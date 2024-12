昨年完売！THE ALLEYより2種類の福袋「HAPPY BAG」「NEW YEAR BAG」を12/26から販売スタート！

株式会社ポトマック

新しい年の幕開けに、「It’s New Year for Tea 2025」

色とりどりの毎日を楽しむ準備はできましたか?

THE ALLEYが提案するのは、カラフルで豊かに彩られた1年。

季節ごとに移り変わる旬の食材やフレーバーを通して、日常にちょっとした彩りを添え、

一杯に詰まった多彩な味わいが、あなたの1年をカラフルに演出し、心が躍るひとときをお届けします。





さらに、新年を祝う特別な福袋もご用意しました!4種のフレーバーティーバッグやオリジナルデザインのグッズが詰まった、限定アイテムです。新しい味や香りに出会いながら、ティータイムをもっと楽しむ一年を始めてみませんか?

福袋ラインナップ

1. HAPPY BAG

ミルクティー好きの方のために、おうちで贅沢なミルクティーを楽しめるセットをオリジナル巾着袋に詰めてお届けします。

・ ドリンクチケット 500円 × 6枚

・ ロイヤルNo.9ティーバッグ(2包入り)×2袋

1番人気のブレンドティーを自宅でも楽しめる、限定デザイン

・ クリーミングパウダー(100g入り)×1袋

ジアレイの味をご自宅で再現できる、ミルクティー専用パウダー

▶ 価格:3,200円(税込)

2. NEW YEAR BAG

ミルクティーだけでなく、さまざまなお茶の味わいを楽しみたい方におすすめの豪華セット。

ティータイムをさらに特別なものにするアイテムを詰め込みました。

・ ドリンクチケット 500円 × 8枚

・ ティーバッグ4種(各2包入り)

【ロイヤルNo.9 / アッサム / 白桃烏龍 / 小山緑茶】

気分に合わせた多彩なフレーバーを楽しめます

・ オリジナルタンブラー(カーキorブラック)

外出先でもお気に入りのお茶を楽しめるスタイリッシュなタンブラー

※タンブラーはお好きな色をお選びいただくことはできませんので、予めご了承ください

・ オリジナルブランケット

寒い冬のひとときを暖かく包み込む、心地よいブランケット

▶ 価格:4,800円(税込)

ジアレイオリジナルのブランケットとタンブラーが、寒い季節のティータイムをさらに快適に!

柔らかい肌触りのブランケットで暖かく包まれながら、スタイリッシュなタンブラーでお気に入りのお茶を楽しむ特別なひとときを。

ティーバッグが、新しいパッケージで登場!

洗練されたデザインは、ティータイムをより楽しく、特別なひとときに演出します。

手軽さがさらにアップ!2包入りの手に取りやすいサイズで、ギフトにもぴったり。お試しや、ちょっとしたお茶時間にも最適です。

ラインナップは、人気のロイヤルNo.9、深みのあるアッサム、華やかな白桃烏龍、爽やかな小山緑茶の4種類。

気分やシーンに合わせて、お好きなフレーバーをお楽しみください。

どちらのセットも数量限定!

新しい年を迎える特別なひとときを 福袋とともに楽しみませんか?

今年も売り切れが予想されますので、どうぞお早めにお求めください。

あんクリームシリーズも同日発売!

もちもちわらび餅入り あんクリームシリーズ も12月26日より登場!

北海道十勝産の小豆を使用した粒あんをホイップクリームと合わせたなめらかなあんクリームを使用した新年スペシャルドリンク。

・ 黒糖抹茶あんクリームラテ

濃厚な黒糖みるくに宇治抹茶のほろ苦さを加え、なめらかなあんクリームとわらび餅の食感が楽しめます。

・ 黒糖ほうじ茶あんクリームラテ

香ばしいほうじ茶に黒糖みるくの深みを合わせ、あんクリームとわらび餅で特別な和のひとときを演出。

各770円(税込)cold/mild hot

【販売期間】

2024年12月26日 ~ 完売次第終了

・THE ALLEY(ジ アレイ)について

It's time for Tea お茶に恋をする、美しい生活

“初めて飲むと驚きを感じ、2回飲むと好きになり、3回飲むと恋しくなる ”日常の中に溶け込むように、生活の所々に様々な感動を届けたい。これが“THE ALLEY (ジ アレイ)”の初心。 私たち“THE ALLEY”の想いは”ただのドリンクスタンドではなく、本当に素晴らしい生活へ導けるドアの鍵。

私たちはいい飲み物は味覚だけではなく、生活に感動を起こせるものだと信じています。

お茶を飲むことで心も満たし、味わうことで幸せを感じる。 あなたの心に潜んでいた、言葉で表すことのできない神秘的な世界を。‟THE ALLEY”の飲み物を通じて、あなたの美しい生活を描いていきましょう。

