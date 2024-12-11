船橋ケイバ第１０回開催〔１２月１６日（月）～１２月２０日（金）〕

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和６年度第１０回開催を１２月１６日（月）～１２月２０日（金）に開催いたします。第１０回開催では、女性のお客様へ入浴剤をプレゼントする「レディースウェルカムデー」や、千葉の畜産物が当たる「畜産物抽選会」など多数のイベントを実施いたします。また、１２月１６日（月）に森泰斗騎手の引退セレモニーや森泰斗騎手引退記念グッズがあたる抽選会などもおこないます。２０２４年最後の船橋ケイバ開催もぜひお楽しみください！

≪表彰式・セレモニー≫

≪１２月１５日（日）にブランドＣＭ放映！≫

第１０回開催（１２月１６日（月）～１２月２０日（金））に合わせ、テーマソングにスキマスイッチさんの「OverDriver」を起用したブランドＣＭを１２月１５日（日）にＢＳ放送にてオンエアいたします。

ＣＭオンエアスケジュール

■ＢＳ放送

ＢＳイレブン：１２月１５日（日）「競馬中継第１部」番組後

ブランドメッセージサイト（ＵＲＬ：https://www.f-keiba-brandportal.com/）では、

ブランドビジュアル＆コンセプトムービーも公開中です。

≪第１０回開催イベント情報≫

― イベント一覧 ―

＜出店予定店舗＞

みんなが大好きなグルメが登場！

時間：開門～最終レース発走まで

出店場所１.：スタンドＢ棟内

〇船橋競馬場オリジナルクラフトビール『ひまわり』好評販売中！

船橋市の花、ひまわりにちなんだ特別なクラフトビール『ひまわり』が

競馬場内で販売中。ひまわりの花のハーブティーをブレンドした、ここでしか味わえない最高の一杯を是非ご堪能ください！

※販売店：２Ｆマリリン売店、４Ｆダービーダイナー

※イベントは、今後の社会的状況等により、予告なく変更・中止が生じる場合がございます。

※各イベントの詳細は、下記の「イベント詳細」をご覧ください。

※掲載の店舗・メニューは変更になる場合がございます。

― イベント詳細 ―

≪第１０回本場開催日イベント≫

〇レディースウェルカムデー

女性のお客様限定で先着１００名様に入浴剤をプレゼントいたします！

実施場所：女性専用ラウンジ

実施日：１２月１８日（水）

※女性のお客様限定とさせていただきます。

※入浴剤がなくなり次第終了となります。

※１２月１８日（水）のみ実施いたします。

〇感動をありがとう森泰斗騎手スペシャル抽選会

引退セレモニー当日の１６日（月）に、森泰斗騎手引退記念グッズが当たる抽選会を実施します。

当日購入した船橋競馬の未確定勝馬投票券１，５００円以上（合算可）でご参加いただけます。

【実施概要】

実施日：１２月１６日（月）

実施場所：ハートビートセンター

実施時間：開門～なくなり次第

【賞品】

特賞：森泰斗騎手勝負服 ３名

Ａ賞：オリジナルＱＵＯカードセット １，０００円分 ４００名様

Ｂ賞：森泰斗騎手服柄マフラータオル ５６０名様

Ｃ賞：オリジナルＱＵＯカード ５００円分 ２４０名様

※１２月１６日（月）のみ実施いたします。

※賞品がなくなり次第終了になります。

〇千葉県の畜産物があたるスペシャル抽選会

千葉県の畜産物が当たる豪華抽選会を実施します。

当日購入した船橋競馬の未確定勝馬投票券１，５００円以上（合算可）でご参加いただけます。

【実施概要】

実施日：１２月１８日（水）

実施場所：ハートビートセンター

実施時間：開門～なくなり次第

【賞品】

チバザビーフＡ賞：みやざわ和牛（ステーキ用）１ｋｇ ５名様

チバザビーフＢ賞：若潮牛（焼き肉用）５００ｇ １０名様

チバザポークＡ賞：房総ポーク（とんかつ・ソテー用）７００ｇ １０名様

チバザポークＢ賞：房総ポーク ロースハム＆ウィンナーセット ２０名様

船橋ケイバグッズ賞：マフラータオル ｏｒ ショルダーバッグ １５０名様

参加賞：マグネットクリップ／フックセット ５０５名様

※１２月１８日（水）のみ実施いたします。

※賞品がなくなり次第終了となります。

〇キャロッタグリーティング

人気のキャロッタが登場します！キャロッタと写真を撮ろう！

森泰斗騎手の勝負服柄衣装で登場します！！

実施場所：スタンド３Ｆ西側デッキ

実施日：１２月１６日（月）

※１２月１６日（月）のみ実施いたします。

