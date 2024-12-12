【富山県西部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、富山県西部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 三協立山株式会社（富山県高岡市）：5,713人

2位. トナミ運輸株式会社（富山県高岡市）：4,696人

3位. アルビス株式会社（富山県射水市）：2,952人

4位. 株式会社ゴールドウイン（富山県小矢部市）：2,518人

5位. アイシン軽金属株式会社（富山県射水市）：2,161人

6位. 大建工業株式会社（富山県南砺市）：1,986人

7位. 富山県厚生農業協同組合連合会（富山県高岡市）：1,388人

8位. コマツＮＴＣ株式会社（富山県南砺市）：1,347人

9位. 川田工業株式会社（富山県南砺市）：1,157人

10位. 株式会社タカギセイコー（富山県高岡市）：1,011人

11位. 三協テック株式会社（富山県高岡市）：867人

12位. 株式会社北陸ＬＩＸＩＬ製作所（富山県小矢部市）：722人

13位. 社会福祉法人射水万葉会（富山県射水市）：700人

14位. 米原商事株式会社（富山県砺波市）：666人

15位. 新越部品株式会社（富山県南砺市）：583人

16位. 医療法人真生会（富山県射水市）：553人

17位. サンエツ金属株式会社（富山県砺波市）：528人

18位. 株式会社インテル（富山県氷見市）：510人

19位. ＳＴメタルズ株式会社（富山県高岡市）：506人

20位. 社会福祉法人福寿会（富山県南砺市）：485人

20位. 株式会社ＣＵＢＥ（富山県高岡市）：485人

22位. 石友ホーム株式会社（富山県高岡市）：442人

23位. 黒田化学株式会社（富山県南砺市）：433人

23位. 株式会社富山銀行（富山県高岡市）：433人

25位. 北陸コカ・コーラボトリング株式会社（富山県高岡市）：418人

26位. 協和ファーマケミカル株式会社（富山県高岡市）：409人

27位. 医療法人社団紫蘭会（富山県高岡市）：383人

28位. 伏木海陸運送株式会社（富山県高岡市）：379人

29位. ＩＡＡＺＡＪホールディングス株式会社（富山県砺波市）：365人

30位. アシストユー株式会社（富山県高岡市）：361人

※主なランキング詳細

富山県高岡市：https://salesnow.jp/db/reports/174821

富山県砺波市：https://salesnow.jp/db/reports/072489

富山県氷見市：https://salesnow.jp/db/reports/367586

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db