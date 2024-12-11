【2024年12月】人気の保険ランキングを調査＆発表| 保険の相談サービス「グッドカミング」
調査概要
・調査目的 ：保険の人気調査（申込数・保険会社遷移数をもとに算出）
・実施者 ：アントプロダクション株式会社
・調査対象者 ：「グッドカミング」Webページ訪問ユーザー
・有効回答数 ：5,785件
・調査実施期間：2024年11月1日～11月30日
※ランキングは各保険商品の優劣や推奨を示すものではなく、特定期間の申込件数、資料請求件数、及びアクセス数に基づいて作成したものです。
医療保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/medical/
1位SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo
https://goodcoming.jp/sbilife-medical/
2位アクサ生命 アクサのネット完結 終身医療
https://goodcoming.jp/axadirect-medical/
3位チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ
https://goodcoming.jp/zurichlife-medical/
女性医療保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/medical_for_female/
1位 オリックス生命 医療保険キュア・レディ・ネクスト
https://goodcoming.jp/orixlife-medical_for_female/
2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ Lady
https://goodcoming.jp/zurichlife-medical_for_female/
3位 SBI生命 SBI生命の終身医療保険Neo（女性プラン）
https://goodcoming.jp/sbilife-medical_for_female/
がん保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/cancer/
1位 ネオファースト生命 ネオdeがんちりょう
https://goodcoming.jp/neofirst-cancer/
2位 アクサ生命 アクサのネット完結 がん終身
https://goodcoming.jp/axadirect-cancer/
3位 オリックス生命 がん保険ビリーブ
https://goodcoming.jp/orixlife-cancer/
定期保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/term/
1位 SBI生命定期保険 クリック定期！Neo
https://goodcoming.jp/sbilife-term/
2位 アクサ生命 アクサのネット完結 定期保険2
https://goodcoming.jp/axadirect-term/
3位 チューリッヒ生命 定期保険プラチナ
https://goodcoming.jp/zurichlife-term/
就業不能保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/disability/
1位 SBI生命 働く人のたより
https://goodcoming.jp/sbilife-disability/
2位 アクサ生命 アクサのネット完結 働けないときの安心
https://goodcoming.jp/axadirect-disability/
3位 ライフネット生命 働く人への保険3
https://goodcoming.jp/lifenet-disability/
引受緩和型医療保険ランキング
https://goodcoming.jp/category/medical_for_chronic/
1位 オリックス生命 医療保険キュア・サポート・プラス
https://goodcoming.jp/orixlife-medical_for_chronic/
2位 チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ ワイド
https://goodcoming.jp/zurichlife-medical_for_chronic/
3位 ネオファースト生命 ネオdeいりょう健康プロモート
https://goodcoming.jp/neofirst-medical_for_chronic/
▎「グッドカミング」について
URL：https://goodcoming.jp
「グッドカミング」はWeb上で保険の比較・検討・申し込みが完結するサービスです。FPへ気軽に相談できる「保険のオンライン無料相談」、一から保険・お金について学べる記事コンテンツも併せて提供しています。保険選びにおけるお客様の課題解決のみにとどまらず、「お金の不安を解消し、より豊かな人生を実現するためのサポート」を達成するのが、グッドカミングの目標です。
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https://goodcoming.jp
アントプロダクション株式会社
Web 制作・プロモーション等を手掛けるアントプロダクション株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:河村 達也)はSEO・SEMマーケティング、アパレル事業、ネットメディア企画・制作・運営事業、保険事業を手掛けるWebマーケティング企業です。スローガンは「いいもので世界をひっくり返せ。」。アリの巣が由来の企業ロゴには「蟻のように小さくても力強く、一つの目的に向けて頑張れる人」が集まる場所を作りたい想いを込めています。0から作り上げ、時には破壊しながら細部までこだわった「いいもの」を作り、正しく評価しながら人との繋がりを重視する企業風土を築いて「顧客（ステークホルダー）と繋がる企業」「売り上げ100億円」を実現する経営目標を掲げております。
◆会社概要
会社名:アントプロダクション株式会社 / Ant Production Inc.
代表者 ：代表取締役 河村達也
所在地 ：（大阪本社）〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1 ケイヒン梅田ビル2F
（東京支社）〒104-0033 東京都中央区新川1-6-11 ニューリバータワー B1（1号室）
設立 ：2011年4月1日
URL ：https://ant-production.co.jp/
事業内容 ：制作・プロモーション / メディア事業 / webコンサルティング
◆他の運営メディア
仕事に関する全ての悩みを解決「Liberty Works(リバティワークス)」
https://liberty-works.jp/
メンズ向けファッション・美容メディア「ビーフリー」
https://befreee.jp/
女性の美容＆ライフスタイルを提案「PLUM+PINK」
https://plumppink.jp/
暮らしに役立つ便利アイテムを紹介「Hpfmall」
https://hpfmall.com/