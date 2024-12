12月13日(金)『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』公開記念！恐怖の館ブラムハウスへようこそ

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)

では、最新作『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』(配給:東宝東和)12月13日(金)の公開を記念して、『インシディアス』シリーズや『パージ』シリーズなどの低予算ホラーで知られ、『セッション』『ブラック・クランズマン』などアート系映画でも良質な作品を発表している映画製作会社

ブラムハウス・プロダクションズ作品を特集いたします。12月12日(木)~13日(金)の期間にサイキックホラー『ブラック・フォン』CSベーシック初放送を含む4作品をお届けいたします。

恐怖の館ブラムハウスへようこそ

(C) 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

『パラノーマル・アクティビティ』(‘07)の大ヒットでその名を知られるようになった映画製作会社ブラムハウス・プロダクションズ。『インシディアス』シリーズや『パージ』シリーズなどの低予算ホラーで知られ、『セッション』『ブラック・クランズマン』などアート系映画でも良質な作品を発表しています。最新作『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』(12/13公開 配給:東宝東和)の公開に合わせ、“恐怖の館”ブラムハウスの世界を堪能できる作品をお届けします。

少年が監禁された部屋に黒電話が鳴り響く…誘拐犯からの脱出劇を描くサイキックホラー『ブラック・フォン』※CSベーシック初放送、平凡な一家に邪悪な存在が迫る!『ソウ』のジェームズ・ワン監督が放つ戦慄の“お化け屋敷”ホラー『インシディアス』、鬼教師の狂気のレッスンに耐えられるか!?演奏で交わされる師弟の激突に言葉を失う、壮絶な音楽ドラマ『セッション』、屋敷で起きる怪現象は幻覚か?それとも…『ソウ』シリーズのスタッフが放つ衝撃のサスペンスホラー『ヴィジョン/暗闇の来訪者』など4作品を12月12日(木)~13日(金)にお届けいたします!

《劇場新作情報》

(C)2024 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

ブラムハウス最狂のおもてなしスリラー

『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』

12月13日(金)全国公開 (配給:東宝東和)

『ゲット・アウト』『M3GAN/ミーガン』など数々のヒット作を生み出し、

ハリウッドのホラー界を牽引するブラムハウス・プロダクションズの最新作!

監督&脚本:ジェームズ・ワトキンス

製作:ジェイソン・ブラム、ポール・リッチー

製作総指揮:ベアトリス・セケイラ、ヤコブ・ヤレク、 クリスチャン・タフドルップ

出演:ジェームズ・マカヴォイ、マッケンジー・デイヴィス、アシュリン・フランチオージ、アリックス・ウェスト・レフラー、ダン・ハフ、スクート・マクネイリー

■公式HP: https://www.universalpictures.jp/micro/speaknoevil

《放送作品情報》

●『ブラック・フォン』 ★CSベーシック初放送

放送日:12月13日(金)吹替12:30~、字幕21:00~

[PG12]少年が監禁された部屋に黒電話が鳴り響く…

誘拐犯からの脱出劇を描くサイキックホラー

<あらすじ>

1978年。コロラド州デンバー北部の小さな町で、“グラバー”と呼ばれる誘拐犯が子供を連れ去る事件が多発していた。そんな中、父と妹と3人で暮らす13歳の少年フィニーがグラバーに誘拐されてしまう。目を覚ますとそこは地下室で、グラバーは扉の鍵を閉めて立ち去る。すると突然、断線している黒電話のベルが鳴り響き、フィニーはおそるおそる受話器を取る。電話の声の主は、これまでの誘拐事件の犠牲者たちだった。

●『ヴィジョン/暗闇の来訪者』

放送日:12月12日(木)21:00~ほか

屋敷で起きる怪現象は幻覚か?それとも…

『ソウ』シリーズのスタッフが放つ衝撃のサスペンスホラー

<あらすじ>

車を運転していたイヴリーは交通事故に遭い、対向車に乗っていた赤ん坊の死を知らされる。それから1年後。妊娠したイヴリーは、ワイナリーを開くことになった夫デヴィッドと共に田舎の屋敷へ引っ越す。しかし、新生活をスタートして間もなく悪夢を見て、さらに不気味な音や幻覚に悩まされるようになる。不安になって夫に相談するが、彼女しか怪現象を感知できないためまともに取り合ってもらえず、精神的に追い詰められていく。

●『インシディアス』

放送日:12月12日(木)22:45~

平凡な一家に邪悪な存在が迫る!

『ソウ』のジェームズ・ワン監督が放つ戦慄の“お化け屋敷”ホラー

<あらすじ>

ジョシュとルネの夫婦は、新生活を始めるため子供3人と一軒家へ引っ越す。しかし、引っ越して間もなく不気味な現象が続発し、長男のダルトンが突然昏睡状態に陥ってしまう。病院では原因が分からず自宅療養に切り替えてからも、何者かが深夜に寝室へ訪れるなど再び異常現象に見舞われる。この家が呪われていると確信した夫婦は新居へ引っ越すが、転居先でも事態は変わらない。そこでジョシュの母が知人の霊能力者を呼び寄せる。

●『セッション』

放送日:12月13日(金)23:00~

鬼教師の狂気のレッスンに耐えられるか!?

演奏で交わされる師弟の激突に言葉を失う、壮絶な音楽ドラマ

<あらすじ>

偉大なジャズ・ドラマーを夢見て全米屈指の名門音楽院に入学したアンドリューは、学内最高の指揮者である伝説の教師フレッチャーの目に留まり、バンドにスカウトされる。だが希望に胸を膨らませ練習に参加した彼を待っていたのは、容赦なく罵声を浴びせるフレッチャーの鬼のような指導だった。度を越したアカハラに次第に追い込まれていくアンドリュー。しかし彼の心が折れた後、この師弟の関係は想像をさらに超えた発展を見せる。

『ブラック・フォン』(C) 2022 Universal Studios. All Rights Reserved. 『ヴィジョン/暗闇の来訪者』(C) 2014 VISIONS PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED 『インシディアス』(C) 2010 ALLIANCE FILMS (UK) LIMITED, ALL RIGHTS RESERVED. 『セッション』(C) 2013WHIPLASH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

