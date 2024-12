韓国ファッションブランド専門のプレスルーム「HANA SHOWROOM」がOPEN - スタイリストなど業界関係者に向けたリースサービスを開始

株式会社トータルブレーン

人気が加速している日本における韓国ファッション。

韓国ファッションブランドオンラインストア「HANA」では、新たにアタッシュドプレスとして「HANA SHOWROOM」を起点に韓国ファッションブランドの日本進出サポートを行っていく。

現在取り扱っているリース可能なブランドはレディースを中心にアパレル,バッグ,アクセサリーで計14ブランド。

メンズ需要の声も多い為、今後はジェンダーレスブランドや、高感度なデザイナーズブランドなど、取り扱いの幅を広げていく。

HANA SHOWROOM

住所:東京都渋谷区神宮前2-28-9 エルオフィス神宮前101

営業時間:10:00-19:00(土日祝を除く)

※完全アポイント制

>>リースのお問い合わせはこちらから

hana.showroom@hana-korea.com

https://www.hana-corporate.com/showroom/contact

SHOWROOM取り扱いブランド

CRANK(クランク)

▶Instagram:https://www.instagram.com/crank_offi/

“風変わりな考え”“奇想”を意味するCRANKは2017年にソウルでスタートしたレディースブランド。

「Geek chic」「Girl crush」をキーワードに毎シーズン印象の強いアイテムを展開。

いち早くトレンドを読んで新しいスタイルを提案するCRANKは韓国の20代女性から絶大な支持を受けている。

NOT YOUR ROSE(ノットユアローズ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/notyourrose_official/

NOT YOUR ROSEはBLACK PINKジェニー や IVEウォニョンをはじめ多くの韓国人気アイドルが愛用していることで話題のファッションブランド。

Kファッションを代表するフェミニンなムードが特徴的で、ロマンティックな女性の為のウェアを提案する。

MARGARIN FINGERS(マーガリンフィンガーズ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/margarinfingers/

2010年にローンチされたMARGARIN FINGERSは、イ・ジュヒョンがデザイナーを務める独創的なユニークカジュアルブランド。

気軽に着ることができるアイテムをベースに斬新なディテールとユーモアのあるシルエットで、独特のガーリースタイルを表現。

Kashiko(カシコ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/kashiko.kr/

Kashikoは、2021年に設立されたY2Kブランド。

90年代のノスタルジックな雰囲気をデザインに落とし込む。

男性も着用可能なバックポケットの刺繍ロゴパンツがシグネチャーの人気アイテム。

YEOMIM(ヨミム)

▶Instagram:https://www.instagram.com/yeomim/

YEOMIMは製品の本質的な実用性を考え、パイプラインディテールのシンプルなデザインで構成されたアイテムを展開する韓国バッグブランド。

生活防水機能を備えた軽い非動物性素材のみを使用し、快適なプロダクトを提案。

CHRISTINE PROJECT(クリスティーンプロジェクト)

▶Instagram:https://www.instagram.com/christineproject_official/

CHRISTINE PROJECTは、元シェフ クリスティーンの日常のニーズから出発した韓国ブランド。

汎用性、軽さ、実用性に重点を置き、Style for Sparkling Lifeをモットーに輝くあなたのためのライフスタイルバッグを提案。

BITTERCELLS(ビターセルズ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/bittercells/

BITTERCELLSは、アメリカの大学生の日常を切り取り毎シーズンのテーマに設定し、好きなことをするときのワクワクする感情を表現しているカジュアルブランド。

Hetit(ヘティ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/hetit_alwayslove/

Hetitは、ソウル発のロマンチックなウェアを提案するデザイナーズブランド。

愛と心を意味する‘Heart’と小さな、子供を意味する単語‘Petit’を合わせ、小さくて愛らしいことが好きなデザイナーの個人的な好みとアニメーションやサブカルチャーなどを楽しみながら2000年代に育ってきた経験をもとに話を解くようにコレクションを展開。

bambole(バンボレ)

▶Instagram:https://www.instagram.com/bambole_official/

丸みのある特徴的なデザインが象徴の韓国バッグブランド bambole。

"There is no place for edge."というスローガンを掲げ、この世のすべての角を丸くしてバンボレだけの丸い世界を作っていきたいというデザイナーの思いがある。

どうしてカバンはどれも平べったい四角いストラップに平べったい四角い形なのだろう? という疑問から始まったプロジェクト。

PORTRAIT REPORT(ポートレートリポート)

▶Instagram:https://www.instagram.com/portrait_report/

PORTRAIT REPORTは、ソウルを拠点としたジェンダーレスアクセサリーブランド。

ファッションの固定観念を超えて型破りなデザインを行い、女性と男性を1つの「WO、MAN」というDNAで再解釈。

meunder(ミアンダー)

▶Instagram:https://www.instagram.com/meunder_official/

韓国発のエコプレミアムアンダーウェアブランドmeunder。

国際的に評価されているLenzing社のテンセル(TM)マイクロモダール素材を使用しており、100%オーストリア産のブナの木から抽出した天然木材パルプから作られている。

さらにブランド独自の技術を加え、耐久性を強化し、まるで何も着ていないかのような着心地を実現。

ROUGHNECK(ラフネック) - COMINGSOON

▶Instagram:https://www.instagram.com/roughneck.official/

ROUGHNECKは2018年にソウルで立ち上がったコンテンポラリージェンダーレスブランド。

シューズが代表的なシグネチャーアイテムであり、毎シーズンのジャンルを行き来するROUGHNECKならではの視点でコレクションを行う。

DNSR(ディーエヌエスアール) - COMINGSOON

▶Instagram:https://www.instagram.com/dnsr__official/

DNSRは「Do New things, Something to realize」というスローガンをもとに、時代の流れに合わせて常に独創的な取り組みを行うジェンダーレスブランド。

DNSRのDNAは、現代の服飾をベースにしつつ、オリジナリティのあるテイラーリングにこだわり、時代の流れを読み取ったスタイリングを提案するストリートカジュアルウェア。

mucu and ebony(ムクアンドエボニー) - COMINGSOON

▶Instagram:https://www.instagram.com/mucu_ebony/

mucu and ebonyには「mucu=純白」と「ebony=真っ黒」の意味があり、すっきりしながらも力のあるデザインを目指すデザイナーの思いが込められている。

2023年12月にローンチしたレディース韓国ファッションブランドを主に取り扱う通販サイト。

関税負担なし/送料550円

人気ブランドからHANAだけでしか買えない 日本初上陸ブランドまで、約70ブランドが入店。

>>公式オンラインストア

https://hana-korea.com

>>公式Instagram

https://www.instagram.com/hana_official.kr/

>>問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら

hana.showroom@hana-korea.com

【会社概要】

会社名:株式会社トータルブレーン

設立日:平成16年4月

代表取締役:若村和明

本社所在地:東京都中央区築地3-11-6 築地スクエアビル8階