二 日本画展」
■12月18日（水）→ 24日（火）※最終日は午後5時終了
■「美術散歩」公式URL：https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//(https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/bizyutsusanpo//)