特集は「デジタル社会を支える高機能フィルムのためのケミカルス」。『月刊ファインケミカル 2024年12月号』が発売！

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株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区神田錦町1-17-1、代表取締役：金森洋平）は、 雑誌『月刊ファインケミカル2024年12月号』(定価：税込7,700円)を、2024年12月15日に発売いたします。 本誌は当社ECサイトおよび全国の書店にてご購入いただけます。

特集は「デジタル社会を支える高機能フィルムのためのケミカルス」です。デジタル社会の進歩に伴い、機能性フィルムは製品の小型化への貢献や、導電性・耐熱性・フレキシビリティなどの高機能化、特定の用途に合わせた機能付与技術が注目を集めています。さらに5Gや6G通信への対応、自動運転車の開発など市場はより拡大すると予想されます。本特集では高機能フィルム関連の研究開発について第一線で従事されている先生方にご紹介いただきました。

著者

鈴木星冴 三菱ケミカル(株)

今榮一郎 広島大学

川上雄介 (株)ニコン

中西英行 京都工芸繊維大学

池田慎吾 (地独)大阪産業技術研究所

小林靖之 (地独)大阪産業技術研究所

中谷真大 (地独)大阪産業技術研究所

寺島健仁 東京農業大学

岡田 至 東京農業大学

冨澤元博 東京農業大学

目次

【特集】デジタル社会を支える高機能フィルムのためのケミカルス

次世代通信デバイス用熱可塑性樹脂フィルムの開発と応用技術

PEDOT:PSS水分散液とイオン液体から作製した導電性自立フィルム

回路形成技術の革新とフィルム表面の光機能化を実現する新材料

無機ナノ結晶がパターニングされたポリマーフィルムの創製

フッ素樹脂フィルムと銅の直接接着を可能にするプラズマ表面改質

[連載]ピリミジン系機能性化学品(染料、農薬、医薬品など)

第8回:三置換ピリミジン(6.50-6.64)誘導体

[マーケット情報]

農薬工業の市場動向

[ケミカルプロフィル]

エチレンテトラフルオロエチレンコポリマー(Ethylene tetra fluoro Ethylen)

ポリアミド6(Polyamide 6)

3-メトキシブチルアセテート(Methoxybutyl acetate)

[ニュースダイジェスト]

海外編

国内編

月刊ファインケミカル 2024年12月号

（特集：デジタル社会を支える高機能フィルムのためのケミカルス）

発行・発売：シーエムシー出版

発売日：2024年12月15日

価格(税込)：7,700円

体裁：B5判、フルカラー

ISSNコード：0913-6150

商品ページURL： https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115767

月刊ファインケミカルについて

月刊ファインケミカルは国内唯一の専門情報誌として、1972年5月の創刊以来、アカデミアとインダストリーをつなぐ役割を果たして参りました。変化の激しい先端産業のイノベーションを支える各種ファインケミカル関連の研究開発の指針としてご活用いただけるよう、産業応用を前提とした技術情報や、対象を絞り込んだ実用的マーケット情報を提供しています。

発行日：毎月15日（1972年5月創刊）

価格（税込）：（1冊）7,700円／（年間購読）82,500円

媒体資料： https://www.cmcbooks.co.jp/user_data/image/fc_mediasheet.pdf

年間購読： https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3668

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