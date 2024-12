株式会社All in Motions、株式会社koujitsuとともに業界トップクラスで安価に動画制作ができる「スパムビ」をリリース

株式会社koujitsu

動画編集者として独立するためのスキルが学べるオンラインスクール「AIM Creators College」を運営する株式会社All in Motions(本社:東京都世田谷区、代表取締役CEO:鴻池 溜佑 以下、 All in Motions)は、事業戦略支援を行う株式会社koujitsuとともに、企業様向けショート動画制作サービス「スパムビ」をリリースすることをご報告いたします。

All in Motionsについて

株式会社All in Motionsは「仕事に対して喜びと自由を得られる日本最高峰の教育インフラを創る」を企業理念に掲げ、受講者数1,200名以上を誇る動画編集スクール「AIM Creators College(エイムクリエイターズカレッジ)」を代表とするスクール事業を展開しています。

AIM Creators College(エイムクリエイターズカレッジ)

https://allinmotions.co.jp/lp/(https://allinmotions.co.jp/lp/)

スキルゼロからトップレベルのフリーランス動画編集者を目指すスクール。

カリキュラムでは動画編集スキルから、安定的に仕事を受注するための営業先の探し方や営業文の作り方、発注者への提案方法といった営業スキル、受注後のクライアントとのコミュニケーション方法やクライアントワークに必要な知識まで、包括的・実践的なビジネススキルを身に付けることができます。

AIMコミュニティには全国のAIM受講生・卒業生1000人以上が所属し、スキルシェアや案件連絡、イベント告知などを活発に行っています。

AIM生の実績は代表・鴻池のAIM Creators CollegeチャンネルやAIMのサブチャンネルなどにて公開しています。

〈実績〉

AIM Creators College スクール生対談 YouTubeプレイリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PL97V8GrRPSMa9n7OnTaN8Rnli3QGCUKVi(https://www.youtube.com/playlist?list=PL97V8GrRPSMa9n7OnTaN8Rnli3QGCUKVi)

実績者 対談 YouTubeプレイリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxre0AwPLPFj6IYwbAsoYNkcIFRkk0_8A(https://www.youtube.com/playlist?list=PLxre0AwPLPFj6IYwbAsoYNkcIFRkk0_8A)

〈講座内容(一部)〉

・動画編集基礎講座(Adobe Premier Proほか)

・各種営業講座

・撮影入門講座

・ディレクター入門講座

など

新サービス開始の背景

事業拡大と新たな挑戦を目指し、toB事業への参画を視野に入れてスタートしました。

急増するショート動画需要に対応するため、代理店様が抱える「短納期」「大量制作」「コスト削減」の課題を解決することを目指しています。

新サービス「スパムビ」について

「スパムビ」は、企業様の「スピード」「コスト」「量」の全てを解決するショート動画制作サービスです。最短ご依頼当日に納品可能なスピーディーさに加え、大量発注にも対応。さらに、安価な価格設定により、少ない予算でも多くの動画を制作できます。

それによって短期間でのマーケティング検証が可能となり、PDCAサイクルを劇的に加速。より多くの仮説を迅速に検証することで、成果の最大化が期待できます。

・サービス名:スパムビ

・サービス内容:ショート動画制作サービス

・サービス開始日:12月10日

・料金:詳しくは営業資料をダウンロードください。

まずは資料請求 :https://drive.google.com/file/d/1hkDD93b0mC5IrWhUxOcyWqueuQCor4t-/view?usp=drive_link

興味のある方は無料相談へ!

リリースを記念して、ショート動画制作に関する無料相談を実施いたします。

ご興味のある方は奮ってご応募ください!

無料相談はこちら :https://forms.gle/6nwCPzzaomRuBqEn9

本サービスのリリースに伴い、ウェビナーを開催

「納品の速さ」「大量制作可能」「安価」を売りとする「スパムビ」の特徴、

3つの売りによって企業様へどのようなメリットがあるのか?について、

All in Motions代表の鴻池が徹底解説いたします。

視聴申し込みはこちら :https://koujitsu-allinmotions.peatix.com/

会社概要

◼︎株式会社 All in Motions

所在地:港区北青山2-7-27 P's GAIENMAE 10階

設立年月日:2020年10月5日

代表取締役社長CEO:鴻池溜佑

事業内容:動画制作事業、スクール事業

URL:https://allinmotions.co.jp/lp/company-overview/(https://allinmotions.co.jp/lp/company-overview/)

◼︎株式会社koujitsu

経営戦略からコンテンツ・WEB制作まで、マーケティングの上流から下流までを一気通貫で行っている。上場企業からベンチャー企業に至るまで、多種多様な業界・業態・規模のお客様のパートナーとして伴走する。

本社:東京都武蔵野市吉祥寺南町3-27-22

代々木事業所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目21番7号 第五瑞穂ビル7階

代表者:代表取締役社長 柴田雄平

設立:2022年4月

事業内容:マーケティング事業、広告代理店事業、Web制作事業、システム開発事業、動画クリエイティブ制作事業、外食事業

https://koujitsu.co.jp/