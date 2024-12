METEORA st. 所属DJシーザーが『ドラゴン桜』とコラボレーション「ドラゴン桜式！超集中！BEST STUDY MIX」のDJmixを担当。2024年12月25日 RELEASE

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社(代表取締役:榊原敬太/本社:東京都千代田区)が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属のDJシーザーと、受験漫画『ドラゴン桜』(著:三田紀房)とコラボレーションしたCD『ドラゴン桜式!超集中!BEST STUDY MIX』が12月25日に発売されることを発表致します。

受験直前!!最後の追い込みはこれを聴きながら全集中!!!!

勉強中に音楽を聴くと効率が悪い?クラシックを聴くとIQが上がる?

そういった全ての受験生の不安を払拭する勉強最適化音源、題して「BEST STUDY MIX」の企画になります。

東大合格率の上位校の生徒の空気感と環境音が一体となったものがノンストップMIXという新たな形で脳に刺激をあたえる空前絶後の環境BGMのミックスアンビエントアルバム!!!

【商品情報】

「ドラゴン桜式!超集中!BEST STUDY MIX」

2024年12月25日(水)

SRCL-13099 \3,000(税込)

https://smr.lnk.to/BESTSTUDYMIX

●収録内容;

1時限目 「集中のリズム」

2時限目 「集中の風」

3時限目 「集中のシンフォニー」

4時限目 「集中の刻」

5時限目 「知識の集中」

6時限目 「集中の領域」 -

7時限目 「集中の波動」

8時限目 「深層の集中」

DJシーザー

07年よりキャリアスタート、楽曲を次々とショートMIXする斬新かつ画期的なDJスタイルを提唱しシーンの先駆者に。

2018年リリース「週刊少年ジャンプ50th Anniversary BEST ANIME MIX vol.1~3」三部作もロングヒット中。

2019年「機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX」リリース、オリコン週間アニメ初登場1位、総合デイリー2位という快挙を成し遂げる。

同作は続編リクエストが殺到し同年12月にvol.2発売、再び同チャート6位を記録。

2021年「スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX vol.1~2 by DJシーザー」リリース。2022年「仮面ライダー 50th Anniversary NON STOP DJ MIX」をDJ小宮有紗との共作でリリース。

FLOW THE FESTIVAL2024ぴあアリーナ、JUMP MUSIC FESTA横浜アリーナ、ガンダムフェス幕張メッセホールなど国内大型イベントに出演しつつ、LA、アトランタ、パリ、シンガポール、ベトナム、上海、香港、インドネシア、韓国、ハワイ、カンボジア等の海外フェスへも多数招聘され世界規模で活躍中。

X:https://twitter.com/DJ_caesar_AKIBA

【+++PLUS ULTRA】

行ける!もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる!

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。(2024年4月現在)

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける!

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト:https://www.meteora-st.jp/