〇２０２５年南関東４競馬場カレンダー配布

各日、先着８００名様に２０２５年南関東４競馬場カレンダーをプレゼントします！

【実施概要】

実施日：１２月１６日（月）～１２月２０日（金）

実施時間：開門～

実施場所：ハートビートセンター付近もしくはスタンド２Fデッキ付近 ※なくなり次第終了

〇船橋ジョッキー 年末挨拶

２０２４年も船橋ケイバをお楽しみいただき誠にありがとうございます。

船橋競馬場所属ジョッキーから年末挨拶をいたします。

【実施概要】

実施日：１２月２０日（金）

実施時間：第１１レース確定後

実施場所：ウィナーズサークル

〇キャロッタグッズ販売

キャロッタグッズを好評販売中！

販売場所：ハートビートセンター

販売価格：マウスパッド：１，０００円

アメージングタンブラー：２，０００円

缶バッチ：３３０円

〇船橋競馬場オリジナル絵馬風ウッドホルダー販売

願い事が書き込める船橋競馬場オリジナルのウッドホルダーを販売！

ウッドホルダーは持ち帰っても良し、願いを込めて、掛けても良し。

船橋競馬場へお越しの際は、是非レース的中の願掛けをしてみませんか。

販売場所：ハートビートセンター

販売価格：絵馬風ウッドホルダー １，０００円

〇船橋競馬所属騎手 勝負服キーホルダー販売

船橋競馬所属騎手の勝負服キーホルダーを販売いたします。ぜひチェックしてください！

販売場所：ハートビートセンター

販売価格：５００円

〇ＴＣＣホース ストリートキャップアクリルスタンドキーホルダー販売

ストリートキャップのアクリルスタンドキーホルダー発売中！

販売価格：１，２００円

〇女性専用ラウンジ

女性の方にゆっくりとくつろいでいただける専用スペースです。

実施場所：スタンド２Ｆテラス側ガラス張りスペース

〇キッズスペース

お子様同伴の方にはうれしいキッズスペースをご用意しました。

実施場所：スタンド３Ｆテラス側ガラス張りスペース

〇今年も一年ありがとう！特別観覧席購入者限定スクラッチカード

特別観覧席をご購入されたお客様お一人様につき１枚、座席購入時に入口販売所でスクラッチカードを配布します。

ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しいたします。

スクラッチを削ると、下記の賞品が当たります。

実施日：１２月１６日（月）、１２月１７日（火）、１２月２０日（金）

【賞品】

１等：うちレストラン カタログギフトセット １名様

２等：野菜スープ ６個セット ５名様

３等：競馬場内でご利用いただける食事券５００円分 １５０名様

４等：キャッシュレスポイント付与３００円分 ５０名様

ハズレ：最大７０名様（最大）

※１２月１６日（月）、１２月１７日（火）、１２月２０日（金）のみ実施いたします。

※賞品数は各日になります。

※賞品の引換は、当日限り有効となります。

〇特別観覧席購入者限定ガラポン抽選会

特別観覧席をご購入されたお客様お一人様につき１枚、座席購入時に入口販売所でガラポン抽選券を配布します。

ガラポンを回して下記の賞品が当たります。

ボックス席とウィナーズビューシートについては、当日利用者人数分をお渡しいたします。

実施日：１２月１８日（水）、１２月１９日（木）

実施時間：１７：００～１９：００

実施場所：３Ｆ特別観覧席インフォメーション前

【賞品】

特賞：有名テーマパークペアチケットギフト １名様

Ａ賞：グリコ おつまみセット ｏｒ クラッツセット ５名様

Ｂ賞：バトモスバスエッセンス ｏｒ お食事券１，０００円分 １０名様

Ｃ賞：競馬場内でご利用いただけるお食事券３００円分 １２０名様

Ｄ賞：うまい棒 １５０名様

※１２月１８日（水）、１２月１９日（木）のみ実施いたします。

※賞品の引換は、当日限り有効となります。

〇＜カプセルトイ＞キャロッタの騎手服

船橋ジョッキーの勝負服を着たキャロッタのアクリルキーホルダーがＧＥＴできるカプセルトイが再び登場！！

実施場所：スタンド３Ｆテラス側ガラス張りスペース

料金：１回３００円

種類：全１６種類

〇＜カプセルトイ＞ＵＭＡｂｒｅｄ アクリルスタンド＆キーホルダー

実在の競走馬を「鷹月ナト」が手掛ける「ＵＭＡ」化した、カプセルトイが登場！

ＵＭＡ本体のイラストと別に「馬券風デザイン」のアクリルも付属。

「馬券風デザイン」アクリルは、該当馬の勝利したレースの「応援馬券」を再現したデザインとなっています。

こちらの「馬券風デザイン」のアクリルはボールチェーンに付けてキーホルダーとしても使えるだけでなく、台座にすることでアクリルスタンドとしても使用できます！

