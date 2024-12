【最新！AWS re:Invent 2024を振り返る】3年連続世界一！アワード受賞記念。無料re:Capセミナー Trainocate Roadshow を2025年1月よりシリーズで豪華6開催！

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:早津 昌夫、以下トレノケート)は、2024年12月に米国ラスベガスで開催されたAWS最大のグローバルイベント「AWS re:Invent 2024」を振り返る無料セミナー「AWS re:Invent 2024 re:Capセミナー Trainocate Roadshow」を全6回シリーズで開催します。

AWS re:Invent 2024 re:Capセミナー Trainocate RoadshowAWS re:Invent 2024 re:Capセミナー Trainocate Roadshowで各回ご登壇いただくゲストの方々

「AWS re:Invent 2024 re:Capセミナー Trainocate Roadshow」は、当社が2022年、2023年に引き続いて3年連続で世界一を獲得した、2024年のAWS Training Partner of the Year, Globalの受賞を記念しての開催です。詳細は先日発表のこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000095869.html)のプレスリリースをご覧ください。

本セミナーでは、現地参加した当社のアマゾン ウェブ サービス(AWS)認定講師の山下が、各回でアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(AWS ジャパン)とAWSと深く関わり合いのある特別ゲストとともに「AWS re:Invent 2024」で発表された新サービスや機能、各セッション概要など、キーポイントを振り返ります。AWS最新の情報収集を行いたい方やAWSの更なるスキルアップをご検討されている方は必見です。

ぜひお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。

【参加無料】AWS re:Invent 2024 re:Capセミナー Trainocate Roadshow

◆第1弾

新時代のクラウド活用方法を語る

~AWSプレミアパートナーと共創する、自社のクラウド活用力の高め方~

日時:2025年1月20日(月)13:00 ~ 14:00

開催場所:オンライン(Zoom)

共催:SCSK株式会社

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

クラウド技術の進化が加速する中、企業にとって重要なのは、最新技術を「使いこなすための知見」と「インテグレーターとの協力関係」です。

単なる技術アップデート情報だけでなく、クラウドを効果的に活用するために自社が持つべき知見、インテグレーターとの協力の進め方、そして組織としての学習アプローチまで、実践的な視点でお伝えします。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_scsk_250120?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes

◆第2弾

生成AIとネットワークで加速する2025年のビジネス変革

~AWS re:Invent 2024から見る生成AI、ネットワーク、

クラウドの最新動向~

日時:2025年1月27日(月)13:00 ~ 14:00

開催場所:オンライン(Zoom)

ゲスト:株式会社TOKAIコミュニケーションズ

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

急速に進化する生成AI技術。その活用においては、企業の持つデータや既存システムの価値を最大限に引き出すことが成功の鍵となります。

本セミナーでは、AWS re:Invent 2024の現地レポートとともに、生成AIを活用したビジネス変革の最新動向、それを支えるネットワークインフラの構築・運用のベストプラクティス、AWS利活用を進める際に役立つAWS認定トレーニングまで、AWSと生成AI活用に役立つ内容を盛りだくさんでご紹介します。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_tokai-grp_250127?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes



◆第3弾

最新クラウドジャーニーの羅針盤

~技術と人材の両輪で導くAWS活用。クラウド導入を検討中の方から実践中の方まで~

日時:2025年2月3日(月)14:00 ~ 17:30

開催場所:名古屋コンファレンスホール(https://www.conferencehall.jp/region?region_id=31)

(愛知県名古屋市中村区名駅3-18-5 モンマートビル4F)

共催:株式会社電算システム

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

クラウド活用をこれから始める方も、すでにAWSをご利用中の方も必見。AWS最大のグローバルイベントにして世界最大のクラウドカンファレンス「AWS re:Invent 2024」から、組織の成長ステージに応じた最新のクラウド活用シナリオをお届けします。

