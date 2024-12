【2025年2月3日～2月5日開催】「現場の声」を追求し続け辿り着いた(株)ソラジョウの介護システムとDX研修を「CareTEX（ケアテックス）東京’25」に出展！

株式会社ソラジョウ

介護現場がITを導入・活用しやすいサービス、仕組みづくりを行う株式会社ソラジョウ(本社:広島県府中町、代表取締役:北村聡、以下ソラジョウ)が、2025年2月3日(月)~5日(水)までの3日間、東京ビッグサイトで開催されるCareTEX(ケアテックス)東京’25に出展いたします。CareTEXは介護用品、介護ロボット、介護システムなど介護に関する製品・サービスが一堂に集まる日本最大級の商談展示会です。ソラジョウは、自社開発の「グループホームのためのやさしいシステム」と「やさしいDX研修」、「かいごのアプリ屋さん」を出展いたします。

■避けては通れぬ「介護DX」

日本の総人口は減少の一途をたどり、2048年には1億人を切るとされていますが、特に介護現場の人手不足は深刻で、2026年度には25万人、2040年度には57万人の介護職員が不足すると言われています。(出典:厚生労働省,「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001274765.pdf)」)

DXによる生産性向上や新たな価値の創出が今後ますます求められていくのが現状です。

■グループ会社である介護施設と歩んだソラジョウだからこそ提供できるサービス

CareTEX東京’25では、大きく3つのサービスを出展いたします。

ソラジョウは単なるIT会社ではなく、グループ会社の介護施設(株)LILE THE STYLE(ライルザスタイル、以下LILE THE STYLE)と共に歩んできた会社であり、いずれのサービスにもLILE THE STYLEでの介護DXプロジェクトで得たノウハウが詰まっています。

1.「グループホームのためのやさしいシステム」

グループホームは、職員に認知症ケアの高い専門性や豊富な経験が必要であるがゆえに、職員の平均年齢が高い傾向にあり、DXが進みにくいとされています。

そこで、グループホーム向け介護記録システム「グループホームのためのやさしいシステム」をつくりました。システムの使用が初めての方でも操作がしやすいシンプルな画面設計にこだわり、LILE THE STYLEの介護職員やお客様からの声を参考にアップデートし続けたシステムです。

また、使い手にとことん寄り添う手厚い導入サポート「べったりプラン」でシステムに苦手意識がある方にも安心です。

紙を使った介護記録を減らし、データで管理をすることで業務がより効率的になるだけでなく、素早い情報共有で職員のコミュニケーション改善にも繋がります。

「グループホームのためのやさしいシステム」について、詳しくは以下をご覧ください。

●弊社HP https://nh-companies.jp/service/kind-system/

2.「やさしいDX研修」

LILE THE STYLEの介護DXプロジェクトが始動した当初、ある種の組織崩壊を経験しました。スタッフが大量退職したのです。この苦い経験から学んだこと、それは「DXを実現させるにはITの知識やスキル以上に『組織づくり』が大切である」、「ITスキル向上には小さな『できた!』を積み重ねる」ということでした。

そこで生まれたのが、「やさしいDX研修」です。DXに必要なマインドや考え方、コミュニケーション、組織づくりなどから学ぶことができるカリキュラムとなっています。また、ITが苦手な方でも「できる!」を実感しながらステップアップできるやさしい内容です。

LILE THE STYLE介護DXプロジェクトでの失敗を含めた経験から得られたノウハウを詰め込んだ他にはないDX研修、それが「やさしいDX研修」です。

「やさしいDX研修」について、詳しくは以下をご覧ください。

●プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000130538.html

●弊社HP https://kaigonocompass-training.my.canva.site/

3.「かいごのアプリ屋さん」

現場ではICT機器が活用され、介護スタッフの負担軽減や円滑な情報共有が実現されてきたものの、事業所のバックオフィスは紙の山、事務スタッフの残業時間は減らない、という実態はよく見られます。実際に、LILE THE STYLEでもバックオフィスの煩雑さが課題でした。特に最も骨の折れる作業のひとつである介護保険請求作業には、毎月105時間もの時間を費やしていました。そこで、弊社グループ会社であるシステム開発会社、(株)North Hand(ノースハンド、以下North Hand)のエンジニアと連携し、ノーコードで業務アプリが作れるkintoneを活用した情報管理に挑戦したのです。

これまでExcelや手書きメモの情報をかき集め、アナログで一つの請求に仕上げていましたが、複数の情報を紐づけて一元的に管理できるようになったことで、なんと105時間もの作業時間を10時間にまで短縮することに成功しました。今では75歳の事務職員がkintoneを自在に操作し、一人で業務をこなしています。およそ2年もの時間をかけて介護事業所が使いやすいkintoneアプリに仕上げ、導入しやすくしたものが「かいごのコンパス」です。

「かいごのアプリ屋さん」について、詳しくは以下をご覧ください。

●弊社HP https://kaigonocompass.jp/course/

■「第11回CareTEX東京’25」の開催日程

名 称 :第11回 CareTEX東京’25(東京ケアウィーク’25 内)

https://caretex.jp/

会 期 :2025年2月3日(月)~5日(水)9:30~17:00(受付開始 9:00)

会 場 :東京ビッグサイト

