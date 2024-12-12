【富山県東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、富山県東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 北陸電力株式会社（富山県富山市）：5,385人

2位. 株式会社インテック（富山県富山市）：3,921人

3位. 株式会社北陸銀行（富山県富山市）：3,150人

4位. 株式会社Ｇ＆Ｇ（富山県富山市）：3,109人

5位. 株式会社大阪屋ショップ（富山県富山市）：2,080人

6位. 株式会社富山村田製作所（富山県富山市）：2,003人

7位. タワーパートナーズセミコンダクター株式会社（富山県魚津市）：1,807人

8位. 佐藤工業株式会社（富山県富山市）：1,396人

9位. 朝日印刷株式会社（富山県富山市）：1,286人

10位. 陽進堂ホールディングス株式会社（富山県富山市）：1,274人

11位. 北陸電気工事株式会社（富山県富山市）：1,267人

12位. 株式会社スギノマシン（富山県滑川市）：1,150人

13位. 株式会社セキノ興産（富山県富山市）：1,069人

14位. 北電産業株式会社（富山県富山市）：894人

15位. 株式会社ホクタテ（富山県富山市）：874人

16位. ダイト株式会社（富山県富山市）：869人

17位. 武内プレス工業株式会社（富山県富山市）：825人

18位. 医療法人社団藤聖会（富山県富山市）：824人

19位. 日医工岐阜工場株式会社（富山県富山市）：821人

20位. 株式会社富山第一銀行（富山県富山市）：806人

21位. 国立大学法人富山大学（富山県富山市）：767人

22位. 北陸電気工業株式会社（富山県富山市）：756人

23位. 株式会社廣貫堂（富山県富山市）：750人

24位. トヨタモビリティ富山株式会社（富山県富山市）：709人

25位. 富山県綜合警備保障株式会社（富山県富山市）：647人

26位. 株式会社高志インテック（富山県富山市）：643人

27位. 日東メディック株式会社（富山県富山市）：621人

28位. 富山地方鉄道株式会社（富山県富山市）：601人

29位. 北陸プラントサービス株式会社（富山県富山市）：588人

30位. 中越合金鋳工株式会社（富山県立山町）：582人

30位. 社会福祉法人富山城南会（富山県富山市）：582人

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db