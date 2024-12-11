可愛すぎる？！大人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』より、公式スタンプ柄の新商品が４月下旬より発売決定！
エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、話題沸騰中のホラーゲーム『Poppy Playtime』(ポピープレイタイム)の公式スタンプ柄の新商品３種の発売を、2025年４月下旬より順次開始することを発表いたします。
【販売ページ】
https://bit.ly/3BfBAyh
今回、発売を開始する商品は全３商品です。
・Poppy Playtime トレーディングダイカットステッカー（スタンプ柄）
・Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダー vol.1（スタンプ柄）
・Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダー vol.2（スタンプ柄）
【商品情報】
Poppy Playtime トレーディングダイカットステッカー（スタンプ柄）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から公式スタンプ柄のトレーディングダイカットステッカーが登場！人気のキャラクターたちが大集結した1セット2枚入りのトレーディングステッカーです。
※全16種のトレーディング商品となります。
※1BOXの購入で全商品が揃います。
発売日：2025年4月下旬 発売予定
価格 ：単品 \594（税込）/ BOX \4,752 （税込）
商品サイズ：H24-50×W37-50 （mm）
Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダー vol.1（スタンプ柄）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から公式スタンプ柄のトレーディングアクリルキーホルダーが登場！
ハギーワギーたちPlaytime社のマスコットキャラクターたちのコミカルでかわいい様々な表情が楽しめます！
※全8種のトレーディング商品となります。
※1BOXの購入で全商品が揃います
発売日：2025年4月下旬 発売予定
価格 ：単品 \880（税込）/ BOX \7,040（税込）
商品サイズ：H36-46×W36-45×D3（mm）
Poppy Playtime トレーディングアクリルキーホルダー vol.2（スタンプ柄）
大人気ホラーゲーム「Poppy Playtime」から公式スタンプ柄のトレーディングアクリルキーホルダーが登場！
ハギーワギーたちPlaytime社のマスコットキャラクターたちの様々なシーンでのかわいい表情が楽しめます！
※全8種のトレーディング商品となります。
※1BOXの購入で全商品が揃います。
発売日：2025年4月下旬 発売予定
価格 ：単品 \880（税込）/ BOX \7,040（税込）
商品サイズ：H36-46×W36-45×D3（mm）
Poppy Playtimeとは
2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。
国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。チャプター3では日本語吹き替え版も追加され、話題沸騰中の注目作品です！
類似品・模倣品にご注意ください
現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。
これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。
これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。
【INFOLENS GEEK SHOPとは】
INFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気ゲームおよび映像コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。
2023年3月には池袋パルコ店をオープン。
ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲームグッズ専門店となっています。
＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL＞
https://geekshop.infolens.com/
＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞
店舗所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F
TEL ：03-5985-4011
＜公式X＞
インフォレンズギークショップ
https://x.com/INFOLENSGEEK
インフォレンズギークショップ池袋パルコ店
https://x.com/igs_ikebukuro
インフォレンズ株式会社とは
インフォレンズ株式会社は、「Poppy Playtime」の公式ライセンス商品の正規輸入販売代理店、およびオリジナル商品の製造販売を行う正規ライセンシーです。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。
会社概要
商号 ：インフォレンズ株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 安川 洋
本社 ：〒104-0043
東京都中央区湊1丁目12-11八重洲第七長岡ビル9階
設立 ：2018年10月
事業内容：エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売
URL ：http://www.infolens.com
(C) 2024 Mob Entertainment, Inc.