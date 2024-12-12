【新潟県上越】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、新潟県上越に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 新潟太陽誘電株式会社（新潟県上越市）：1,256人

2位. えちご上越農業協同組合（新潟県上越市）：1,061人

3位. 田辺工業株式会社（新潟県上越市）：869人

4位. 株式会社ナルス（新潟県上越市）：735人

5位. 株式会社リボーン（新潟県上越市）：574人

6位. 直江津電子工業株式会社（新潟県上越市）：558人

7位. 社会福祉法人上越市社会福祉協議会（新潟県上越市）：500人

8位. 社会福祉法人上越あたご福祉会（新潟県上越市）：489人

9位. 株式会社ＨＭＳユナイテッド（新潟県上越市）：388人

10位. 社会福祉法人みんなでいきる（新潟県上越市）：382人

11位. 社会福祉法人上越老人福祉協会（新潟県上越市）：374人

12位. 社会福祉法人上越福祉会（新潟県上越市）：339人

13位. 株式会社ポラテクノ（新潟県上越市）：318人

14位. ダイセル新井ケミカル株式会社（新潟県妙高市）：312人

15位. Ｊマテ．カッパープロダクツ株式会社（新潟県上越市）：308人

16位. 株式会社一小イチコ（新潟県上越市）：304人

17位. 一般財団法人上越市地域医療機構（新潟県上越市）：293人

18位. 直江津精密加工株式会社（新潟県上越市）：280人

19位. 株式会社信越シリカ（新潟県上越市）：277人

20位. 社会福祉法人新井頸南福祉会（新潟県妙高市）：268人

21位. 医療法人知命堂病院（新潟県上越市）：242人

22位. 社会福祉法人奴奈川福祉会（新潟県糸魚川市）：236人

23位. 株式会社上越商会（新潟県上越市）：231人

24位. 大平洋特殊鋳造株式会社（新潟県上越市）：230人

25位. 有限会社石倉製麺所（新潟県上越市）：227人

26位. 株式会社エム・アイ・ディジャパン（新潟県上越市）：226人

27位. 医療法人高田西城会（新潟県上越市）：220人

28位. 直江津産業株式会社（新潟県上越市）：218人

29位. 社会福祉法人えちご府中会（新潟県上越市）：216人

30位. 田中産業株式会社（新潟県上越市）：208人

※主なランキング詳細

新潟県上越市：https://salesnow.jp/db/reports/048227

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db