【神奈川県東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、神奈川県東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

【ランキングTOP30】

1位. 富士通株式会社（神奈川県川崎市）：39,671人

2位. 日産自動車株式会社（神奈川県横浜市）：30,404人

3位. 日総工産株式会社（神奈川県横浜市）：15,118人

4位. オーケー株式会社（神奈川県横浜市）：14,491人

5位. 株式会社ツクイ（神奈川県横浜市）：13,229人

6位. 富士電機株式会社（神奈川県川崎市）：12,915人

7位. いすゞ自動車株式会社（神奈川県横浜市）：10,319人

8位. 富士ソフト株式会社（神奈川県横浜市）：9,975人

9位. 三菱ふそうトラック・バス株式会社（神奈川県川崎市）：9,400人

10位. 富士通Ｊａｐａｎ株式会社（神奈川県川崎市）：9,323人

11位. 株式会社ココカラファインヘルスケア（神奈川県横浜市）：9,004人

12位. 株式会社クリエイトエス・ディー（神奈川県横浜市）：7,016人

13位. ＮＥＣプラットフォームズ株式会社（神奈川県川崎市）：6,914人

14位. 横浜ゴム株式会社（神奈川県平塚市）：6,459人

15位. エフサステクノロジーズ株式会社（神奈川県川崎市）：6,194人

16位. 日本発條株式会社（神奈川県横浜市）：5,643人

17位. 東芝エネルギーシステムズ株式会社（神奈川県川崎市）：5,248人

18位. ボッシュ株式会社（神奈川県横浜市）：5,138人

19位. 東芝インフラシステムズ株式会社（神奈川県川崎市）：5,122人

20位. 株式会社横浜銀行（神奈川県横浜市）：5,046人

21位. パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社（神奈川県横浜市）：5,006人

22位. 株式会社アルプス技研（神奈川県横浜市）：4,949人

23位. ジャパンマリンユナイテッド株式会社（神奈川県横浜市）：4,849人

24位. 株式会社ロピア（神奈川県川崎市）：4,534人

25位. 株式会社オカムラ（神奈川県横浜市）：4,510人

26位. 株式会社快活フロンティア（神奈川県横浜市）：4,501人

27位. 株式会社富士薬品（神奈川県川崎市）：4,395人

28位. 株式会社日本アメニティライフ協会（神奈川県横浜市）：4,381人

29位. ウエインズトヨタ神奈川株式会社（神奈川県横浜市）：4,322人

30位. 独立行政法人都市再生機構（神奈川県横浜市）：3,634人

※主なランキング詳細

神奈川県横浜市：https://salesnow.jp/db/reports/567524

神奈川県川崎市：https://salesnow.jp/db/reports/356455

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db