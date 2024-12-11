【定点写真集の決定版】激変する渋谷エリアの過去と現在。レトロで貴重な写真を多数収録した『定点写真で見る 渋谷今昔』本日発売！
変わったもの、そして変わらないもの
時を超えてよみがえる、街と人の記憶──
定点写真集の決定版
渋谷・原宿・青山・表参道など激変する渋谷エリアの過去と現在。
レトロで貴重な写真を多数収録しています！
渋谷警察署前付近 大正10（1921）年頃／渋谷町誌・渋谷警察署新築落成祝賀協賛会・大正11年刊より転載
渋谷警察署前付近 令和6（2024）年
目次
第１章 渋谷駅周辺１：渋谷駅・宮益坂
渋谷駅前
玉電渋谷駅付近
建設中の東横百貨店
渋谷駅前広場のヤミ市
渋谷駅南西方向
渋谷駅北西方向
空中ケーブルカー「ひばり号」
ハチ公前広場
渋谷駅西口
渋谷駅東側
東横百貨店の東側
渋谷警察署前付近
渋谷東映
渋谷地下街入口
ハチ公像
宮益橋から宮益坂
宮益坂
春の小川の河骨川(こうほねがわ)
河骨川
原宿付近の渋谷川
隠田川（おんでんがわ）
渋谷川と宇田川
渋谷川と宮益橋
渋谷駅付近の渋谷川
長谷戸(はせど)の水車
第３章 渋谷駅周辺３：公園通り・宇田川町
建設中の玉電ビル
焼け跡の家庭菜園
東横線渋谷駅ホーム
東横のれん街
渋谷東宝会館
道玄坂の商店街
恋文横丁
渋谷松竹とキャピタル座
パルコと公園通り
公園通り
宇田川町
スペイン坂
鍋島松濤公園
渋谷町立第二消防所
東急百貨店本店
第４章 渋谷・恵比寿・広尾周辺
道玄坂
百軒店
道玄坂上の玉電
神泉弘法湯（しんせんこうぼうゆ）
国道246（玉川通り）
首都高3号線工事
金王八幡宮
八幡通り
ヱビスビール醸造場
恵比寿橋
恵比寿停車場
目黒工場正門
日本麦酒工場全景
恵比寿駅前
恵比寿駅
東横線渋谷高架橋工事
広尾商店街
第５章 青山・表参道・原宿周辺
官園二号地
東京英和学校
青山学院正門前
勝田館（カツタホール）
ベリーホール
山の手空襲
表参道
同潤会青山アパート
竹下通り
原宿駅
原宿歩行者天国
代々木練兵場
ワシントンハイツ
代々木選手村
代々木公園
代々木公園展望デッキ
著者紹介
鷹野 晃（たかの・あきら）
写真家。1960年、札幌生まれ。
人物ポートレート、旅の撮影をメインに、雑誌や企業のＰＲ誌などで活躍。ライフワークとして、東京を独自の視点で撮り続けている。
ＮＨＫの番組「美の壺」「ジャパノロジー プラス」などにも、夕暮れや屋上散歩の案内人として出演。
おもな著書に、『夕暮れ東京』（淡交社）、『東京100年散歩』（海竜社）、『浮世絵と写真で歩く 江戸東京散歩』（KADOKAWA）、『定点写真で見る 東京今昔』（光文社新書）などがある。
［Facebook］ https://www.facebook.com/akira.takano.58/
［Instagram］ https://www.instagram.com/at6016/
作品概要
タイトル：『定点写真で見る 渋谷今昔』
判型：B5
ページ数：128ページ
価格：本体2,100円
監修：鷹野 晃
ISBN：9784576241241
発売日：2024年12月11日
＜WEBサイト＞
https://www.futami.co.jp/book/6110
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