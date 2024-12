『スプラトゥーン3』の最新書籍『バンカラウォーカー』とサントラ『オーダーチューン』が本日（12月11日）発売！

株式会社KADOKAWA[画像1: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-e5efe61483ba67c9e3fa-14.jpg ]同社のECサイト「エビテン[ebten]」または任天堂の運営する「My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)」、「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」で本書を購入すると、特製クリアファイルがもらえる店舗限定施策も実施しています。※数量限定のため、無くなり次第終了いたします。『バンカラウォーカー バイ スプラトゥーン3』概要[画像2: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-400eb9f6a9465ce38a5b-1.jpg ]【書 名】バンカラウォーカー バイ スプラトゥーン3【発売日】2024年12月11日(水)【定 価】2,970円(本体2,700円+税)【仕 様】オールカラー/A4判/288ページ【ISBN 】978-4-04-733753-4【発行元】株式会社KADOKAWA Game Linkage【発売元】株式会社KADOKAWA●イカ世界の本が再び現実世界に!? 今度はバンカラ地方版!イカ&タコたちのバイブルを翻訳した書籍の第2弾が登場。本書はイカ世界のバンカラ地方で発行されている雑誌を翻訳・再現したもので、『スプラトゥーン3 エキスパンション・パス サイド・オーダー』の設定資料も多数収録。さらに過去最大規模のフェス「グランドフェスティバル」の情報など、盛りだくさんの内容でお届けします。【特集内容】・ネリバースの歩き方…秩序の世界の住人や塔の内部、スケルトーンの生態を大特集・週末おでかけMAP…ハイカラシティ&ハイカラスクエアの最新トレンドここにあり・グラビア…あのアイドルユニットメンバーの撮り下ろしグラビアを掲載・BANCALA JOURNAL…遺跡の最新学説から人気カップラーメン情報まで幅広くニュースをお届け・MusicSplash…最新ヒットチューン満載。ABXYのライブ配信も!・RUN WORK…面接なしですぐに活躍できるアルバイトをご紹介・イイダ&ミズタ…ここでしか読めないスペシャルエピソードを収録 ほか[画像3: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-02d88a2210acd64bf2f4-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-19182c1b719113e454ab-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-efa17fe679181cc51cec-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-382d135fa5d043fc83de-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-c41af0b26448bedb52d4-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-d0d532de02187968792a-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-9a86db6e56b3cfdd5211-8.jpg ]●ECサイト エビテン[ebten]、マイニンテンドーストア、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO共通特典バンカラウォーカー オリジナルクリアファイル(サイズ:A4)[画像10: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-f589ec945dfae0125c76-9.jpg ]グランドフェスティバルのビジュアルがデザインされたクリアファイルです。※数量限定のため無くなり次第終了いたします。●詳細・購入はこちら(ECサイト エビテン[ebten])https://ebten.jp/p/7015024121111(My Nintendo Store[マイニンテンドーストア])https://store-jp.nintendo.com/item/goods/VM_NSJ_8_B9AAD(Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO)https://www.nintendo.co.jp/officialstore/(『スプラトゥーン3』公式サイト)https://www.nintendo.co.jp/switch/av5ja/index.html(C) Nintendo『Splatoon3 ORIGINAL SOUNDTRACK -Ordertune-』概要[画像11: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-eb15c7ef1dd95927b680-10.jpg ]【商品名】Splatoon3 ORIGINAL SOUNDTRACK -Ordertune-【発売日】2024年12月11日(水)【仕 様】CD4枚組【定 価】5,500円(本体5,000円+税)【J A N 】4570162030772【品 番】EBCD-10018~10021【発売元】株式会社KADOKAWA Game Linkage●色褪せない色褪せない記憶とイカしたミュージック『スプラトゥーン3』の『エキスパンション・パス ハイカラシティ/サイド・オーダー』の楽曲を中心に、アップデートで追加された楽曲を収録したサウンドトラックが4枚組で登場。