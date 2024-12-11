『アイドリッシュセブン』9周年を記念して、12月21日から全国アニメイト・アニメイト通販にてフェアが開始！　さらに9周年ビジュアルを使用した展示などを行うオンリーショップも同時開催♪

株式会社アニメイトホールディングス

△『アイドリッシュセブン』9周年ビジュアル

フェアの詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111965

株式会社アニメイトは、2024年12月21日から「アイドリッシュセブン 9th Anniversary Fes. フェア」を開催いたします。

『アイドリッシュセブン』とは、仲間と共に成長するアイドルをキーコンセプトにしたアイドル創出プロジェクトです。スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・企業とのタイアップなど、さまざまなメディアを通して幅広い展開を行っています。2024年8月20日にリリース9周年を迎えたアプリゲームは累計ダウンロード数600万を超えるほか、昨年には劇場ライブの公開や全国9都市でのライブツアー「アイドリッシュセブン VISIBLIVE TOUR “Good 4 You”」を開催するなど、長らく愛され続けています。

全国アニメイト・アニメイト通販にて2024年12月21日～2025年1月13日まで開催する「アイドリッシュセブン 9th Anniversary Fes. フェア」では、期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に1ポイント、豪華特典と交換できるフェアポイントをお渡しします。

集めたポイント数に応じて交換できる特典が異なり、1ポイントで種村有菜先生撮り下ろし9周年ビジュアル使用の「フェスチケ風カード（全16種）」、7ポイントで9周年ロゴ使用の「9周年記念ミラー」と引き換えることができます。「9周年記念ミラー」は受注生産のため、後日お渡しとなります。

さらに、フェアと同期間にアニメイト池袋本店、福岡パルコ、大阪日本橋ではオンリーショップも開催いたします。9周年ビジュアルを使用したスタンディ展示のほか、池袋本店ではぬいどりスポットやメッセージコーナーも展開予定ですので、ぜひ合わせてチェックしてみてください！

■フェア情報

アイドリッシュセブン 9th Anniversary Fes. フェア

開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『アイドリッシュセブン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に1ポイント、豪華特典と交換できるフェアポイントをお渡しします。集めたポイント数に応じて豪華特典をプレゼントいたします。

特典内容：

＜1ポイント＞フェスチケ風カード（全16種） ※絵柄はお選びいただけません。

【交換可能期間】2024年12月21日～2025年1月13日

△1ポイント特典：フェスチケ風カード（全16種）

＜7ポイント＞9周年記念ミラー（全1種）

【受注期間】2024年12月21日～2025年1月13日

【特典引取期間】2025年3月8日～3月14日

△7ポイント特典：9周年記念ミラー（全1種）

■オンリーショップ情報

アイドリッシュセブン 9周年記念 -Stop Not. Start Knot.- アニメイトオンリーショップ

開催期間：2024年12月21日～2025年1月13日

開催場所：アニメイト池袋本店7F、アニメイト福岡パルコ、アニメイト大阪日本橋2F

開催内容：スタンディ展示、ぬいどりスポット、メッセージコーナー ほか

■商品情報

アクリルスタンド 9th Anniversary

発売日：2024年12月21日

価格：各1,700円（税込）

種類：16種

△アクリルスタンド 9th Anniversary

ビジュアルクリアカードコレクション 9th Anniversary

発売日：2024年12月21日

価格：1パック330円（税込）

1BOX（16パック入り）5,280円（税込）

種類：全16種

△ビジュアルクリアカードコレクション 9th Anniversary

缶バッジセット 9th Anniversary

発売日：2024年12月21日

価格：

＜IDOLiSH7 A：和泉一織・四葉環・逢坂壮五・七瀬陸＞2,000円（税込）

＜IDOLiSH7 B：二階堂大和・和泉三月・六弥ナギ／TRIGGER＞各1,500円（税込）

＜Re:vale＞1,000円（税込）

＜ŹOOĻ＞2,000円（税込）

種類：5種

△缶バッジセット 9th Anniversary IDOLiSH7 A

△缶バッジセット 9th Anniversary IDOLiSH7 B△缶バッジセット 9th Anniversary TRIGGER△缶バッジセット 9th Anniversary Re:vale△缶バッジセット 9th Anniversary ŹOOĻ

リボンバッグチャーム 9th Anniversary

発売日：2024年12月21日

価格：1,980円（税込）

△リボンバッグチャーム 9th Anniversary

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)アイドリッシュセブン CD:Arina Tanemura

■関連URL

アイドリッシュセブン 9th Anniversary Fes. フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=111965)

アイドリッシュセブン 9周年記念 -Stop Not. Start Knot.- アニメイトオンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/521551/)

『アイドリッシュセブン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3901)

『アイドリッシュセブン』公式サイト(https://idolish7.com/)