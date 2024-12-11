【東京都伊豆諸島北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、東京都伊豆諸島北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 七島信用組合（東京都大島町）：88人

2位. 社会福祉法人椿の里（東京都大島町）：65人

3位. 社会福祉法人新島はまゆう会（東京都新島村）：53人

4位. 医療法人社団藤清会（東京都大島町）：46人

5位. 社会福祉法人つつじ会（東京都神津島村）：41人

6位. 山田建設株式会社（東京都大島町）：36人

7位. 大島マリンサービス株式会社（東京都大島町）：34人

8位. 村松興業株式会社（東京都大島町）：31人

9位. 前抗建設株式会社（東京都新島村）：25人

10位. 株式会社大島環境管理（東京都大島町）：24人

11位. ＳａｎｏｕＦａｃｔ株式会社（東京都大島町）：21人

11位. 合同会社大島ライフサポート（東京都大島町）：21人

11位. 弁天丸建設株式会社（東京都神津島村）：21人

14位. 株式会社栄代（東京都大島町）：20人

14位. 社会福祉法人黒潮社（東京都大島町）：20人

14位. 前田建設株式会社（東京都新島村）：20人

17位. 一般社団法人大島観光協会（東京都大島町）：19人

17位. 社会福祉法人愛光社（東京都大島町）：19人

19位. 有限会社紅屋（東京都大島町）：17人

19位. 株式会社岡山商店（東京都大島町）：17人

19位. 株式会社山田回漕店（東京都大島町）：17人

19位. 株式会社宮川工務店（東京都新島村）：17人

23位. 大島旅客自動車株式会社（東京都大島町）：16人

23位. 有限会社久城造園土木（東京都大島町）：16人

23位. 東汽観光株式会社（東京都大島町）：16人

26位. 七島自動車株式会社（東京都大島町）：15人

26位. 稲久土木株式会社（東京都神津島村）：15人

28位. 株式会社協同（東京都新島村）：14人

29位. 株式会社さむかわ（東京都大島町）：13人

29位. 株式会社菊池商店（東京都大島町）：13人

29位. 有限会社青沼興業（東京都新島村）：13人

※主なランキング詳細

東京都大島町：https://salesnow.jp/db/reports/484520

東京都新島村：https://salesnow.jp/db/reports/793342

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db