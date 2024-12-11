【coca 大創業祭】12月14日(土)より開催決定！今年も1年、ありがとうございました！

株式会社adapt retailing

株式会社adapt retailingは、運営するアパレルブランドcocaにて、12/14(土)～12/22(日)の9日間今年1年間の感謝の気持ちを込めて大創業祭を開催します。レディス・メンズ・キッズアイテムが大幅値下げ！期間中ずーっとお得なアイテムから、前半・後半で入れ替わるお得なアイテムまで幅広いラインナップ。

今年1年の締め括りである大創業祭を皆様に楽しんでいただきたく、スペシャルイベントも複数ご用意しております。

coca公式サイト：https://cocacoca.jp/(https://cocacoca.jp/)

大創業祭特集ページ：https://cocacoca.jp/pages/2024_limited_sale(https://cocacoca.jp/pages/2024_limited_sale)

店舗開催イベント

►最大半額！くじ引き

土日限定！レジにてくじ引き開催！

当たりを引けばその場で最大半額！

もれなくレジにて全員5%OFF！

※1回のお会計で1回くじ引き可

※くじ引き後の商品追加不可

WEB開催イベント

►ご注文が半額に！ゾロ目キャンペーン

土日限定！注文番号の下3桁ゾロ目で半額に！

※当選者の方には後日半額分キャッシュバック

►アプリで使えるクーポン発行

期間中何度でも使える5%OFFクーポン発行！

※coca公式アプリ限定

公式アプリのインストールはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/coca-official-store/id6473245405)

►期間中ずっと送料無料

1点のご注文でも送料無料！

※一部離島・沖縄県への配送は離島中継料発生

創業祭にて、人気アイテム含む冬物が大幅値下げ！お得なアイテム一部ご紹介！

品番:16-200704001-04

極上クルーネックニット(https://cocacoca.jp/products/16-200704001-04)

＼ 期間中ずっと！ ／

\1,690 → \1,490

S/M/L 6colors

品番:16-200705002-04

極上タートルネックニット(https://cocacoca.jp/products/16-200705002-04)

＼ 期間中ずっと！ ／

\1,690 → \1,490

S/M/L 6colors

品番:26-220617004-14

リバーシブルブルゾン(https://cocacoca.jp/products/26-220617004-14)

＼前半！14日～17日限定／

\3,990 → \2,990

M/L 4colors

品番:36-230514002-16

ブークレーロゴニットトップス(https://cocacoca.jp/products/36-230514002-16)

＼前半！14日～17日限定／

\2,490 → \1,990

M/L 4colors

品番:26-231226002-13

裾ボリューム中綿ブルゾン(https://cocacoca.jp/products/26-231226002-13)

＼後半！18日～22日限定／

\4,990 → \3,990

M/L 3colors

品番:66-220504001-04

タートルニットチュニック(https://cocacoca.jp/products/66-220504001-04)

＼後半！18日～22日限定／

\1,990 → \1,490

M/L 5colors

その他にもお得なアイテム盛りだくさん！

店頭・WEB共に、皆様のご来店を心よりお待ちしております！

イベント直前！＼店頭インスタライブ配信 ／

12月13日(金)20:30頃からは、coca定番の"イベント直前店頭インスタライブ"を開催。創業祭でお得になるアイテムを実際にご紹介いたします。気になる商品をぜひチェックしてくださいね♪ぜひ、コメントでライブに参加してください！

coca公式Instagram：＠coca_official_store(https://www.instagram.com/coca_official_store/?hl=ja)