実施場所：スタンド３Ｆテラス側ガラス張りスペース

料金：１回４００円

種類：全１０種類

※本製品はアクリルスタンド兼キーホルダーとなります。

〇ミシェルグッズ販売

開催期間中スタンド2階にて期間限定騎乗で

来日されているミシェル騎手のグッズ販売を行います。

≪第１０回オンラインイベント情報≫

■船橋ハートビートライブ

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ/featured

■プレゼントキャンペーン

〇Ｘ：#ありがとう森泰斗 フォロー&引用ポストキャンペーン

〇ＬＩＮＥ：千葉県産和牛が当たる！！！ＬＩＮＥスペシャル抽選会

■ネット投票キャンペーン

キャンペーンの詳細は各インターネット投票サイトをご参照ください。

〇来年のＪＢＣは船場競馬！２０２４年船橋フィナーレキャンペーン

ＵＲＬ：https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001441(https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001441)

〇南関ファイナル２０２４キャンペーン

ＵＲＬ：https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001440(https://www.spat4pp.jp/spat4/pp?media=pc&fid=Campaign&pkind=campaign&pname=details&p1=CP001440)

■「夜競倶楽部ＬＩＮＥ」

ＵＲＬ：https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=691zheic

船橋ケイバファン必見のサービス、夜競倶楽部ＬＩＮＥ！

船橋ケイバ公式ＬＩＮＥを友だち登録して船橋競馬場にご来場いただくとポイントが貯まり、

船橋ケイバオリジナルグッズと交換いただけます。

※詳細は船橋ケイバ公式ＬＩＮＥを友だち登録後、メニュー内「夜競倶楽部ＬＩＮＥ」よりご確認ください。

■船橋ケイバ×「極ウマ ＰＲＥＭＩＵＭ」

ＵＲＬ：https://goku-uma.nikkansports.com/special/2024funabashi/index.php

２０２４年度は「極ウマ ＰＲＥＭＩＵＭ」と船橋ケイバがコラボ！ 特設サイトで全レースの「コンピ指数」と「コンピ×騎手（コンピ・バイ・ジョッキー）」を掲載します！ 是非ご覧ください。

■「船橋ジョッキーズレポート ～ｖｏｌ．１１」 公開中！

ＵＲＬ：https://www.f-keiba-brandportal.com/contents/special/jockeys.html

元ＪＲＡ騎手・細江純子さんが、船橋競馬所属の騎手にインタビューを行う連載コラム。

■「船橋ケイバコラム Ｆの系譜 ～ｖｏｌ．１０」公開中！

ＵＲＬ：https://www.f-keiba-brandportal.com/contents/special/f_index.html

歴史を積み重ねていく中で作り上げた“ＦＯＲＣＥ ＦＵＮＡＢＡＳＨＩー強い船橋”を、様々な角度からファクトとともに紐解いていく連載コラム。名馬、人（厩舎関係者・騎手）、場（旧～新スタンド、内馬場の変遷）、レースといったさまざまなテーマを船橋競馬ゆかりの執筆者で連載します。

≪ホームページ・ＳＮＳ≫

■船橋ケイバ

https://www.f-keiba.com/

■ＦＵＮＡＢＡＳＨＩ ＢＲＡＮＤ ＭＥＳＳＡＧＥ ＳＩＴＥ

https://www.f-keiba-brandportal.com/

■船橋ケイバ公式ＳＮＳ

（Ｘ） https://x.com/funabashi_keiba

（ＬＩＮＥ）https://page.line.me/?accountId=691zheic

■船橋ケイバ公式ＹｏｕＴｕｂｅ

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ

■公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ハートビートＶＲチャンネル」

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCzo43ELm685yflR3hNbsROw

■南関東４競馬場

（ＰＣ）https://www.nankankeiba.com （スマートフォン）https://www.nankankeiba.com/sp/