サイド・オーダーの各ステージで"Mnemonic Clouds"が奏でる楽曲や、イイダのソロ曲『Monologue』、"テンタクルズ"の新曲『ミーチュー・アゲイン』、"Dedf1sh"ことミズタとのコラボ楽曲『フルスロットル・テンタクル(Last Order)』『#47 slumber』など余すことなく収録しています。"YOKO HORNS & FRIENDS"、"H2Whoa"、"ABXY"、"O.C.K"、"SashiMori"など、ナワバリバトルを盛り上げる各バンドのイカ&タコ界で話題の最新ヒットチューンや、フェスを彩る"すりみ連合"による『鉄槌ピシャゲルド』『再見オネノネノン』や各楽曲の特別なフェス用のアレンジバージョン、ヒメ&イイダと空帆&楓火のMCバトルが熱い『蛮殻 MC BATTLE ~The King of Tentacular~』、ハイカラスクエアの広場で流れる"テンタクルズ"の『ウルトラ・カラーパルス'24』『ヘッドライナーズ・ハイ』も収録。2024年9月開催の「グランドフェスティバル」の主要な楽曲も収録しています。さらに、音楽ライブ「バンカライブ 轟(ゴウ)」の、すりみ連合とテンタクルズのMC含めたライブ音源をサントラ用に新たにミックス&マスタリングを施し収録しています。ブックレットには各アーティストのジャケットを収録。スペシャルコンテンツとして、ハイカラ地方を中心に活動するDJ"Dedf1sh"が心を動かされたトラックを紹介する「Dedf1shのプレイリスト」を掲載しています。■収録曲 ※スラッシュ以降はアーティスト名です【Disc 1】01.まどろみ02.#0.1 unshell / Dedf1sh03.ヒメと出発04.Θrder Square: Inciner8 / Mnemonic Clouds05.Σntrance: Dynamis / Mnemonic Clouds06.First Principles / Mnemonic Clouds07.#12.2 awakened / Dedf1sh08.囚われのイイダ09.Monologue / イイダ10.オーダ出現11.秩序世界の秘密12.Θrder Square: Subjug8 / Mnemonic Clouds13.Σntrance: Archon / Mnemonic Clouds14.Upward / Mnemonic Clouds15.demol1sh / Mnemonic Clouds16.demoli2h / Mnemonic Clouds17.d3molish / Mnemonic Clouds18.jest1ng / Mnemonic Clouds19.je2ting / Mnemonic Clouds20.j3sting / Mnemonic Clouds21.rout1nes / Mnemonic Clouds22.routine2 / Mnemonic Clouds23.routin3s / Mnemonic Clouds24.souven1r / Mnemonic Clouds25.2ouvenir / Mnemonic Clouds26.souv3nir / Mnemonic Clouds27.j1tters / Mnemonic Clouds28.jitter2 / Mnemonic Clouds29.jitt3rs / Mnemonic Clouds30.Floor Clear!(その1)31.Floor Clear!(その2)32.ゲットジングル(サイド・オーダー)33.サウンドバースト34.CΘld StΘrage / Mnemonic Clouds35.ΘctΘpticΘn / Mnemonic Clouds36.EchΘ Θnslaught / Mnemonic Clouds37.Floor Clear!(ボス)38.リザルト(やられた)【Disc 2】01.オーダコ出現02.New World Order / Mnemonic Clouds03.世界にあまねく秩序の平穏を04.オンリー・オブリガート / テンタクルズ feat. Dedf1sh05.フルスロットル・テンタクル(Last Order) / テンタクルズ feat. Dedf1sh06.一件落着07.#47 slumber / Dedf1sh feat. テンタクルズ08.Θrder Square: Liber8 / Mnemonic Clouds09.Σntrance: Platonic Solid / Mnemonic Clouds10.コダコのテーマ11.コダコはかく語りき12.ミーチュー・アゲイン / テンタクルズ13.リザルト(クリア!)14.Pop 'n' Schlock / Chroma Chaos15.Clashing Colors / Medusa16.Dorsal Slicer / Nothing in my Wave17.ツートン・テリトリー / YOKO HORNS & FRIENDS18.ミルクバー・ドランカー / YOKO HORNS & FRIENDS19.ジェリーロール・ツイスター / YOKO HORNS & FRIENDS20.Ripstop & Go / H2Whoa21.Aquasonic / H2Whoa22.Happy Sprite / ABXY23.Counter Stop / ABXY24.Shifting Stars / O.C.K25.No Plan Survives / O.C.K26.アマルガマニア / SashiMori27.バッド・タイド / SashiMori28.カガヤクンどす・マーチ24h / クマサン商会 feat. すりみ連合29.大過言 / ω-330.ノット・バッドじゃな! / クマサン商会 feat. すりみ連合【Disc 3】01.鉄槌ピシャゲルド / すりみ連合02.蛮殻 MC BATTLE ~The King of Tentacular~ / テンタクルズ vs 空帆&楓火03.蛮殻ミックスモダン(Splatoween) / すりみ連合04.Deepers Creepers / Bloody Hook05.サンカクス(Splatoween)06.上げ潮ノッテモーテル(Splatoween) / すりみ連合07.辛酸ナメマンタ(Splatoween) / すりみ連合08.蛮殻ミックスモダン(Frosty Fest) / すりみ連合09.Yule Tide / Decksterity10.サンカクス(Frosty Fest)11.上げ潮ノッテモーテル(Frosty Fest) / すりみ連合12.辛酸ナメマンタ(Frosty Fest) / すりみ連合13.