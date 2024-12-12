【新潟県下越】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、新潟県下越に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社コメリ（新潟県新潟市）：8,460人

2位. 株式会社第四北越銀行（新潟県新潟市）：4,191人

3位. 株式会社ウオロク（新潟県新潟市）：3,607人

4位. 新潟運輸株式会社（新潟県新潟市）：3,126人

5位. テンプスタッフフォーラム株式会社（新潟県新潟市）：3,086人

6位. 亀田製菓株式会社（新潟県新潟市）：2,106人

7位. 株式会社ハードオフコーポレーション（新潟県新発田市）：1,707人

8位. 医療法人愛広会（新潟県新潟市）：1,652人

9位. 一正蒲鉾株式会社（新潟県新潟市）：1,552人

10位. 社会福祉法人愛宕福祉会（新潟県新潟市）：1,500人

11位. 新潟かがやき農業協同組合（新潟県新潟市）：1,379人

12位. グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社（新潟県聖籠町）：1,287人

13位. 中越運送株式会社（新潟県新潟市）：1,284人

14位. 三幸製菓株式会社（新潟県新潟市）：1,251人

15位. 株式会社北越ケーズ（新潟県新潟市）：1,022人

16位. 株式会社雅裳苑（新潟県新潟市）：1,014人

17位. セコム上信越株式会社（新潟県新潟市）：998人

18位. 第一建設工業株式会社（新潟県新潟市）：994人

19位. 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会（新潟県新潟市）：990人

19位. 中越通運株式会社（新潟県新潟市）：990人

21位. 国立大学法人新潟大学（新潟県新潟市）：922人

22位. 北星産業株式会社（新潟県新潟市）：911人

23位. 大野精工株式会社（新潟県新潟市）：888人

24位. 株式会社福田組（新潟県新潟市）：885人

25位. ラミコジャパン株式会社（新潟県新潟市）：859人

26位. 社会医療法人新潟勤労者医療協会（新潟県新潟市）：858人

27位. 石本商事株式会社（新潟県新潟市）：856人

28位. 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会（新潟県新潟市）：816人

29位. 株式会社新潟ビルサービス（新潟県新潟市）：792人

30位. 社会福祉法人勇樹会（新潟県新潟市）：769人

※主なランキング詳細

新潟県新潟市：https://salesnow.jp/db/reports/210773

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db