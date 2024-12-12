2025年1月開催 パフォーマンスチアグランドファイナル・チアリーディングジャパンオープン　チケット一般販売開始！

パフォーマンスチアグランドファイナルの見どころ

一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

一瞬も目が離せない！国内外トップチームによるパフォーマンスチア頂上決定戦！

Performance Cheer Grand Final は、日本チアダンス協会・Cheer & Dance Education・United Spirit Association Japanが主催する全国大会から推薦された国内チームと、ICU（国際チア連合）加盟ナショナルフェデレーションから推薦された国外チームだけが参加可能な「国際招待大会」です。

ダイナミックで力強い動きや大人数での一糸乱れぬターンとジャンプが圧巻のPom部門、音楽のビートやリズムを体の動きで表現し、グルーブ感とストリートスタイルで魅せるHip Hop部門、そして研ぎ澄まされた伸びやかな動きと表現力が魅力のJazz部門。競技は大きくこの3つの部門に分かれて実施されます。

過去に日本代表として世界選手権大会にて好成績を残した実績のあるチームや、今後世界の舞台にて活躍する実力のあるチームなど、国内外トップチームが有明コロシアムに大集結！

そして全チーム演技終了後、競技部門区分けに関係なく得点順に上位5チームをTOP5として選出。そのTOP5によるグランプリ決定戦を実施します！部門を超えたパフォーマンスチアの頂上決定戦は国内で唯一本大会だけ。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=azDZ11Cpnjc ]

パフォーマンスチアグランドファイナル

［日程］2025 年 1 月 26 日(日)

［会場］有明コロシアム

［主催］一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

［協力］一般社団法人日本チアダンス協会、一般社団法人 Cheer & Dance Education

［後援］外務省、スポーツ庁、東京都、江東区

主催団体ホームページ

https://jfscheer.org/

チケット一般販売 2024年12月14日（土）10時～

チケット販売はチケットぴあより

https://w.pia.jp/t/jfscheer-202501gf/

チアリーディング ジャパンオープンの見どころ

本大会では、チアリーディング界最高峰の舞台【ICU世界選手権大会】にて採用されるルールを適用！

観客と呼応しながら声のみで演技を行う約30秒間の「チアクライテリア」は各チームの工夫の見せ場となります。

部門は、レベルおよび年齢ごとに分けられており、基礎部門となるNovice部門から最高レベルのPremier部門まで、各レベルごとに工夫の凝らした2分15秒の演技をぜひお楽しみください。

また、過去に日本代表として活躍した選手も多数出場することから、日本最高峰のチアリーディングの演技を見ることができます。

そして、ジャパンオープンにてチアリーディング・シニア部門の日本代表であるJAPAN National Teamによる演技披露が決定！12月下旬に最終メンバーが決まり、この日が新生JAPAN National Team初お披露目となります。

チアリーディングジャパンオープン（併催：グループスタンツコンペティション）

［日程］2025 年 1 月 25 日(土)

［会場］有明コロシアム

［主催］一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

［協力］一般社団法人日本チアダンス協会、一般社団法人 Cheer & Dance Education

［後援］外務省、スポーツ庁、東京都、江東区

主催団体ホームページ

https://jfscheer.org

チケット一般販売 2024年12月14日（土）10時～

チケット販売はチケットぴあより

https://w.pia.jp/t/jfscheer-202501jo/