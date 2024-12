HoneyWorksサウンドプロデュース・高嶺のなでしこ 2ndシングル『I’M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』が本日12月11日発売！サンシャインシティ 噴水広場で発売記念イベントを開催！

株式会社TWIN PLANETPhoto by 林晋介

クリエイターユニットHoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこ(たかねのなでしこ)の2ndシングル『I’M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』が12月11日(水)に発売を迎え、池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて発売日を記念したリリースイベントを開催いたしました。

同イベントにおいて、高嶺のなでしこ主催の対バンイベント「たかねこフェス vol.4 出張編」の開催をサプライズで発表。また、グループ初の映画主題歌で2ndシングル収録の新曲「アイのウイルス」のMusicVideoを12月11日(水)20時にオフィシャルYouTubeにて公開することも発表いたしました。

■イベントレポート

記念すべき2ndシングルの発売当日に行われ、高嶺のなでしこを待ち望む多くのファンが噴水広場に駆けつけた今回のリリースイベント。航空性中耳炎による難聴の症状がみられ療養中だったメンバーの橋本桃呼も復帰しサプライズ合流を遂げ、大歓声に包まれながらミニライブがスタートしました。

息の合ったフォーメーションが印象に残る2ndシングルの表題曲「I’M YOUR IDOL」をメンバー同士の絆を象徴するように感動的に披露し、まずはメンバーの自己紹介へ。メンバー10名揃って2ndシングルの発売日を迎えられた喜びをファンとともに噛みしめました。

続いて、フジテレビ系TVアニメ「逃走中 グレートミッション」のエンディング主題歌に起用され、高嶺のなでしこにとって初のテレビアニメタイアップソングとなった2ndシングルの表題曲「アドレナリンゲーム」を披露。スピード感のあるロックな楽曲で観客と一体となり盛り上がると、“撮影可能タイム”としてキュートな「モテチェン!」と「私より好きでいて」を2曲続けてパフォーマンス。

吹き抜けのフロアからも多くの注目を集める中、次に披露されたのは、2025年1月24日(金)に全国の劇場で公開されるイニシエーション・ホラー映画『悪鬼のウイルス』(主演:村重杏奈)の主題歌で、2ndシングル収録の新曲「アイのウイルス」。グループ初の映画主題歌であり、今までの高嶺のなでしこの楽曲にはないダークで切ないサウンドのロックバラードを歌い上げ、ファンを魅了しました。ここで「アイのウイルス」のMusicVideoが12月11日(水)20時に公開されることも発表され、ファンからは歓声があがりました。

さらに、メンバーにはサプライズで高嶺のなでしこ主催の対バンイベント「たかねこフェス vol.4 出張編」の開催を大型ビジョンで発表。2023年2月から開催している「たかねこフェス」にとって初となる“出張編”として、福岡・宮城・広島・新潟の4都市でイベントが行われることが告知されると、会場は驚きと喜びの声に包まれました。

記念撮影を終え、最後にライブの定番曲「ファンサ」を披露。キャプテンを務める籾山ひめりより、

「私たちのリリース日にこうして集まってくださりありがとうございます!10人でこの日を迎えることができて本当に幸せに思います」と感謝の思いと、「2025年もたくさんのイベントがありますので、ぜひこれを機に今日好きになってくださったみなさんも遊びに来ていただけたら嬉しいです!」とメッセージが伝えられ、大盛況の中イベントは幕を閉じました。

【セットリスト】

OVERTURE

M1 I'M YOUR IDOL

M2 アドレナリンゲーム

M3 モテチェン!

M4 私より好きでいて

M5 アイのウイルス

M6 ファンサ

■高嶺のなでしこ・キャプテン 籾山ひめり コメント

いつも応援してくださりありがとうございます!

メジャーデビューシングルからこんなにも早く2ndシングルをリリースさせていただけてとても嬉しいです!

「I’M YOUR IDOL」は私たちに寄り添ってくれる歌詞で優しさ溢れる楽曲になっています!

「アドレナリンゲーム」は疾走感溢れるロックな楽曲で強めな歌詞に注目して聞いていただきたいです!

大切な楽曲をCDとして形に残すことができてとても幸せです!

これからも成長し続けられるよう頑張りますのでぜひ応援よろしくお願いします!