「クラウドは難しそう」「どこから始めればいいのか分からない」。そんな悩みにお応えするため、DevOpsやサーバーレスなど注目の技術トレンドを、ビジネス価値と併せて分かりやすく解説。現地参加した開発者、経営層、トレーナーならではの視点で、導入から実践までの具体的なロードマップをご提示します。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_dsk_250203?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes

◆第4弾

生成AI時代の学びを加速させる、最新テクノロジーの効果的な活用法

~現地参加者が語る、最新クラウド・AI技術と

人材育成の融合による企業価値の最大化~

日時:2025年2月10日(月)15:00 ~ 16:00

開催場所:オンライン(Zoom)

共催:株式会社ジェネラティブエージェンツ

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

テクノロジーの進化が加速する今、その恩恵を最大限に活かすためには「正しい理解」と「効果的な活用方法」が不可欠です。

本セミナーでは、生成AIソリューションのエキスパートであるジェネラティブエージェンツ社と、IT人材育成のリーディングカンパニートレノケートが、最新テクノロジーを企業価値向上につなげるための重要なインサイトをお届けします。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_generativeagents_250210?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes

◆第5弾

事業サービス化で実現する2025年のビジネス成長戦略

~事業のSaaS化によるDXとそれを支えるエンジニア育成の最前線~

日時:2025年2月17日(月)13:00 ~ 14:00

開催場所:オンライン(Zoom)

共催:株式会社アンチパターン

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

急速なデジタル化の波の中、すべての企業にとってIT活用は「選択」するものから「必須」なものへと変わりつつあります。さらに、自社の強みとなっているシステムやナレッジをSaaS化して提供することによる新たなビジネスチャンスが生まれています。

本セミナーでは、AWS re:Invent 2024にも現地参加した、AWS SaaSコンピテンシーパートナーのアンチパターン社と、人材育成のエキスパートであるトレノケートが、最新のSaaS化トレンドとそれを支える人材育成の展望についてお届けします。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_antipattern_250217?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes



◆第6弾

内製開発で広がる、企業と人材の新時代

~AWS re:Inventから見える、キャリアと組織の成長戦略~

日時:2025年2月25日(火)13:10 ~ 14:40

開催場所:オンライン(Zoom)

共催:株式会社GAGA、株式会社コラボスタイル

協力:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

デジタル時代の競争力の源泉となる内製開発。それは、企業の成長戦略であると同時に、エンジニアの新たなキャリアチャンスでもあります。

本セミナーでは、AWS re:Invent 2024の最新情報とともに、内製開発を成功に導くための具体的な戦略をテーマに、AWSトレーニングによる確かな技術力の習得、様々な開発現場での実践経験、実際のサービス開発事例など、3社の視点から見える内製開発の可能性をご紹介します。

詳細・お申し込みはこちら :https://seminar.trainocate.co.jp/aws_reinvent_2024_recap_gaga_collabostyle_250225?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes

■トレノケートのAWS 認定トレーニング

トレノケートは、2012年よりAWS認定トレーニングをいち早く提供し、日本のエンジニア育成に尽力しています。インストラクター経験、実務経験ともに豊富な当社AWS認定インストラクター陣によるAWS認定トレーニングは、受講者満足度でも高い評価をいただいており、累計受講者数は3.7万人以上を誇ります。

その結果、世界で最も受講者数と提供クラス数に貢献したAWS認定トレーニングパートナーとして、AWS Training Partner of the Year - Globalを2022年より3年連続で受賞しました。さらに、アジア地域での貢献も高く評価され、Training Partner of the Year の 2024 APJ Finalist にも選出されています。

AWS認定トレーニングの詳細を確認する :https://www.trainocate.co.jp/reference/aws/index.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes

※受講に関するご相談等、随時受け付けております。こちら(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes202412&utm_campaign=prtimes)よりお気軽にお問い合わせください。

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長:早津 昌夫

設立:1995年12月6日

本社所在地:東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階

事業内容:IT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL:https://www.trainocate.co.jp/

*掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。