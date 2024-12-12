【新潟県中越】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、新潟県中越に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社原信（新潟県長岡市）：5,730人

2位. アークランズ株式会社（新潟県三条市）：2,558人

3位. 株式会社雪国まいたけ（新潟県南魚沼市）：2,199人

4位. 株式会社オーシャンシステム（新潟県三条市）：2,088人

5位. 社会福祉法人長岡福祉協会（新潟県長岡市）：1,952人

6位. 日本精機株式会社（新潟県長岡市）：1,859人

7位. 医療法人立川メディカルセンター（新潟県長岡市）：1,823人

8位. 株式会社コロナ（新潟県三条市）：1,651人

9位. えちご中越農業協同組合（新潟県長岡市）：1,603人

10位. 北越コーポレーション株式会社（新潟県長岡市）：1,523人

11位. 株式会社北越銀行（新潟県長岡市）：1,471人

12位. 社会福祉法人苗場福祉会（新潟県十日町市）：1,469人

13位. 角上魚類株式会社（新潟県長岡市）：1,303人

14位. 株式会社大光銀行（新潟県長岡市）：1,180人

15位. 株式会社マルイ（新潟県見附市）：1,015人

16位. 魚沼農業協同組合（新潟県十日町市）：940人

17位. 株式会社雪国まいたけ（新潟県南魚沼市）：927人

18位. 社会医療法人崇徳会（新潟県長岡市）：924人

19位. 株式会社雪国まいたけ（新潟県南魚沼市）：918人

20位. 角上魚類新潟株式会社（新潟県長岡市）：916人

21位. 岩塚製菓株式会社（新潟県長岡市）：887人

22位. 越後製菓株式会社（新潟県長岡市）：853人

23位. エヌエスアドバンテック株式会社（新潟県長岡市）：825人

24位. 株式会社スプリックス（新潟県長岡市）：806人

25位. 株式会社ハーモニック（新潟県三条市）：793人

26位. ＴＳサービス株式会社（新潟県長岡市）：677人

27位. パール金属株式会社（新潟県三条市）：657人

28位. 株式会社植木組（新潟県柏崎市）：650人

29位. 株式会社ＳＡＮＫＡ（新潟県三条市）：608人

30位. 株式会社スノーピーク（新潟県三条市）：596人

※主なランキング詳細

新潟県長岡市：https://salesnow.jp/db/reports/780056

新潟県三条市：https://salesnow.jp/db/reports/047480

新潟県魚沼市：https://salesnow.jp/db/reports/641788

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db