蛮殻ミックスモダン(Spring Fest) / すりみ連合14.Meadowlark / Saplings15.サンカクス(Spring Fest)16.上げ潮ノッテモーテル(Spring Fest) / すりみ連合17.辛酸ナメマンタ(Spring Fest) / すりみ連合18.蛮殻ミックスモダン(Summer Nights) / すりみ連合19.Suntan Ocean / Reel Deel20.サンカクス(Summer Nights)21.上げ潮ノッテモーテル(Summer Nights) / すりみ連合22.辛酸ナメマンタ(Summer Nights) / すりみ連合23.上げ潮ノッテモーテル(1周年記念フェス/フウカチーム) / すりみ連合24.辛酸ナメマンタ(1周年記念フェス/フウカチーム) / すりみ連合25.上げ潮ノッテモーテル(1周年記念フェス/ウツホチーム) / すりみ連合26.辛酸ナメマンタ(1周年記念フェス/ウツホチーム) / すりみ連合27.上げ潮ノッテモーテル(1周年記念フェス/マンタローチーム) / すりみ連合28.辛酸ナメマンタ(1周年記念フェス/マンタローチーム) / すりみ連合29.ウルトラ・カラーパルス'24 / テンタクルズ30.ヘッドライナーズ・ハイ / テンタクルズ31.再見オネノネノン / すりみ連合32.バンカラ三中校歌(とある卒業式の記録)33.すじこジャンクション34.SE:オーダーシューター(チップ強化)35.SE:ネリバースのインク36.SE:エレベーター37.SE:目標:ポータルを壊せ!38.SE:目標:プロペラヤグラを運べ!39.SE:目標:ボールを運べ!40.SE:ゴロゴロマルチャーレ(転がる)41.SE:カイセンロンド(回る)42.SE:イカイノカノン(群れる)43.SE:オーダコ(蠢く)44.SE:声(アオリ)オンステージ45.SE:声(ホタル)オンステージ46.SE:声(ヒメ)オンステージ47.SE:声(イイダ)オンステージ48.SE:声(フウカ)オンステージ49.SE:声(ウツホ)オンステージ50.SE:声(マンタロー)オンステージ51.SE:声(シオカラーズ)登場キメ台詞52.SE:声(テンタクルズ)登場キメ台詞53.SE:声(すりみ連合)登場キメ台詞【Disc 4】01.バンカラジオ(グランドフェスティバル)02.グランドフェスティバルめぐり03.Soak & Stomp (Grand Mix) / Anglerfish feat. NAGARE04.サンカクス(グランドフェスティバル)05.BRANDNEW HOMETOWN ~それより明日の話を~(グランドフェスティバル) / シオカラーズ06.春風とペトリコール(グランドフェスティバル) / シオカラーズ07.ヘッドライナーズ・ハイ(グランドフェスティバル) / テンタクルズ08.タイム・トライブ / ヌラネバセブン09.ときめきスミソアエ ~You★Me Grand Mix~ / シオカラーズ10.グランドシオカラウルトラミックスモダン / ヌラネバセブン11.ハイカラ・パンチ / シオカラーズ12.ジダンダ・キック / シオカラーズ13.フェスティバル・ゼスト(グランドフェスティバル) / テンタクルズ14.パーティーズ・オーバー(グランドフェスティバル) / テンタクルズ15.バンカラジオ(バンカライブ轟) / すりみ連合16.オープニング(バンカライブ轟)17.Counter Stop(バンカライブ轟)18.Aquasonic(バンカライブ轟)19.ツートン・テリトリー(バンカライブ轟)20.張拳ゴーアヘッド(バンカライブ轟) / すりみ連合21.衝天プチョフィンザ(バンカライブ轟) / すりみ連合22.MC1(バンカライブ轟) / すりみ連合23.疾風怒涛カチコンドル(バンカライブ轟) / すりみ連合24.天命反転ローリンストン(バンカライブ轟) / すりみ連合25.MC2(バンカライブ轟) / すりみ連合~テンタクルズ26.ゼンゲン・テッカイ(バンカライブ轟) / テンタクルズ27.サイタン・ケーロ(バンカライブ轟) / テンタクルズ28.MC3(バンカライブ轟) / テンタクルズ29.鉄槌ピシャゲルド(バンカライブ轟) / すりみ連合30.再見オネノネノン(バンカライブ轟) / すりみ連合31.MC4(バンカライブ轟) / すりみ連合×テンタクルズ32.蛮殻ミックスモダン(バンカライブ轟) / すりみ連合×テンタクルズ[画像12: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-60fff57b2a61ede6e635-11.jpg ]●ECサイト エビテン[ebten]、マイニンテンドーストア、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO共通特典オーダーチューン オリジナルクリアファイル(サイズ:A4)[画像13: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-f44a70eeac6e1aaa23e8-12.jpg ]ブックレット収録のDedf1shの描き下ろしイラストがデザインされたクリアファイルです。※数量限定のため無くなり次第終了いたします。●詳細・予約はこちら(ECサイト エビテン[ebten])https://ebten.jp/p/7015024121101(My Nintendo Store[マイニンテンドーストア])https://store-jp.nintendo.com/item/goods/VM_NSJ_8_B9AAC(Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO)https://www.nintendo.co.jp/officialstore/(『スプラトゥーン3』公式サイト)https://www.nintendo.co.jp/switch/av5ja/index.html(C)&(P)Nintendo※Nintendo Switchは任天堂の商標です。株式会社KADOKAWA Game Linkageについて[画像14: https://prtimes.jp/i/7006/15979/resize/d7006-15979-5eb58aec98e23faec9ad-13.jpg ]株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp