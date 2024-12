AIとの対話によって新たなアイデアへと導かれる部屋、発想室『QOOM』を「HAKUTEN OPEN STUDIO 2024」にて発表。

tacto株式会社

デザインコンサルティング事業を展開するtacto株式会社(所在地:東京都品川区上大崎四丁目5番28号 MEGUROHAUS 601/ 代表取締役:中島琢郎・板倉隼)は、アートコレクティブ Ochill、博展(HAKUTEN)、BASSDRUMとのオープンイノベーションプロジェクトで生まれた、AIとの対話によって新たなアイデアへと導かれる発想室『QOOM』を、2024年12月18日から21日に開催される「HAKUTEN OPEN STUDIO 2024」にて展示いたします。

発想室「QOOM」は、もう一人の自分に問われるようなAIとの対話を通して、新たな発想に導くための部屋 “Questionative Room” です。従来の「会議室」という概念を超え、AIとの創造的な対話の場として、あなたのアイデアの可能性を拡げます。ひとり会議専用スペースや瞑想室とも捉えられるこの空間で、あなたとAIによるひとときが新たな体験を生み出します。

本プロジェクトは、tacto が研究開発及び事業展開している、AIによってクリエイティブ思考を拡張するためのメソッド「Ideable(アイデアブル)」をもとに、京都で瞑想室を開放するアートコレクティブ Ochill をはじめ、空間や体験のデザインに HAKUTEN、テクニカルディレクションに BASSDRUM と、複数社によるオープンイノベーションプロジェクトです。

■HAKUTEN OPEN STUDIO 2024

▍概要

日時:2024年12月18日(水)~21日(土) 10:00~17:00 ※初日18:00まで

会場:HAKUTEN T-BASE(東京都江東区辰巳3-13-25)

*招待制イベントのため、参加希望の方は下記までご連絡ください

Hakuten Creative事務局(株式会社 博展 内)E-mail :hakuten-creative@hakuten.co.jp

HAKUTEN CREATIVEは、「体験をデザインすること」を軸に、イベント、ディスプレイ、内装から街づくりまで、人々の心に響く体験を創造してきました。本展では、2024年に手がけた実績から、普段は表に出ない実験までを一挙に公開します。

今年のテーマは「トキとデザイン」。私たちが創り出してきた体験の数々を、時間という視点から読み解けるよう展示しています。また、20日11時からは本プロジェクトメンバーによるトークセッションも予定しています。

▍トークイベント

日時:12月20日 11:00 - 12:00

テーマ:『これからのトキ AIと人、発想と瞑想。』

ゲスト:中島 琢郎 (tacto) × キルタ ワタル (Art Collective Ochill) × 公文 悠人 (BASSDRUM) × 真崎 大輔(HAKUTEN)

発想(Ideation)と瞑想(Meditation )の互換性から考える、AIと人による創造体験。日常に「発想室」が存在する、これからのトキを探ります。

■QOOM - Manifest -

- Questionative Room -



発想室

それは、問いによってあなたを導く部屋

それは、自らに由るアイデアの拡張

先入観という自分を脱ぎ捨て、もうひとりの自分と対時する

AIという共同知性は、この部屋で相対的に存在する“私たち”となる



いい企画がなかなか思いつかない時

複雑な条件の中で発想が凝り固まってしまった時

混沌とする社会の中で、選択を見失ってしまいそうな時

誰かに相談したくても、誰もいない時

自分を見つめ直したい時

とにかくアイデアがほしい時



ようこそ、発想室へ

Questionative Room

It guides you through questions It expands your ideas through self-discovery Shedding preconceptions, you confront another version of yourself Here, AI as collective intelligence becomes "us" - a relative existence in this space



When good ideas seem out of reach Whe your thoughts are stuck amidst complex conditions When you feel lost in choices within our chaotic society When you need someone to talk to, but no one is around When you want to reflect on yourself When you simply need fresh ideas

Welcome to the Room of Ideation

■Credit

Creative Directior : Takuro Nakajima (tacto)

Ritual Designer : Wataru Kiruta (Art Collective Ochill)

Planner : Daisuke Masaki / Leo Asai (HAKUTEN)

Designer : Aki Ito / Yuki Kinoshita (HAKUTEN)

Technical Director : Masaya Ishida (HAKUTEN) / Yuto Kumon(BASSDRUM)

Sound Director : Takashi Nakagawa (HAKUTEN)

Graphic Designer : Ayaka Masaki (HAKUTEN)

Motion Designer : Shuyang Yan (HAKUTEN)

■「Ideable(アイデアブル)」について

Ideableは、事業やマーケティングにおけるアイデアの発想に生成AIを活用し、組織・個人のAI発想力を高めるメソッドです。アイデア開発の支援やワークショップを通して、非効率で停滞の多いアイディエーションプロセスを改善し、企業のクリエイティブグロースを最大化します。

URL:https://ideable.ai/

■tacto株式会社について

代表者:中島琢郎 / 板倉隼

所在地:東京都品川区上大崎四丁目5番28号 MEGUROHAUS 601

設立:2020年8月

事業内容:デザイン業およびデザインに係るコンサルティング業

URL:https://tacto-inc.com/

■株式会社 博展について

代表者:代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳

所在地:〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号 東京スクエアガーデン20F

設立:1970年3月 上場:東京証券取引所グロース市場(証券コード:2173)

事業内容:体験価値の創造を通じて、企業・団体のコミュニケーションをデザインしています。

URL:https://www.hakuten.co.jp/

■BASSDRUM(ベースドラム株式会社)について

ウェブサービスやフィジカルプロダクト開発、イベント企画などのさまざまなプロジェクトを技術面からリードするテクニカルディレクターを集めた世界初のテクニカルディレクター・コレクティブ、及びその中核にある会社組織。クリエイティブとテクノロジーを横断的に理解し、両者のコミュニケーションを媒介しながら、プロジェクトのあらゆる局面において技術を武器にチームの実現力を最大化します。

URL:https://bassdrum.org

■Art Collective Ochill について

Ochillは日本らしい well-being を “well-down” と捉え探究し、嗜好品の再解釈と再構築・祈りの再発見を軸とした集団的創造を行うアートコレクティブです。「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態」を well-being と定義するなら、私たちは「社会的に欠けていても、精神的に負荷がなく、自然体である自分を認知していく状態」を【well-down】と再解釈します。肩肘張らずに、素直に、ありのままの自分に堕ちていく姿も、人の在るべきひとつの状態として提唱しています。自己と出逢うための実験空間として、活動拠点である京都西陣の瞑想室を定期的に開放しています。

WEB : https://ochill.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/ochill_welldown/