■【本日発表】高嶺のなでしこ 2ndシングル収録曲「アイのウイルス」MusicVideo公開

12月11日(水)20時に高嶺のなでしこオフィシャルYouTubeにて公開

https://youtu.be/Bsq2ZKelIqQ(https://youtu.be/Bsq2ZKelIqQ)

■【本日発表】高嶺のなでしこ主催対バンイベント「たかねこフェス vol.4 出張編」開催決定

2023年2月に初めて開催され、毎回豪華出演者との共演が話題を呼ぶ、高嶺のなでしこ主催の対バンイベント「たかねこフェス」の4度目となる開催が決定。今回は初の“出張編”として、福岡・宮城・広島・新潟の4都市で開催いたします。



福岡

日程:4月6日(日)

会場:福岡トヨタホールスカラエスパシオ

宮城

日程:4月13日(日)

会場:仙台PIT

広島

日程:4月27日(日)

会場:広島クラブクアトロ

新潟

日程:4月29日(火・祝)

会場:新潟LOTS



※詳細情報は追って発表いたします

■2ndシングル『I'M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』商品情報

【2024年12月11日(水)発売 2ndシングル『I'M YOUR IDOL/アドレナリンゲーム』】

・スペシャル盤A:VIZL-2372 / 税込\3,300

・スペシャル盤B:VIZL-2373 / 税込\3,300

・初回限定盤A :VIZL-2374 / 税込\2,750

・初回限定盤B :VIZL-2375 / 税込\2,750

・たかねこ盤 :VICL-37753 / 税込\1,300



■VICTOR ONLINE STORE限定商品

・ソロ盤(CD):税込\1,300 ※ランダムジャケット10種



VICTOR ONLINE STORE:https://victor-store.jp/artist/41056

■高嶺のなでしこ ライブ情報

【『高嶺のなでしこ ワンマンライブ 2025 ~Cute for life~』supported by KOJI】

日 程:2025年2月14日(金) 16:30 OPEN / 18:00 STAR

会 場:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)

詳 細:https://takanekofc.com/topics/public/_/67e8366al5m0pmbo.html



高嶺のなでしこにとって過去最大規模となる国立代々木競技場 第二体育館において、女性アイドルグループ単独公演史上初となるセンターステージ形式で開催いたします。



■チケット料金

・アリーナ指定席:FC価格 税込\12,000 / 一般価格 税込\12,500

・アリーナ女性専用エリア指定席:FC価格 税込\12,000 / 一般価格 税込\12,500

・カメねこエリア指定席:FC価格 税込\18,000 ※FC ONLY

・スタンド指定席:FC価格 税込\6,800 / 一般価格 税込\7,300

・スタンド後方指定席:税込\2,000



※全券種共通:全席指定 / 未就学児童入場不可

※スタンド後方指定席:高校在学中及び、15歳以下の方が対象になります。一般発売以降での販売となります。入場時に顔写真付き身分証および学生証をご提示ください。身分証のご提示が無い場合は、スタンド指定席(一般価格)との差額をお支払いただきます。

※本公演はセンターステージ仕様になります。通常の座席位置と異なりますのであらかじめご了承ください。

■高嶺のなでしこ プロフィール

『JDOL AUDITION supported by TIF』の最終合格者7名と、2022年5月31日に活動を終了した「ラストアイドル」の元メンバー3名(橋本桃呼・松本ももな・籾山ひめり)、計10名によって2022年8月に結成。サウンドプロデュースはクリエイターユニットHoneyWorksが担当。

高嶺の花のように多くの人から憧れられ手に入れることのできない、そして大和撫子のように日本女性の清楚な美しさとかわいらしさをもった、誇り高きアイドルグループを目指す。

2022年11月には、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーMVをYouTubeに公開し、1,940万回再生を突破(※)。数多くのオリジナル曲もリリースし、TikTokの総再生回数は2億回を超える(※)。「日経エンタテインメント!」“2024年の新主役100人”にも選出。2024年2月21日(水)ビクターエンタテインメントより『美しく生きろ/恋を知った世界』にてメジャーデビュー。12月11日(水)に2ndシングル『I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム』をリリース。ツインプラネット所属。

※2024年12月現在

