株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。

この度、B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25 第23節 岐阜スゥープス戦の試合開始時間が変更となりましたのでお知らせ致します。

<試合開始時間変更>

B3リーグ レギュラーシーズン 2024-25 第23節

香川ファイブアローズ vs 岐阜スゥープス

会場:高松市総合体育館



■GAME1

2025年3月1日(土)

《変更前》14:00 TIP OFF → 《変更後》13:00 TIP OFF



■GAME2

2025年3月2日(日)

《変更前》14:00 TIP OFF → 《変更後》13:00 TIP OFF