【2024年12月】人気の保険ランキングを調査＆発表| 保険の相談サービス「グッドカミング」

アントプロダクション株式会社

調査概要

・調査目的 ：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）

・実施者 ：アントプロダクション株式会社

・調査対象者 ：「グッドカミング」Webページ訪問ユーザー

・有効回答数 ：5,785件

・調査実施期間：2024年11月1日～11月30日

※ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、特定期間の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。

医療保険ランキング

https://goodcoming.jp/category/medical/

1位SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo

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2位アクサ生命 アクサのネット完結 終身医療

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3位チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ

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女性医療保険ランキング

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1位 オリックス生命 医療保険キュア・レディ・ネクスト

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2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ Lady

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3位 SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo（女性プラン）

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がん保険ランキング

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1位 ネオファースト生命 ネオdeがんちりょう

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2位 アクサ生命 アクサのネット完結 がん終身

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3位 オリックス生命 がん保険ビリーブ

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定期保険ランキング

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1位 SBI生命定期保険 クリック定期！Neo

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2位 アクサ生命 アクサのネット完結 定期保険2

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3位 チューリッヒ生命 定期保険プラチナ

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就業不能保険ランキング

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1位 SBI生命 働く人のたより

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2位 アクサ生命 アクサのネット完結 働けないときの安心

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3位 ライフネット生命 働く人への保険3

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引受緩和型医療保険ランキング

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1位 オリックス生命 医療保険キュア・サポート・プラス

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2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ ワイド

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3位 ネオファースト生命 ネオdeいりょう健康プロモート

https://goodcoming.jp/neofirst-medical_for_chronic/

▎「グッドカミング」について

URL：https://goodcoming.jp

「グッドカミング」はWeb上で保険の比較・検討・申し込みが完結するサービスです。FPへ気軽に相談できる「保険のオンライン無料相談」、一から保険・お金について学べる記事コンテンツも併せて提供しています。保険選びにおけるお客様の課題解決のみにとどまらず、「お金の不安を解消し、より豊かな人生を実現するためのサポート」を達成するのが、グッドカミングの目標です。

詳細を見る :https://goodcoming.jp

アントプロダクション株式会社

Web 制作・プロモーション等を手掛けるアントプロダクション株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:河村 達也)はSEO・SEMマーケティング、アパレル事業、ネットメディア企画・制作・運営事業、保険事業を手掛けるWebマーケティング企業です。スローガンは「いいもので世界をひっくり返せ。」。アリの巣が由来の企業ロゴには「蟻のように小さくても力強く、一つの目的に向けて頑張れる人」が集まる場所を作りたい想いを込めています。0から作り上げ、時には破壊しながら細部までこだわった「いいもの」を作り、正しく評価しながら人との繋がりを重視する企業風土を築いて「顧客（ステークホルダー）と繋がる企業」「売り上げ100億円」を実現する経営目標を掲げております。

◆会社概要

会社名:アントプロダクション株式会社 / Ant Production Inc.

代表者 ：代表取締役 河村達也

所在地 ：（大阪本社）〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1 ケイヒン梅田ビル2F

（東京支社）〒104-0033 東京都中央区新川1-6-11 ニューリバータワー B1（1号室）

設立 ：2011年4月1日

URL ：https://ant-production.co.jp/

事業内容 ：制作・プロモーション / メディア事業 / webコンサルティング

◆他の運営メディア

仕事に関する全ての悩みを解決「Liberty Works(リバティワークス)」

https://liberty-works.jp/

メンズ向けファッション・美容メディア「ビーフリー」

https://befreee.jp/

女性の美容＆ライフスタイルを提案「PLUM+PINK」

https://plumppink.jp/

暮らしに役立つ便利アイテムを紹介「Hpfmall」

https://hpfmall.com/