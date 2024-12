Amplitude、機能管理/実験ソリューションに関する独立系調査レポートでリーダーに選出

Amplitude, Inc.

デジタル分析プラットフォームで業界をリードするAmplitude, Inc.(https://amplitude.jp/)(本社所在地:米サンフランシスコ、CEO:Spenser Skates 以下、Amplitude)はこのたび、「The Forrester Wave(TM): Feature Management And Experimentation Solutions, Q3 2024(機能管理/実験ソリューション、2024年第3四半期)」において、リーダーに選出されました。Amplitudeは11の評価基準で最高スコアを達成しており、本レポートでは、同社のビジョン、高度な実験機能、直感的なUI、価格設定が評価されました。



Forresterは機能管理/実験について、「組み込みライブラリ、API、データ、ユーザー管理型コントロールプレーンの組み合わせにより、ソフトウェアリリースを簡素化し、フルスタックの製品実験を実現するソフトウェアソリューション」*¹と定義しています。今回の「The Forrester Wave」レポートには、以下のように記載されています。「Amplitudeの統合プラットフォームは、様々な側面で成果を達成しています。同社のビジョンは、その幅広さ(統合プラットフォームを通じた、プロダクト開発及びデリバリーの各フェーズへの最高の分析機能の提供)と奥深さ(開発者とプロダクト管理者を支援する主要な機能の実現)において、非常に高いスコアへとつながっています。」*²

本レポートによると、プロダクトチームとエンジニアリングチームの融合に伴い、企業にとって、統合ソリューションの必要性は、差し迫っています*³ 。Amplitudeのプラットフォームは、分析、機能管理、実験、データ管理の機能を兼ね備えています。これにより、プロダクト、エンジニアリング、データ、マーケティングの各チームは、プロダクトライフサイクル全体でAmplitudeを活用することができます。

Amplitudeのチーフ・プロダクト・オフィサーであるFrancois Ajenstatは、次のように述べています。「最高のチームには実験の文化がありますが、ツールやワークフローの複雑さにより、インパクトを与えにくくなっています。私たちのミッションは、より良いプロダクトを企業が開発できるよう支援することであり、包括的かつ統合型のデジタル分析プラットフォームの提供により、これを実現しています。今回Amplitudeが初めて、Forrester FM&E Waveよりリーダーとして評価されたことは、分析と実験の機能統合によって、チームのより迅速な学習、反復、出荷を可能にする当社の能力の絶好の裏付けとなっています。」

Amplitudeは今回、高度な実験、オーディエンスのセグメンテーションとターゲティング、データセキュリティとプライバシー、ユーザーインターフェイス、分析、ガバナンスなど、11の評価基準で5点満点中5点の評価を獲得しました。本レポートはAmplitudeについて「協調的で製品を重視する顧客に強く適合する」と言及しています。

例えば、Coursera(https://amplitude.com/blog/aha-moment-coursera)、Evaneos(https://amplitude.com/blog/evaneos-session-replay)、JUMBO Interactive(https://amplitude.com/blog/jumbo-interactive-product-optimisation)、Omada(https://amplitude.com/blog/luni-data-collaboration)、Super.com(https://amplitude.com/blog/super-dot-com-customer-retention)などの顧客は、Amplitude Experimentを使って、プロダクト向上のテストを順次行い、ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズし、行動に関する貴重なインサイトを特定しています。

EvaneosのプロダクトアナリストであるMarion Felder氏は、次のように述べています。「Amplitudeによって当社は、発見、分析、実験が可能となり、これらの全てを単一プラットフォームで行えることは、チーム全員にとって最高のメリットです。その結果、Evaneosは従来型の分析体制から、より俊敏かつデータドリブンなアプローチへの移行を実現しました。」

AmplitudeはG2の2024年夏季レポート(https://amplitude.com/blog/super-dot-com-customer-retention)でも、プロダクト・アナリティクス部門の首位を16四半期連続で獲得するなど、17のカテゴリーで第1位にランクインしました。Amplitudeの顧客レビューと業界アナリストのランキングからは、プラットフォームアプローチの価値が明確に示されています。Forrester Wave(TM)レポートの顧客コメントによると、Amplitudeの統合プラットフォームは「競合製品とは確実に一線を画している」*²と評されています。

Forrester Wave(TM)レポートは、こちら(https://amplitude.jp/forrester-wave-feature-management/)から入手できます。また、Amplitude製品のカスタムデモのリクエストはこちら(https://amplitude.jp/sales-contact/)からお願いします。

出典:

*¹ 「The Feature Management And Experimentation Solutions Landscape, Q1 2024」Forrester、Christopher Condo著

*² 「The Forrester Wave(TM): Feature Management And Experimentation Solutions, Q3 2024」、Christopher Condo著

*³ ブログ記事「Key Insights From The Feature Management And Experimentation Solutions Landscape, Q1 2024」、Forrester、Christopher Condo著

*本リリースは米国カリフォルニア州サンフランシスコで現地時間2024年8月7日に発表されたプレスリリース の抄訳版です。原文はこちら(https://amplitude.com/press/feature-management-and-experimentation-wave-q3-2024)をご参照ください。

Amplitudeについて

Amplitudeは、デジタル分析プラットフォームです。ドコモ、Atlassian、NBCUniversal、Under Armour、Shopifyなど3,200社以上のお客様に導入いただいています。Amplitudeは、信頼性の高いデータからユーザー行動における明解なインサイトを抽出することで、企業のより迅速で的確な意思決定を支援します。Amplitudeを用いて、自社製品が顧客にどのように利用されているか把握することで、お客様は自社の成長を促進できます。製品、データ、マーケティングなど多くのデジタル領域を支援する最高水準のアナリティクスソリューションのAmplitudeは、G2's Summer 2024 Reportにおける複数のカテゴリーで第1位に選ばれています。詳しくは日本語ウェブサイト https://amplitude.jp/ をご覧ください。