Guiano、4曲入りEP「Save Me」配信開始　Shun Murakamiが監督したリード曲「ネハン」MV公開　また、1月開催のワンマンSOLDを受けて生配信も決定

株式会社THINKR

ALLT STUDIO所属アーティスト・Guianoが、2024年12月11日(水)に最新EP「Save Me」を配信リリースし、同日夜に同作のリード曲「ネハン」のMVを公開いたします。

■4曲入りEP「Save Me」配信開始 & MV公開

12月11日(水)にGuianoの4曲入りEP「Save Me」を配信リリースいたします。ボカロPとして音楽キャリアをスタートさせ、2020年からはボーカロイドではなく、自分のボーカルでシンガーソングライターとして活動していくことに軸足を置いてきたGuiano。ボカロP時代から聴いているリスナーの様々な声を受けて、時に葛藤しながら活動してきたこの数年間で様々なことを考え、悩みながらも、今年から精力的に行っているライブを通して、”ボーカロイドではなく自分のボーカルでしか表現できない音楽” の感触を見出し、形にしたのが今回のEPとなります。新たな名刺として聴いていただきたい作品となりました。

前作「星くずのうた」に続き、ジャケットアートワークもGuianoが担当しました。

▼作品情報

2024年12月11日(水) 配信

EP「Save Me」

1. 悪夢

2. ネハン

3. 冷たい人間と、夏の悪魔

4. 星くずのうた

All Lyrics, Music & Arrangement: Guiano

All Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)

Mastered by Takeo Kira (TEMAS)

Streaming / Download

https://lnkfi.re/guiano_saveme_241211 (https://lnkfi.re/guiano_saveme_241211)

■リード曲「ネハン」MV公開

合わせて、リリース日の12月11日(水)19:00にはリード曲のM2「ネハン」のMVをYouTubeに公開いたします。今作は「涅槃(ねはん)」を自身の活動や生き方と重ね合わせた強いメッセージの詰まった1曲となっており、様々なロケーションで撮影したスピード感溢れるMVも素晴らしい仕上がりになっているので是非、ご覧いただけると幸いです。

2024年12月11日(水) 19:00 プレミア公開

Guiano - ネハン (Official Music Video)

https://youtu.be/C0-XCG6Q-ao (https://youtu.be/C0-XCG6Q-ao)

MV Credit

Direction / Camera / Edit: Shun Murakami

Assistant Cameraman: Taiga Nakagima / Takuma Inose

VJ: Ryoma Suizu (CAMBR)

Doll Maker: Hirate Kurita

Hair & Make: Yukiko Hongo

Transport: Hiroshi Sasagawa (moving)

Production: THINKR

Producer: Chihiro Iida (THINKR)

Production Manager: Yuchen Liu (THINKR)

Special Thanks: Daichi Yanagita (THINKR)

〈Shun Murakamiコメント〉

撮影終わり家に帰り、

データを移して一息、、、

コーヒーを飲んだ時に、

「これが愛か 愛なのか」って思えた撮影現場でした

サンキューベリーグゥイアノ!!

■1月開催の3年半振りのワンマンはSOLD OUTし、有料配信が決定

また、来年1月25日(土)にSpotify O-Westにて開催する3年半振りとなるワンマンライブは会場キャパを超える多くの応募をいただきSOLD OUTいたしました。

これを受けて、当日はStreaming+での有料配信も行うことを決定しました。

配信チケットは12月12日(木)12:00より販売いたします。

■Guiano 3rd ONE-MAN LIVE「Save Me」

2025年1月25日(土) Spotify O-West

OPEN 17:30 / START 18:00

Band Member

Key / Bandmaster: Sosuke Oikawa

Guitar: Shoma Ito

Bass: Takayasu Nagai

Drums: GOTO

■チケット情報

会場チケット ※SOLD OUT

配信チケット(Streaming+)

2025年12月12日(木)12:00より販売開始

https://eplus.jp/guiano/st/

主催: THINKR

制作・運営: ALLT STUDIO

問い合わせ: ディスクガレージ https://info.diskgarage.com

■Guiano アーティストプロフィール

当時13歳だった2014年に「ペルヴェルセ」をニコニコ動画に投稿しボカロPデビュー。 以降、コンスタントにオリジナル楽曲を投稿し続ける。

2017年「シャナ」で初の殿堂入りを果たし、2018年に発表した「死んでしまったのだろうか」も殿堂入りを果たす。2018年10月に発表した「無題」より、自身でボーカルをとった楽曲も発表し始め、更に注目を集める。

2019年11月、ボカロPとしての6年間の活動を総括したベスト盤的な1st Album「Love & Music」を2枚組でリリース。

ロックアレンジのPがシーンの多くを占める中、バンドサウンドに留まらずEDM、トロピカルハウスからシティポップ、ピアノバラード、アコースティックまでジャンルや日本という枠にはまらない音楽性は異彩を放っている。今思春期を過ごす若者や、子供のまま大人になってしまった現代の大人たちの核心を突いてくる言葉とその歌声に尾崎豊を連想するという声も。

2020年からはボカロPとしての活動に区切りをつけ、自分の声で歌っていくことを選ぶ。

令和時代の活躍が期待される新世代の吟遊詩人。

北国の歌が東京に降り注ぐ。

YouTube https://www.youtube.com/Guiano

Twitter https://twitter.com/GuiAnoDayo

Instagram https://www.instagram.com/guianodayo/

TikTok https://vt.tiktok.com/Uyvur3/

■ALLT STUDIOについて

ALLT STUDIOは、

ネットシーンを中心に活動する

アーティスト達をマネジメントする、

日本発の音楽クリエイターレーベルです。

ALLT STUDIOのアーティストは、自身の楽曲制作にとどまらず、

他アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、

映画・ドラマ・CMなどの主題歌を手掛けたりと、

様々な形で創造性を発揮しています。

日本のネットシーンから派生した音楽性を要に、

シンガー、コンポーザー、クリエイターとしての表現世界を追究し、

成長出来る場を構築していくと共に、所属アーティストの

非凡な才能を最大限に引き出すサポートをしていきます。

「ALLT (オルト)」という名前には、

Alternative / All Type / All That / All Time の意味を込めており、

幅広い音楽ジャンルを受け入れる柔軟性を持ち、

新しい音楽の世界へ挑戦を続けるスタジオの精神や、

所属アーティスト達の姿勢を表しています。

私たちは広く愛される音楽と、独創的な音楽を両立する

新たな次元の作品を生み出し、

より多様で豊かな音楽体験を見出していきます。

公式サイト:https://alltstudio.jp/

(運営 株式会社THINKR:https://thinkr.jp/)