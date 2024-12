【ムービープラス開局３５周年企画】3ヶ月連続！吹替王国　　　　　お正月は池田昌子吹替によるオードリー・ヘプバーン特集

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、12月から「特集:3ヶ月連続!吹替王国」と題し、吹替作品を特集中!1月は、オードリー・ヘプバーンのハリウッド・デビュー作にして、映画史に残る永遠の名作『ローマの休日』を初め、名曲「ムーンリバー」にのせて、駆け出しの作家とのロマンスを描いた『ティファニーで朝食を』など、オードリーの代表作3作品を25年1月1日(水)~3日(金)に日本語吹替版でお届けします。今回放送となる3作品でオードリーの声を務めるのは、彼女の出演作の多くで日本語吹替を担当し、アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役、「エースをねらえ!」のお蝶夫人役など、映画に限らず幅広く活躍されている池田昌子。“オードリーの声といえば池田昌子”と呼ばれるほどに、日本の映画ファンには馴染み深い声で、今なお世界中の人々から愛され続けるオードリーの名作たちを、ぜひムービープラスでお楽しみください!

※「特集:3ヶ月連続!吹替王国」は、24年12月に「声優 田中敦子」、25年2月には「24時間スペシャル」として、名作・大作や貴重な吹替まで幅広い作品を日本語吹替版で24時間放送予定。

『ローマの休日』 (TM), (R) & COPYRIGHT (C) 2025 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. 『ティファニーで朝食を』 COPYRIGHT (C) 2025 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『パリの恋人』 (TM) & COPYRIGHT (C) 2025 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

■『ローマの休日[4K]【日本語吹替版】』 1/1(水) 8:00~ほか

オードリー・ヘプバーンがアカデミー賞(R)主演女優賞を受賞。王女と新聞記者の一日の恋を描いたラブストーリー。

※4Kをマスターとした2Kダウンコンバート放送

監督:ウィリアム・ワイラー

出演:オードリー・ヘプバーン/グレゴリー・ペック/エディ・アルバート/パオロ・カルリーニ

声の出演:池田昌子/城達也/大塚明夫/山寺宏一

(1953年:アメリカ)

■『ティファニーで朝食を【日本語吹替版】』 1/2(木) 9:30~ほか

オードリー・ヘプバーンの魅力をちりばめたラブストーリー。名曲「ムーンリバー」にのせて、天真爛漫なヒロインと駆け出しの作家のロマンスを描く。

監督:ブレイク・エドワーズ

出演:オードリー・ヘプバーン/ジョージ・ペパード/パトリシア・ニール

声の出演:池田昌子/野沢那智/沢田敏子

(1961年:アメリカ)

■『パリの恋人【日本語吹替版】』 1/3(金) 9:30~ほか

オードリー・ヘプバーンがミュージカルに初挑戦。名優フレッド・アステアとのダンスと歌が多くのファンを酔わせた魅惑のシンデレラ・ストーリー。

監督:スタンリー・ドーネン

出演:オードリー・ヘプバーン/フレッド・アステア/ケイ・トンプソン

声の出演:池田昌子/小川真司/谷育子

(1956年:アメリカ)

ムービープラスとは

2024年に開局35年を迎えた日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

