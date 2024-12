USB-CとUSB-A、2つのコネクターを装備！様々なデバイス間でデータを共有できるWコネクター対応スライド式外付けSSDを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aの2種類のコネクターを切り替えて接続できる、Wコネクター対応スライド式外付けSSD 4容量7アイテムを12月中旬より新発売いたします。

USB Type-C(USB-C)とUSB-Aの2種類のコネクターを両端に備えた、スタイリッシュなアルミ筐体の外付けタイプのSSDです。スライドするだけで、USB Type-C(USB-C)ポートまたはUSB-Aポートを搭載した機器に接続可能。変換ケーブルを使用せずに、パソコンやスマートフォンなどの間でデータの共有や移動が簡単にできます。

exFAT形式でフォーマット済みのため、Windows/Macといったパソコンだけでなく、iPhone/Androidのスマートフォン、タブレットなどでもすぐに利用できます。また、PlayStation(R) 4やPlayStation(R) 5にも対応しており、ゲームデータの保存が可能です。

USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)に対応し、最大読み込み速度1,000MB/s、最大書き込み速度900MB/sの高速データ転送を実現します。

このほか、Windows/Mac対応の自動認証機能付きセキュリティソフトを無償でダウンロードできるほか、本体にストラップホールを装備していますので、お好みのストラップを付けることで紛失リスクを軽減できます。

USB Type-C(USB-C)とUSB-A、2種類のポートに挿せる外付けSSD

USB Type-C(USB-C)コネクターに加え、USB-Aコネクターが一体になっており、スライド操作でコネクターをUSB Type-C(USB-C)とUSB-Aで切り替えられます。

従来のUSB-Aポート搭載パソコンはもちろん、USB Type-C(USB-C)ポートを搭載したMacやiPhone、iPadなどでも、ケーブルやアダプターを別途購入することなく、接続するだけですぐに使用可能です。

USB Type-C(USB-C)とUSB-Aが一体でありながら、重さ約18g、幅73×奥行き23×高さ9mmとコンパクトで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリーサイズです。

ハードディスクのような駆動部がなく、高い耐衝撃性、耐振動性能、静音性と低消費電力を実現。フラッシュメモリーへデータを記録するため、高速データ転送が可能です。

外付けHDDと比べて約10倍、読み込み最大1,000MB/sの高速転送を実現

読み込み最大1,000MB/s・書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現する、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)外付けポータブルSSDです。

PlayStation(R) 4や PlayStation(R) 5などでも使用可能!

WindowsやMacのパソコン、iPhoneやAndroidのスマートフォン、タブレットに加え、PlayStation(R)にも対応します。

PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です(※1)。

PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保することが可能です(※2)。

※1:PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。

※2:PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。

※PlayStation(R)は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

MacやWindowsで使えるセキュリティソフトを使用可能

エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。

指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。

未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。

セキュリティソフトウェア対応機種:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac

その他の特長

USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への先方互換が可能で、そのまま接続可能です。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。

紛失リスクを軽減するストラップホールを装備しています(ストラップは付属しません)。

おもな仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

対応OS:Windows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、Android 14/13/12

対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5 ※1

インターフェース:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)

出荷時フォーマット:exFAT

外形寸法/重量:幅約73×奥行約23×高さ約9mm/約18g(本体)

※1:PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

製品詳細

<250GB ブラック>

型番:ESD-EWC0250GBK

価格:\9,328(店頭実勢価格)\8,480(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC0250GBK.html

<250GB シルバー>

型番:ESD-EWC0250GSV

価格:\9,328(店頭実勢価格)\8,480(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC0250GSV.html

<500GB ブラック>

型番:ESD-EWC0500GBK

価格:\15,180(店頭実勢価格)\13,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC0500GBK.html

<500GB シルバー>

型番:ESD-EWC0500GSV

価格:\15,180(店頭実勢価格)\13,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC0500GSV.html

<1,000GB(1TB) ブラック>

型番:ESD-EWC1000GBK

価格:\23,980(店頭実勢価格)\21,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC1000GBK.html

<1,000GB(1TB) シルバー>

型番:ESD-EWC1000GSV

価格:\23,980(店頭実勢価格)\21,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC1000GSV.html

<2,000GB(2TB) ブラック>

型番:ESD-EWC2000GBK

価格:\39,578(店頭実勢価格)\35,980(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EWC2000GBK.html

<1,000GB(1TB) シルバー ESD-EWC1000GSV>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPFG1N45

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13702734/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008836607/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550343190/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550343190.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550343190.html

<2,000GB(2TB) ブラック ESD-EWC2000GBK>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPFG8D8F

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/13702735/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001008836608/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550343206/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550343206.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550343206.html

