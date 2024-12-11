『ケロロ軍曹』が東京駅キャラクターストリートでPOP UP SHOP開催！
株式会社KThingS
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【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】
株式会社KThingSは『ケロロ軍曹 POP UP SHOP』を東京駅一番街 東京キャラクターストリート G階段下ワゴンで開催します。
東京駅で駅員になりきったケロロたちに一足早く会いに行けます！
この季節にぴったりなブランケットやクニャックなど新商品も盛りだくさん(ハート)
ケロロ軍曹と一緒に年末年始をぜひお楽しみください！
ケロロ軍曹 POP UP SHOP アイテム一覧
▪️駅員風むにゅぐるみマスコット 各1,980円
▪️フェイスポーチ 各1,980円
▪️ぬいぐるみ付きカードホルダー 各1,650円
▪️クニャック 各3,520円
ノベルティ情報
開催情報
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オンライン販売情報
『ケロロ軍曹 POP UP SHOP』の販売商品は、東京駅キャラクターストリート オンラインプラザでも購入いただけます！
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株式会社KThingS
【POP UP SHOP開催に関するお問い合わせ】
電話番号：03-6231-0379(#)
(平日:10:00～18:00、土日祝は除く)
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV